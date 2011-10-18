Перед вами подробное руководство по Пот-Лимит Омахе. В данной статье мы сосредоточимся на базовой теории, самых важных аспектах игры и распространенных ошибках.

Чтобы узнать правила игры в Пот-Лимит Омаху, ознакомьтесь с этой статьей.

Пот-Лимит Омаха на данный момент является второй по популярности разновидностью покера в мире. До покерного бума 2003 года Омаха была распространена преимущественно в американских кардрумах и была самой популярной кэш игрой во многих румах Европы.

Техасский Холдем, в свою очередь, стал неким мировым покерным стандартом, оставив Пот-Лимит Омаху самой популярной альтернативной забавой. Любая важная турнирная серия (WPT, WSOP, LAPT ...) не обходится без ивентов по Омахе с бай-инами, начиная от самых маленьких и до самого высокого профессионального уровня.

Особенности игры в Омаху делают эту игру более экшеновой, чем обычный Холдем на тех же лимитах.

По этой же самой причине в Омаху редко играют в Безлимитном формате. Экшеновые игры, основанные на дро, требуют более развитой структуры, поэтому в Омаху принято играть в Лимит- или Пот-Лимит формате.

В Холдем первые два раунда торговли (префлоп и флоп) являются самыми важными, в то время как в Омахе префлоп не так важен как флоп и терн.

Часто, при сравнении Холдема и Пот-Лимит Омахи первую игру называют «игрой флопа», а вторую характеризуют как «игру терна» и «игру натсов».

Если вы уже ознакомились с правилами игры в Омаху, то в данном материале вас ждет более углубленный анализ основных характеристик этой покерной разновидности.

В этой статье вы найдете все необходимые советы и статистику, которые позволят начинающему игроку получить необходимые знания и уверенность при игре в Омаху. Другими словами вы станете «подкованными» в этом вопросе вместо того, чтобы играть по «чуйке».

После прочтения данного материала рекомендуется сразу же применить все полученные знания на практике. Я крайне советую посетить один из онлайн сайтов, где можно поиграть бесплатно или на микро ставках.

Чтобы узнать список румов, которые дают возможность своим пользователям поиграть в Омаху, можно ознакомиться со списком покер румов, отсортированным по играм, по этой ссылке.

Ключевые навыки хорошего игрока в Пот-Лимит Омаху:

Строгий отбор рук (терпение/дисциплина)

Правильный выбор столов (важный навык для всех покерных игр)

Дисциплина (умение дождаться хорошей руки и не рисковать со вторыми лучшими руками)

Умение читать своих оппонентов

Агрессивность (способность делать беты и рейзы с дро и руками, которые вам кажутся лучшими на данный момент)

Иммунитет к тильту

Сравнение: Пот-Лимит Омаха vs. Техасский Холдем

В Омахе игроки чаще видят флоп. Различие между премиум руками и маргинальными руками в Омахе не столь велико, как в Холдеме. Поскольку ПЛО является игрой дро, то одномастные и связанные карты в ней имеют большую силу, чем в Холдеме, что делает карманных тузов не такими желанными и мощными.

Большее число игроков на флопе увеличивает средний размер префлоп пота: он существенно больше, чем в Холдеме. А чем больше префлоп пот, тем больше ставки на постфлопе, что делает Омаху более крупной игрой.

В Омахе для победы вам нужна более сильная рука. В Холдеме большинство банков забирается двумя парами или более слабыми руками. В ПЛО эти руки не часто оказываются лучшими, а это означает, у готовой руки всегда должно быть редро.

В Омахе руки имеют более важное значение, поэтому у вас будет гораздо меньше возможностей для блефа. Если на борде есть три одномастные карты, то практически во всех случаях вы можете предположить, что у кого-то есть флеш. А если вы видите спаренный борд, то вполне вероятно, что кто-то собрал фулхаус. В Холдеме вам редко стоит об этом беспокоиться.

Поскольку в Омахе вы постоянно имеете дело со множеством различных дро, ставки для вэлью становятся более важными. Если вы не можете извлекать максимальную прибыль из ситуаций, в которых у вас есть максимальное эквити, то вы вряд ли в состоянии стабильно выигрывать в ПЛО.

