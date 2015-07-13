Не нужно путать Pineapple с разновидностью Китайского покера. Это другая игра, очень похожая на Холдем, только в начале раунда раздаются на две, а три карты.

В Ананас и его разновидности (Crazy Pineapple и Lazy Pineapple) почему-то чаще играют по домам, в частных покер-румах. В казино встретить эту разновидность покера довольно сложно.

Ананас как-то ввели на этапах Европейского покера тура, но вскоре исключили. Мировая серия так и не решилась на этот поступок, а в онлайне Pineapple Poker доступен разве что на фантики.

Несмотря на это, в домашних играх Ананас чрезвычайно популярен. Хотите попробовать? Тогда читайте дальше.

Pineapple: правила игры

Основные правила Ананаса во многом похожи на правила Техасского Холдема. Есть, впрочем, и существенные различия.

На префлопе каждый игрок получает по ТРИ карты.

Кстати, вот тут можно почитать о правилах игры в Холдем.

Потом – ДО начала первого раунда торговли – каждый игрок, оценив руку, сбрасывает одну карту. Первым ходит игрок на UTG.

Примечание: сбрасываемую карту показывать не обязательно!

Разновидности:

1. Crazy Pineapple

Крэйзи Пайнэпл отличается от обычного Ананаса периодом сброса третьей карты. В оригинале игроки избавляются от третьей карты еще на префлопе, а в Crazy Pineapple – перед ТЕРНОМ (т.е. перед началом третьего раунда торговли).

2. Lazy Pineapple

Лэйзи Пайнэпл (он же Tahoe Pineapple) получил свое название из-за того, что третью карту нужно сбрасывать в самом-самом конце – на ривере, когда сделаны уже все ставки. На шоудауне можно просто показать две карты из трех.

Другие:

Есть еще разновидности, правда, их не принято соотносить непосредственно с Ананасом.

В Трехкарточном Холдеме (Three Card Hold’em) игроки не только сохраняют все три карты до шоудауна, но и могут использовать их для формирования любой пятикарточной комбинации. Ананас в этом отношении идентичен Холдему: можно юзать одну, две или ни одной карты из двух.

Ирландский покер (Irish Poker) – это дикая смесь Холдема и Омахи. Игрок получает четыре карты и должен избавиться от двух из них после торговли на флопе.

Лимиты

Ананас (как и Холдем) может быть Лимитным, Потлимитным и Безлимитным.

Количество игроков

И снова все идентично Холдему: в Ананас могут играть от двух до девяти человек.

Отличия от Техасского Холдема

Pineapple безусловно очень похож на привычный всем Холдем, однако разница все же существенная. Третья карта меняет все. Она дает целый пласт дополнительной информации.

Вы знаете карту, которой быть ни у кого не может и которая точно не появится на борде. Это не всегда суперважно, но во многих случаях – критично.

Например:

Вам раздали три одномастные карты. Следовательно, вероятность собрать флеш ниже (один из аутов у вас в руке).

Или вы получили три одинаковые карты (К-К-К или 9-9-9). Поймать сет в этом случае гораздо сложнее: одну карту нужно сбросить, значит, в колоде только один аут.

К тому же сила рук в Ананасе серьезно возрастает: третья карта сбрасывается по решению игрока, а оставлять себе самую слабую комбинацию никто не собирается.

Так что топ-пару на флопе нельзя считать достаточно сильной комбинацией (как бы это было в Холдеме). А если на борде лежит потенциальный флеш, он, скорее всего, у кого-то есть.

Стратегия игры в Ананас и Crazy Pineapple

Для качественной игры в Ананас очень пригодится мышление из Омахи. Руки со связанными между собой картами (по масти или номиналу) ценятся выше. Старшие пары, разумеется, – отличный стартер, а вот мелкие пары чаще всего выигрывают по сету.

Примечание: вероятность поймать сет на борде в Ананасе чуточку выше, чем в Холдеме (из-за третьей карты у вас в руке).

Впрочем, разница в вероятностях настолько мала, что практически никак не влияет на стратегию игры.

В целом, не стоит разыгрывать слишком много рук в надежде зацепиться за флоп. В большинстве случаев ни к чему хорошему это не приведет. Особенно в Crazy Pineapple – у всех будет по три карты на флопе.

Сильные стартовые руки

В приоритете старшие пары и связанные карты – как и было сказано выше.

Пара тузов с одномастной картой – сильнейший стартер в Pineapple.

Кстати, Ao-As-Ts и даже Ao-As-5s немного сильнее Ao-As-Ks.

Почему? Ну потому что тузы часто проигрывают стритам, а в стритах должна быть либо десятка, либо пятерка. Если же одна из этих карт у вас в руке, значит, вероятность стрита у одного из соперников ниже.

Далее по силе идут старшие пары (картинки) с одномастной картой (например K-Ks-9s), потом – те же пары со старшей картой (не одномастной, например K-K-Q).

В остальном лучше заходить в пот с картинками – одна из которых будет тузом – и картой той же масти, что и туз.

Пара - почти что самая слабая рука (вторая по слабости)

В Техасском Холдеме рука с ТПТК (топ пара, топ кикер) является достаточно сильной. Та же самая рука в Crazy Pineapple не даёт её обладателю большого преимущества - такая рука в этом варианте покера вторая по слабости. И это не удивитеьно, ведь зачастую у игроков выпадают две пары, сет, стрит или фулл хаус (более высокие комбинации тоже выпадают на много чаще).

Поэтому, держа на руках ТПТК стоит повышать на флопе в надежде фолда со стороны противников. Ну а если фолдом обыграть неудалось, то после флопа стоит держать свои ставки низко. Если вы встретите большое сопротивление держа ТПТК, то тут точно стоит идти на фолд, так как ваша пара будет скорее всего побита более сильной рукой.

Остерегайтесь Флеша

Флеш выпадают в Крэйзи Пайнэпл покере на много чаще, чем в Техасском Холдеме. Это связано с тем, что в Крэйзи Пайнэпл скидывают три карты заместо двух. Если на ривере все три карты одной масти, то будьте уверены, что у кого-то из игроков есть флеш.

Если на флопе две карты одной масти и вы уже составили свою руку, то ставить в таком случае стоит три четвёртые ор пота, чтобы оппонентам было очень дорого сделать флеш дро.

Очень многие игроки пытаются составить флеш. Поэтому стоит учитывать данный факт и в том случае, если вы сами являетесь обладателем флеша. За исключением, конечно, моментов, когда у вас нат флеш (высший флеш).