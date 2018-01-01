Он завтракает в окружении полуобнаженных моделей, обедает в перерывах между стрельбой из любимого автомата и тест-драйвом новенькой Lamborghini, а вечер проводит в компании все тех же (теперь уже совсем голых) дам.

Что будет вас по утрам? Убийственный звон старого будильника, лай соседской собаки или звонок коллеги по работе – выберите что-то одно или предложите свой вариант. Дэн Билзериан просыпается от мурлыканья любимой кошки или любимой женщины. Он ловелас, звезда Инстаграма и шоу-бизнеса, повеса и игрок в покер.

Очень часто Дэна Билзериана бывает слишком много, о нем узнаешь невзначай, будто так и должно быть; его имя, фотография или цитата попадется в неожиданном месте – а пройти мимо ты уже не в состоянии.

Дэн Билзериан живет жизнью миллиардера, он знатный сплетник, эгоист и альфа-самец. Есть два варианта: обожать и восхвалять этого бородатого человека или презирать, ненавидеть всеми клетками тела.

Кто такой Дэн Билзериан?

В своем Твиттере Дэн характеризует себя весьма противоречиво: «Актер, астронавт, подонок и немного игрок». Не каждый публичный человек назовет себя подонком или любым другим схожим словом. Каждый печется о своей персоне, о своем статусе, о том, что подумают другие люди. Дэну, похоже, действительно побоку:

«Пускай осуждают те, кто со мной не знаком. Я не собираюсь ничего доказывать. Да, не все деньги я заработал сам, но это уж мое дело».

Ему 32 года, он сын известного американского трейдера с Уолл-стрит Пола Билзериана. Дэн не миллиардер, а «всего лишь» мультимиллионер, его состояние оценивается примерно в $100 миллионов. Поверьте на слово, таких денег точно не хватит на ту жизнь, которую ведет наш сегодняшний герой.

Официально младший Билзериан – венчурный капиталист, он инвестирует деньги в рискованные предприятия, преимущественно инновационные компании. Нет никаких надежных данных о том, сколько Билзериан зарабатывает (и зарабатывает ли вообще) на этом деле. Да это и не важно, считать чужие деньги в любом случае – дело не самое благодарное.

Детство Дэна не было безоблачным: отца обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (позднее тот объявил себя банкротом), домашние «посиделки» со школьными друзьями часто прерывались рейдами ФБР, а вместо моделей машинок на день рождения маленький Билзериан получал в подарок настоящее оружие.

Последнее, разумеется, несколько утрировано, но однажды отец действительно подарил своему чаду винтовку M16, оставшуюся еще с Вьетнамской войны. Тогда-то в Дэне и родилась любовь к оружию.

Женщины, автоматы, машины, покер… и еще раз женщины

Судя по фотографиям Билзериана в Инстаграме, все его увлечения умещаются в этот подзаголовок – особенно женщины. На каждой второй фотографии запечатлена аппетитная попка, наглое декольте или целый гарем обнаженных девиц. Дэн никогда не скрывал свое главное увлечение и считает, что деньги тут ни при чем:

«Просто держитесь уверенно, будьте успешны, веселите – девушек привлекают не столько бицепсы. Парни смотрят на внешность, а женщины оценивает иначе: внешний вид имеет второстепенное значение. Их тянет к уверенным в себе мужчинам, или успешным, или забавным, или к тем, в чьей компании им приятно находиться.

Возможно, Билзериан лукавит. Однако к его мнению точно можно прислушиваться, ведь в своем возрасте он повидал немало милых мордашек.

Среди других увлечений – коллекционирование оружия и часов. Дэн считает оружие не только опасной игрушкой, но еще и стильным аксессуаром, просто красивым предметом, которым и полюбоваться не грех.

И он знает, о чем говорит: плейбой отслужил четыре года в армии. Частенько Билзериан проводит «стрельбы» в компании друзей.

А теперь о покере

По словам Дэна, он выиграл более $50 миллионов в закрытых покерных играх, в которых вместо контбетов ставят особняки и ярко-красные Ferrari. Билзериан неоднократно уточнял, что не играет с профессионалами, предпочитая им знакомых и друзей – что-то вроде очень крутых домашних игр.

Турниры тоже не переваривает – слишком медленные и нудные.

В общем, снова сильные заявления, не подкрепленные никакими графиками. Верить или не верить на слово, дело каждого. К тому же есть и еще более громкие слова: максимальные ставки, на которые играл Дэн – $10,000/25,000 в Безлимитном Холдеме. В такой катке и $100 миллионов будет маловато…

В последнее время покер в жизни Билзериана отходит на второй план:

«Покер – мое проклятье. Когда ты выигрываешь, тебе все равно, а начинаешь заливать, впадаешь в депрессняк. Сейчас я играю гораздо реже. Это тяжело. Иногда ставки настолько велики, что мне просто не собрать достаточно денег на бай-ины. К тому же когда хотя бы раз сыграешь по-крупному, все остальное уже не катит».

Не раз и не два Билзериан шатал покерный мир неожиданными заявлениями типа «Айви банкрот» (хотя сам Дэн совсем не знаком с «величайшим покерным игроком»). Ему нравится внимание, он купается в лайках и всеобщем трепетании. Шутка ли, более 1,350,000 человек подписано на аккаунт «героя нашего времени» в Инстаграме.

Голливуд и заключение

Какая звезда шоу-бизнеса не пробовала себя в кино? Дэн не исключение. Самой успешной стала роль в фильме «Уцелевший» с Марком Уолбергом в главной роли. Билзериан никогда не попадал на первые планы, да вроде как и не особо к этому стремится. Для него это очередное занятное хобби – как сходить в лес по грибы.

В свои 32 года Дэн Билзериан наслаждается жизнью по полной. Может, уже пора вспомнить про тормоз (ловелас перенес два инфаркта), а может это его дело. Признайтесь, что хотите быть на его месте: мечтаете ласкать этих женщин, просыпаться от сладости морского бриза, тоннами вырабатывать адреналин.

И это нормально. Да, он эгоист. Да, он любит внимание, любит выставлять себя напоказ. Но ведь сотни тысяч смотрят, разинув рот. Они могут плеваться, злиться и ненавидеть от этого самих себя. Но они все равно смотрят… и будут смотреть.

«Как мне кажется, ты живешь неправильно, если у тебя нет завистников. Они будут всегда – таков закон. Некрасивая девочка будет ненавидеть любимицу класса, бедный будет презирать богатых. Таков наш мир».