Позиция важна в обеих играх, но по разным причинам. В Холдеме игрок в самой выгодной позиции будет чаще выигрывать, в то время как в Омахе успех больше зависит от руки. Однако в Омахе игрок в позиции может контролировать и управлять размером пота.

В Омахе сложнее эксплуатировать тайтово-пассивных игроков. Поскольку у вас ограниченные возможности для блефа, вы не можете эффективно оказывать давление на таких игроков. В Холдеме все иначе. Правда, никто не говорит, что это невозможно; просто это гораздо труднее

Пот-Лимит Омаха

Если вы совершенно не знакомы с Пот-Лимит играми, то вы должны обязательно усвоить различия, возникающие при сравнении с Безлимитными играми. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к различиям, следует пояснить, в чем же заключается формат Пот-Лимит.

Максимальная ставка в Пот-Лимит равняется общей величине пота, включая ваш колл. Сложно? Разберем все на примере:

Первый игрок:

Пот: $1,000

Максимальная ставка: $1,000

Второй игрок:

Пот: $2,000 ($1,000 на префлопе + $1,000 ставка в банк от первого игрока)

Максимальная ставка: $4,000 ($1,000 на префлопе + $1,000 ставка в банк от первого игрока + $1,000 ваш колл первой ставки. В сумме это $3,000, что составляет величину рейза в пот. Если к этим $3,000 прибавить $1,000 вашего колла, то общая ставка составит $4,000)

Расклад непрост.

Иногда трудно посчитать все это в уме. Если банк равняется $424, и кто-то ставит $68, то какова величина вашей максимальной ставки? Не тратьте время на подсчеты – просто скажите «Пот», а затем можете спокойно заниматься математикой. Сначала учтите свой колл, затем прибавьте величину общего пота со всеми ставками, а затем и свою собственную ставку (если вам интересно, в данном случае ответ $628).

Запомните, если вы не произнесете «Пот» перед своей ставкой, то она будет рассматриваться как «string bet», а такие ставки запрещены. Другими словами, будет неясно, колируете вы или делаете рейз. Поэтому всегда озвучивайте свое решение.

Если вы не хотите сами все подсчитывать, то попросите об этом дилера – какова величина пота или какова величина максимальной ставки.

Величина ставок

Теперь, когда вы знаете всю механику формирования ставок, давайте разберем различия. Первое, что вы заметите, это то, что в Пот-Лимит Омаху игроки ставят больше, чем в Безлимитных играх.

В Холдеме обычной ставкой в банк размером $1,000 будет бет в $800. В Пот-Лимит формате игрок с той же рукой уже будет ставить $1,000. Причина для этого изменения – сила ставки.

Если вы ставите три четверти пота, то такая ставка выглядит куда опаснее, чем олл-ин. В Пот-Лимит ставка в банк считается очень сильной игрой, что будет очень непривычно для игрока в Безлимитный Холдем.

Также в Пот-Лимит чек-рейз считается стандартной игрой и применяется гораздо чаще. Причина проста:

Если в банке $1,000, а вы ходите первым и хотите пойти олл-ин на $2,000, то у вас это не получится (максимальной ставкой будет $1,000). А вот если вы делаете чек-рейз на ставку оппонента в $500, то в этом случае вы можете вложить все свои фишки.

Еще одним важным различием в структуре беттинга является проблема с защитой сильных рук на ранних стадиях раздачи. В неоткрытом банке с блайндами $1/$2 пот рейз составляет $7 ($1 + $2 + $2 = $5, что формирует вашу максимальную ставку как $2 + $5), а это примерно половина «стандартного рейза» в живых Безлимитных играх на том же лимите.

Важные рекомендации по игре в Пот-Лимит Омаху

Тщательно выбирайте стартовые руки. Довольно просто переоценить руку, глядя на все разнообразие возможных дро, которые можно с ней получить.

Играйте от оппонентов. Как только вы сели за стол, сразу же начинайте замечать особенности поведения своих соперников: кто любит разыгрывать мусор или маргинальные руки, кто пасует на агрессию, кто ставит с дро, кто колирует крупные ставки со слабыми руками и дро, в кого можно блефовать, кто блефует и многое другое. Это очень полезный навык в любой ситуации.

Уважайте большинство крупных бетов и рейзов. Средние и хорошие игроки в Омаху, делая крупный бет, будут блефовать гораздо реже, чем игроки того же калибра в Холдеме.

Не стоит тянуть двухстороннее стрит дро. В Омахе уже на флопе вы можете иметь стрит дро с 13-ю, 17-ю и 20-ю аутами. Лучше подождать одно из этих дро, прежде чем вкладывать крупную сумму своих фишек в пот.

Не переоценивайте разномастных тузов. Если у вас на руках есть лишь пара тузов и две разномастные, несвязанные карты, то у вас есть совсем немного шансов улучшиться на флопе. Если на флопе не будет туза, то к концу раздачи, как правило, вы останетесь со слабой рукой.

Омаха является игрой натсов. Практически всегда будет плохой затеей играть с дро, которое не может превратиться в натс.

Распространенные ошибки при игре в Пот-Лимит Омаху

Переоценка силы рук, которые являются мощными в Холдеме.

Коллирование ставок со слабыми руками и дро, у которых не так много аутов.

Розыгрыш слишком большого количества стартовых рук.

Пассивная игра на префлопе с премиум руками.

Бесплатные карты для своих оппонентов или слишком мелкие ставки без натса.

Советы по игре на префлопе

Самым важным навыком, которым следует овладеть, играя в Пот-Лимит Омаху, является оптимальный выбор стартовых рук. В покере многое зависит от ситуации, а это означает, что ваши стартеры и стиль розыгрыша будут меняться в зависимости от ситуации за столом:

Стол тайтовый или лузовый?

Сколько игроков за столом?

Сколько игроков в банке, когда ваша очередь ходить?

Был ли рейз на префлопе? Если да, то кто его сделал и с какой позиции?

Какова ваша позиция?

Тот самый Крис Мурман.

1. Стол. Чем тайтовее стол, тем лузовее вы должны подходить к выбору стартовых рук и наоборот.

2. Количество игроков. Как правило, вы должны играть тайтовее за длинным столом и лузовее за коротким.

3/4. Кто делал рейз? Если вы ходите одним из первых, то лучше заходить в банк с рукой, у которой есть натсовый дро потенциал.

5. Ваша позиция. Данный фактор сильно влияет на руки, которые вы разыгрываете. Обычно, вам стоит играть тайтовее с ранних позиций, и чем дальше вы сидите, тем больше стартеров вы можете добавлять к вашему префлоп диапазону.

Первое, что стоит уяснить: вам нужны четыре карты, которые хорошо взаимодействуют друг с другом. Многие новички, которые пришли из Техаского Холдема не осознают всю важность этого правила. Они будут играть любые четыре карты, в которых найдут одну или две хорошие руки из Холдема. Например, начинающие игроки часто переоценивают следующее руки:

J♠ J♦ 2♥ 7♣ или A♣ Q♦ 8♥ 8♠

И хотя в обеих этих руках есть руки из топ 10 лучших стартеров Холдема, в Омахе такие комбинации карт не являются сильными. Помните, что Пот-Лимит Омаху – это игра натсов. У этих рук совсем мало возможностей превратиться в натс, кроме как поймать фулхаус на флопе.

Самая сильная стартовая рука в Омахе – двухмастные туз-король: A♠ K♠ A♥ K♥.

В этой руке у вас есть две готовые комбинации – АА и КК, два возможных натсовых флеша и плюс связка A-K для потенциального бродвейного стрита.

Двухмастные руки с высокими связанными картами и парами всегда будут лучшими стартовыми руками в Омахе. Вот некоторые примеры отличных стартеров:

A♠ A♥ J♥ T♠ (вторая по силе руке в Пот-Лимит Омаху)

K♠ Q♣ J♠ T♣

Q♥ Q♠ J♥ T♠

A♦ A♠ 7♠ 6♦

В хорошей руке должен быть потенциал для стрита, флеша и сета. К примеру, представьте себе всю силу руки A♠ A♣ T♠ J♣ на флопе A♥ K♠ Q♠. У вас топ сет, натсовые стрит и флеш дро.

А J♠ даже даст вам роял флеш. С такой рукой у вас есть натс, а также два редро к еще лучшим натсам. Эта пример ситуации, в которой ваши шансы на проигрыш практически равны нулю. В таких условиях вы должны стремиться, как можно быстрее вложить все свои фишки в пот.

Другой пример: у вас Q♠ Q♥ K♠ T♥ на флопе Q♣ J♠ 7♠. В вашем распоряжении топ сет, флеш дро и двухстороннее стрит дро.

Рейтинг силы рук

Ниже вы найдете список из 30 лучших рук в Пот-Лимит Омахе (все нижеперечисленные руки должны быть двухмастными).

1. A-A-K-K

2. A-A-J-T

3. A-A-Q-Q

4. A-A-J-J

5. A-A-T-T

6. A-A-9-9

7. A-A-x-x

8. J-T-9-8

9. K-K-Q-Q

10. K-K-J-J

11. K-Q-J-T

12. K-K-T-T

13. K-K-A-Q

14. K-K-A-J

15. K-K-A-T

16. K-K-Q-J

17. K-K-Q-T

18. K-K-J-T

19. Q-Q-J-J

20. Q-Q-T-T

21. Q-Q-A-K

22. Q-Q-A-J

23. Q-Q-A-T

24. Q-Q-K-J

25. Q-Q-K-T

26. Q-Q-J-T

27. Q-Q-J-9

28. Q-Q-9-9

29. J-J-T-T

30. J-J-T-9

Даже если эти руки будут трех- или четырехмастными, они все равно будут представлять серьезную силу.

Руки-ловушки

Руки-ловушки представляют собой те руки, которые недостаточно хорошо попадают в борд, формируя вторые по силе комбинации. А когда у вас вторая лучшая рука, которая кажется монстром, то проиграть с ней весь свой стек не составит труда. В Омахе вы встретитесь с тремя типами рук-ловушек:

Руки с мелкими парами

Руки с низким рядом

Руки с низким флешом

Руки с мелкими парами: Одной из основ покер является правило: каждое ваше действие должно иметь свою причину. Удивительно, как часто можно встретить ситуации, в которых новичок коллирует ставки, чтобы собрать свое дро, а затем скидывает готовую комбинацию. Как только вы усвоите этот урок, то поймете, почему не стоит разыгрывать руку подобную этой:

Дело в терне.

6♥ 6♣ 4♦ 3♣

Если у вас подобная рука, то вы надеетесь поймать сет или фулхаус.

Вот, к примеру, флоп: Q♦ J♣ 6♦

На таком борде вы можете потерять весь свой стек. В Холдеме шанс ситуации сет-на-сет весьма невелик, поэтому агрессивничать с сетом шестерок будет весьма прибыльно.

В Омахе же вы очень часто будете нарываться на старший сет. Поэтому существует совсем мало флопов, на которых ваш сет шестерок будет выглядеть убедительно.

Руки с низким рядом: Если у вас есть хоть какой-то опыт игры в Холдем, то вы знаете, как опасно собирать стрит с нижнего конца.

Если вы будете разыгрывать руки типа 5♠ 4♣ 3♠ 2♣, то вы попадете точно в такую же ситуацию. Все, что вы хотите, это поймать стрит от туза. В остальных случаях у вас будет стрит с нижнего конца.

Если на флопе придут 6-7-8, то вполне вероятно, что у кого-то будет 9-10. Нет ничего хуже, чем собрать комбинацию и в то же время тянуть вмертвую.

Руки с низким флешом: Как говорилось ранее, Пот-Лимит Омаха – игра натсов. Если вы соберете мелкий флеш, то высока вероятность отдать все свои фишки. Поэтому рекомендуется разыгрывать только Ах флеши, если конечно, у вас нет способности хорошо читать своих оппонентов и скидывать сильные руки, когда они биты

Лимп и рейз на префлопе

Как вы теперь знаете, лучшей рукой в Пот-Лимит Омахе является двухмастные AA-KK. Чтобы получить эту руку, у вас есть 1 шанс из 50,000, но этот стартер является фаворитом против 8-7-6-5 двухмастных всего лишь как 3 к 2.

Со всеми возможными дро и редро разница между стартовыми руками в Омахе куда менее явная, чем в Холдеме. Отсюда возникает вопрос, стоит ли делать рейз с топовыми стартерами.

Причины для рейза в Омахе идентичны тем, что вы знаете в Холдеме. Вы поднимаете ставки для изоляции, информации и увеличения размера пота в ситуации максимального эквити.

Все опытные игроки знают, что вкладывать свои деньги в банк стоит только в тех случаях, когда вы впереди независимо от того, насколько велико ваше преимущество. Если вы являетесь фаворитом в ситуации 3 к 2, то здесь есть все основания для раздувания банка.

Как и в Холдеме, если вы будете делать рейз только с лучшими руками, ваша игра станет предсказуемой. В Пот-Лимит Омахе чрезвычайно важно разбавлять свою игру. Подробнее об этом вы можете почитать в этой статье: Лимп против Рейза.

С какими руками делать рейз?

Для новичков хорошей префлоп стратегией будет рейз с любой рукой из топ 30 рук с хотя бы тремя мастями, впрочем, двухмастность не является столь уж существенным фактором, влияющим на рейз.

Как только вы захотите расширить свой диапазон, добавьте к этим рукам все двухмастные ряды (четыре карты, идущие по порядку) с картами выше шестерки, а также все одномастные (две карты одной масти) и двухмастные руки типа А-К-х-х, где х это десятка или выше. Руки типа Q-J-9-8 или J-T-9-7 с двумя мастями также хорошо подойдут для рейза.

Это то же самое, как делать рейз с одномастными коннекторами или средними карманными парами в Холдеме. Все это делается для того, чтобы разнообразить свою игру.

Теперь все вышеизложенное, но кратко.

Руки, с которыми стоит делать рейз:

Все руки из топ 30 с тремя или четырьмя мастями и выше.

Все одномастные руки типа A-K-x-x, где х выше или равняется десятке.

Все двухмастные ряды от пятерки и выше.

Все двухмастные связанные карты от пятерки и выше с максимум одной дыркой между двумя старшими и двумя младшими картами или между одной младшей картой и тремя старшими картами. Например, K-Q-T-9 двухмастные и J-9-8-6 двухмастные.

Все двухмастные руки типа K-K-x-x.

Руки, с которыми стоит лимпить:

Все руки типа A-Q-x-x с одномастным тузом и где х выше или равняется десятке.

Все ряды от четверки и выше.

Все руки типа A-x-x-x с одномастным тузом и в которых хотя бы две карты связаны.

Все ряды от пятерки и выше максимум с одной дыркой, которая не разделяет старшую карту и остальные три карты.

И помните, что это лишь советы и рекомендации – ваша отправная точка. Ваш диапазон рейза и лимпа будет меняться в зависимости от стола, вашего имиджа, вашего опыта и опыта ваших оппонентов.

Игра на флопе

Ваша активность на префлопе сильно влияет на вашу игру на постфлопе. Если вы делали рейз и не попали во флоп, стоит ли делать контбет?

Очевидно, что если вы были агрессором на префлопе, ваши оппоненты будут считать, что у вас рука определенной силы. Если они не попадут во флоп, для них будет сложной задачей колировать вашу ставку. Но в Пот-Лимит Омахе подобные ситуации случаются не так часто, как в Холдеме.

Поскольку у ваших оппонентов есть все шансы получить два различных флеш дро, да еще и стрит дро, вполне вероятно, что у них будут все основания колировать ваш бет.

Но это вовсе не означает, что контбет в этой игре устарел; просто вам следует быть более аккуратным и избирательным.

Например:

Три игрока в поте на флопе. Вы делали рейз просто с парой тузов.

Ваша рука Флоп A♦ A♥ 2♣ 8♠ Q♠ J♠ T♥

Если вы столкнетесь с такой ситуацией в Холдеме, то будете понимать, что у вас не натс, но рука, в целом, достаточно сильная. Но в Пот-Лимит Омахе вы должны быть настороже. Это идеальная ситуация для чека – позвольте вашим оппонентам бороться за этот банк.

Помните основной тезис прошлых частей? Омаха – игра, построенная на натсах. За исключением 1% на получение дро до фулхауса, у вас нет возможности собрать натс. В данном случае лучше не вкладывать фишки в банк.

Но что если бы флоп был другим:

Ваша рука Флоп A♦ A♥ 2♣ 8♠ Q♠ 7♥ 3♦

Данный флоп не лучший вариант для вас, но в целом он достаточно хорош. Здесь вам точно можно и нужно ставить. И хотя у вас нет натса, в вашем распоряжении сильная рука и нет оснований в ней сомневаться.

Но не стоит сильно привязывать себя к своей руке; нет ничего позорного в том, чтобы скинуть руку после рейза.

Две пары

Многие игроки попадают в неприятности, ловя две пары на флопе. В Холдеме данная комбинация будет очень сильной, но в Омахе две пары весьма уязвимы. Напоминаем, что в Омахе большинство банков выигрывается стритами и флешами. Это не Холдем, где в этой же номинации побеждают пары и две пары.

У вас всего лишь 35% шансов со своими двумя парами против двухстороннего стрит дро. Потенциальная возможность поймать в Омахе дро с 20-ю и менее аутами по статистике выводит дро на первое место, оставляя готовые руки позади.

Если кто-то коллирует вас, когда вы ставите с двумя парами, скорее всего, вы биты или плохо стоите против сильного дро. В Омахе вы должны уметь избавляться от маргинальных рук независимо от того, насколько хорошо они смотрятся на флопе.

Наихудшей идеей будет разыгрывать две младшие пары. Поскольку в Пот-Лимит Омахе сеты не являются редкостью, собранный вами низкий фулхаус может быть легко раздавлен старшим фулхаусом, собранным с помощью среднего или старшего сета.

Сеты

Если вы будете придерживаться рекомендуемого в этой статье стиля и будете избегать мелкие пары, то не попадете в ситуации, в которых вы будете доминируемы старшим сетом. Если вы делали рейз на префлопе и поймали сет на флопе, ставьте практически в любой ситуации.

Редко будет ошибкой бетить со старшим сетом в банке с парой оппонентов, даже если борд кажется опасным. Главное запомнить, что если у вас есть сет, то есть и 34% собрать фулхаус на терне и ривере вместе взятых.

Например:

Вы были префлоп агрессором.

Ваша рука Флоп K♦ K♥ 7♦ 6♥ K♠ J♠ 9♥

В этой ситуации у вас топ сет, но вы позади готового стрита. К тому же здесь флеш дро, поэтому экшен вам гарантирован.

Худшим для вас сценарием будет игрок, у которого есть пиковые дама и десятка. У такого оппонента есть не только готовый стрит и флеш дро, но и блокер - 9♠. Если придет эта карта, вы соберете фулхаус, но проиграете стрит флешу.

Но даже в этом случае у вас все равно будет чуть более 33% на победу. Против готового стрита вы немного впереди, а против голого флеш дро у вас целых 75% на успех.

Теперь, давайте представим, что вы в мультипоте против двух рук-монстров:

Флоп: K♠ J♠ 9♥

Игрок Рука % на победу Вы K♦ K♥ 7♦ 6♥ 39.79% Оппонент #1 Q♦ T♦ 5♥ 6♥ 30.18% Оппонент #2 A♠ 2♠ 2♣ A♣ 30.03%

Даже в ситуации, когда вы против готового стрита, натсового флеш дро и оверпары, вы все равно впереди – почти 40% на победу.

В данном случае у вас самое высокое эквити, а это означает, что вам стоит раздувать банк. На практике, вряд ли кто-то из ваших оппонентов скинет свою руку, что позволит вам собрать немало денег в пот.

Поскольку 66% всех фишек в поте будет принадлежать вашим оппонентам, то ваши 40% на победу дадут вам необходимые шансы банка, чтобы ставить против готовой руки. Размер банка также дает вам потенциальные шанса банка и уверенность в правильности вашей ставки.

Если на терне закроется флеш, а борд спарится, то Оппонент #1 скинет свою руку, в то время как Оппонент #2 заколлирует еще один бет, имея всего два аута на победу.

Еще, играя в Пот-Лимит Омаху, вы должны обращать внимание на тех игроков, которые делают рейз только тузами. Таких немало и их легко читать. К тому же если на флопе вы увидите туза, то это будет вам сигналом к фолду.

Если вы уверены в том, что ваш соперник делает рейз только с АА, то вы должны использовать эту информацию, чтобы скидывать средние и мелкие сеты на борде с тузом. Какой смысл в нотсе, если вы его не используете?

Стрит дро

В Пот-Лимит Омахе вы будете собирать всевозможные стрит дро еще на флопе. Но больше всего вы хотите поймать, так называемые «врапы» или «wrap-дро». Врап – это ситуация, при которой на флопе есть две связанные карты, а в вашей руке есть три карты, которые как бы «обволакивают» их. Чтобы лучше это объяснить, давайте обратимся к примерам:

1. Рука: Q-J-8-x Флоп: T-9-x Ауты: 17 (врап) 2. Рука: J-8-7-x Флоп: T-9-x Ауты: 17 (врап) 3. Рука: K-Q-J-x Флоп: T-9-x Ауты: 13 4. Рука: 8-7-6-x Флоп: T-9-x Ауты: 13 5. Рука Q-J-8-7 Флоп: T-9-x Ауты: 20 (двойной врап)

Всегда лучше иметь больше оверкарт, поскольку выгоднее тянуть дро до натсового стрита, чем собирать эту комбинацию с нижнего конца. По этой самой причине Рука 1 сильнее Руки 2, а Рука 3 сильнее Руки 4.

Если первые две руки будут участвовать в олл-ине на флопе, то сила Руки 2 будет значительно снижена, что приведет к снижению ее эффективности.

Вы должны ставить с большинством своих монстр-дро на флопе (что называется, «ставить наперед»). На это есть три причины:

1. Вы можете забрать пот уже сейчас (полу блеф).

2. Такая игра разбавляет ваш стиль, поскольку вы можете ставить не только с готовыми руками.

3. Если у вас есть 20 аутов, то вы будете впереди. А если вы впереди, то всегда нужно стараться вложить фишки в пот.

Если вы поймаете на флопе стрит дро с 13-ю аутами (т.е. три оверкарты или андеркарты для двух связанных карт на флопе), и все ваши ауты живы (другими словами, нет флешей, фулхаусов или возможных старших стритов), то у вас есть 50% на то, чтобы собрать свой стрит на двух последующих улицах.

Как только вы поймете всю силу мощных дро в Омахе, вы станете играть с ними соответствующим образом, независимо от того, у вас это дро или у вашего оппонента.

Терн

Как мы уже отмечали ранее, терн является одной из самых важных улиц в Пот-Лимит Омахе – важнее, чем префлоп и иногда важнее, чем флоп. На флопе можно получить готовые руки, дро и возможности для редро. А вот, что дает терн:

Усиливает готовые руки. Пример: доска спаривается, превращая сет в фулхаус.

Уничтожает готовые руки. Пример: приходит третья карта одной масти против стрита на флопе.

Закрывает любые возможности для бэкдор дро на флопе.

Создает новые дро.

К тому же на терне, когда осталась лишь одна неизвестная карта, вы можете точно решить, будете ли вы продолжать агрессию в раздаче. Особенно в Пот-Лимит формате банк на терне гораздо больше банка на флопе, что дает возможность агрессору делать гораздо более крупные ставки.

Всего лишь с одним дро и одной картой на ривере очень трудно колировать второй баррель, который ко всему прочему в три раза больше предыдущего.

Но тот факт, что в Пот-Лимит Омахе у вас может быть мощное дро с огромным количеством аутов, позволяет делать крупные коллы на терне. К примеру, если у вас минимум 13 аутов, чтобы обыграть любую руку вашего оппонента, то колл потбета на терне будет оправдан в том случае, если у вас и у вашего соперника останутся фишки на ривере.

Поскольку у вас есть 13 аутов, то шансы против улучшения составляют чуть менее 2 к 1 (13/44=29.5%). Шансы банка в этом случае абсолютно такие же. Но поскольку на ривере вы можете выиграть еще больше денег, то есть из-за потенциальных шансов банка, ваш колл будет правильным.

Ривер

Также как и в Холдеме основной задачей на ривере будет эффективное использование вэлью бетов с лучшей рукой или снижение издержек с худшей рукой. Если у вас натс, постарайтесь продумать все руки, которые могут быть у вашего оппонента и сделать максимально выгодную для вас ставку.

Если вы не собрали свое дро, то вам нужно либо сдаваться, либо попытаться провернуть большой блеф, если на ривере придет опасная карта. От вас потребуется масса рассудительности в тех случаях, когда вы играете в большом банке и у вас хорошая, но не натсовая рука.

Вы должны обдумать все возможные действия вашего соперника. Сможет ли он сделать крупный блеф, если вы прочекаете? Или он тоже сделает чек? Рискнете ли вы сами поставить с рукой, которая не является натсом?

Блеф

Блеф чрезвычайно важен во всех разновидностях покера. Правда, в Пот-Лимит Омаху он используется не так часто как в Холдеме. Но от этого он не становится менее важным навыком, которым стоит овладеть.

Лучшим случаем для блефа является та ситуация, когда у вас в руке есть одна или две ключевых карты, например, когда у вас есть туз, а на борде есть возможный флеш той же масти. Прежде чем принять решение о том, блефовать или нет, пробегитесь по следующим факторам:

Тип оппонента. Не блефуйте против слабых оппонентов, которые колируют с широким диапазоном (их еще называют «коллинг стейшенами» или «телефонами»). Это самая распространенная ошибка. Убедитесь, что ваш соперник достаточно хорош, чтобы скинуть свою руку.

Количество оппонентов. Как правило, блефовать в троих или более игроков не рекомендуется. Вероятнее всего, у вас получиться лучше, если перед вами лишь один соперник, и не только потому, что он один, а еще и потому, что банк будет меньше – это делает его менее желанным.

Ваш имидж за столом. У вас будет меньше шансов на удачный блеф, если у вас будет лузовый имидж. Для тайтового имиджа все наоборот. Если кто-то недавно вскрывал ваш блеф, то ваши оппоненты будут склонны колировать вас в будущем. Правда, иногда обратная психология может играть за вас. Например, если хороший игрок вскрыл ваш блеф, и он считает вас также хорошим игроком, то он может подумать, что вы не будете блефовать еще раз и сыграет пассивно.

Умение читать соперников. Если вы неплохо читаете своих оппонентов и умеете угадывать их возможные руки, то в этом случае вы будете знать, когда лучшего всего блефовать. Пожалуй, это самый сложный и важный навык, которым нужно овладеть.

Борд. Если борд, скорее всего, подошел вашим соперникам и создал множество возможных дро, ваш блеф вряд ли будет удачным. Пробуйте блефовать в тех случаях, когда на борде нет явных дро или тех карт, которые явно помогли вашим оппонентам. Если у вас получится изобразить нужную руку, то вас ждет успех. Удачной ситуацией для блефа можно считать нескоординированный борд с одной опасной картой, которая может быть у вас в руке.

Размер пота. Чем больше банк, тем активнее вас будут колировать, поскольку шансы банка возрастают. С другой стороны, если вам удалось провернуть блеф в крупном банке, то и вознаграждение вы получите повышенное. Настоящее торжество справедливости.

Позиция. Если вы находитесь в поздней позиции, то у вас будет больше информации о возможных руках ваших оппонентов, а значит, и лучшая возможность для блефа. Например, все прочекали, борд кажется не опасным, а в банке осталось совсем немного игроков.

Количество аутов для различных дро

Двойное врап стрит дро 20 аутов

Врап стрит дро 17 аутов

Стрит флеш дро 15 аутов

Флеш дро и оверпара 11 аутов

Флеш дро 9 аутов

Двухстороннее стрит дро 8 аутов

Дро до фулхауса с тремя парами 6 аутов

Дро до фулхауса с двумя парами 4 аута

Заключение

Данное руководство является витаминной инъекцией. В нем достаточно информации, которая позволит вам иметь все необходимые знания и умения для начала правильной игры в Пот-Лимит Омаху. Но что самое важное, теперь вы знаете некоторые особенности и тонкости этой игры.

Но, как и с любой разновидностью покера, - нет лучше способа изучить игру кроме как испытать все на собственном опыте. Если вы хотите играть на высоком уровне, то теперь дело за вами.