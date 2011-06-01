Подробная версия - Начало и Процесс игры в Семикарточный Stud

Семикарточный Стад был самой популярной разновидностью покера до прихода Техасского Холдема и Омахи. Царствование его закончилось, но эта игра все так же хороша.

Система игры в Стад на первых порах может сбить с толку. Сейчас изучение покера все начинают с Холдема или Омахи, поэтому проникнуться Стадом получится не сразу.

Для начала стоит усвоить два важных правила:

в Стаде нет общих карт;

в Стад обычно играют с лимитом.

Чем отличается Семикарточный Стад от Техасского Холдема?

В Стаде пять раундов торговли, в отличие от четырех раундов в Холдеме. В игре используют анте вместо блайндов. Общих карт при игре в Стад нет. Руки игроков определяют очередность действий. В первом раунде торговли игрок с самой низкой картой должен поставить бринг-ин (особую обязательную ставку), а последующие раунды начинает игрок с лучшими открытыми картами.

Правила игры в Семикарточный Стад

Итак, не будем спешить. Вот краткая система игры:

Каждый игрок получает по две закрытых и одну открытую карту. Игрок с самой слабой картой вносит бринг-ин и начинает торговлю.

Каждый игрок получает одну открытую карту (четвёртая улица). Игрок с наилучшей комбинацией из двух открытых карт первым делает ставку (так продолжается на каждой последующей улице – игрок с лучшими картами начинает торговлю).

Каждый игрок получает одну открытую карту (пятая улица).

Каждый игрок получает одну открытую карту (шестая улица).

Каждый игрок получает последнюю закрытую карту.

Банк выигрывает игрок с самой сильной пятикарточной комбинацией.

Перед раздачей карт

В зависимости от размера игры анте может использоваться, а может и нет. В указанной ниже таблице перечислены анте, бринг-ины и первые ставки для различных лимитов.





Все игроки вносят анте в начале каждой раздачи – это плата за вход. Все анте помещаются в банк.

Раздача карт

Все игроки получают по две карты лицом вниз (карманные карты) и одну карту лицом вверх (открытая карта). Карты сдаются по часовой стрелке по одной.

Эту руку называют стартовой рукой.

Первый раунд торговли





Игрок, которому была сдана самая низкая открытая карта, ходит первым и обязан внести бринг-ин. Если два или более игроков имеют карты с одинаковым номиналом, порядок действий решает масть карты. Самая низкая масть – трефы, затем следует бубны, червы и пики. Это значит, что 2c – самая низкая открытая карта. После размещения ставки бринг-ин игроки ходят по часовой стрелке. Игрок, сидящий слева от игрока, внесшего бринг-ин, может сбросить, принять или поднять ставку. Ставка повышается на размер начальной ставки (см. таблицу), а принять ставку можно, разместив сумму в размере бринг-ина. Торговля продолжается, пока остальные игроки не внесут в банк соответствующие суммы денег.



Второй раунд торговли





Дилер сдает четвертую карту лицом вверх для всех оставшихся игроков. В этом раунде торговли и всех последующих раундах игрок действует первым, когда у него лучшие открытые карты. Чем меньше ставка бринг-ин, тем выше вероятность, что ее не будут использовать. Если игрок ловит пару* со своей открытой картой, он может сделать маленькую ставку; или он может внести большую ставку, которая будет использоваться в последующих раундах торговли. Торговля начинается по часовой стрелке с игрока, который должен действовать первым, и заканчивается, когда все остальные игроки внесут соответствующие суммы в банк.

* Эта опция применима только для игрока, поймавшего пару с открытой картой. Пример: Семикарточный Стад, Лимит $5-$10. Игрок держит (X-X) 8 и во втором раунде торговли получает еще 8, его рука – (X-X) 8-8. Теперь он может сделать чек, поставить $5 или пойти дальше и поставить $10.



Третий раунд торговли



Дилер сдает пятую карту лицом вверх каждому оставшемуся игроку. Игрок с лучшими открытыми картами действует первым. Все ставки равны размеру большей ставки. Торговля продолжается по часовой стрелке с игрока, который должен действовать первым, и заканчивается, когда все остальные игроки внесут соответствующие суммы в банк.

Пример



Семикарточный Стад, Лимит $5-$10. В игре осталось трое игроков. У игрока А (X-X) 8-8-K, игрок B – (X-X) Q-2-Q, игрок C – (X-X) T-J-9. Игрок B должен действовать первым, поскольку у него лучшие карты на столе. Он может сделать чек или поставить.

Четвертый раунд торговли

Дилер сдает шестую карту лицом вверх всем оставшимся игрокам. Игрок с лучшими открытыми картами ходит первым. Все ставки начинаются с размера большей ставки. Торговля продолжается по часовой стрелке с игрока, который должен действовать первым, и заканчивается, когда все остальные игроки внесут соответствующие суммы в банк.



Пятый раунд торговли





Дилер сдает седьмую карту лицом вниз всем оставшимся игрокам. Игрок с лучшими открытыми картами действует первым. Все ставки в размере самой большой ставки. Торговля продолжается по часовой стрелке от игрока, который должен действовать первым, и заканчивается, когда все остальные игроки внесут соответствующие суммы в банк. Если кто-то принимает ставку в последнем раунде торговли, карты открываются. Игрок, который принял ставку, вынужден положить свои три карманные карты на стол лицом вверх. Затем другие игроки могут или сбросить свои комбинации или, если есть, показать свои выигрышные руки.

До появления новой покерной силы – Техасского Холдема, Стад правил на всей территории Америки. После Холдем-бума Стад перестает быть популярен, превращаясь в игру старой школы, любимое развлечение ветеранов карточных игр.

Одна из важнейших целей данной статьи – заинтересовать новых игроков. Ведь неспроста в Стад играли десятилетиями. Это прекрасный образец покера, который отлично подойдет в качестве временной замены многим приевшимся двум стартовым картам.

Начинающие игроки узнают, как в значительной степени улучшить свои навыки Лимитного Семикарточного Стада посредством тайтового, агрессивного стиля. Такой подход в равной степени включает в себя блефы и полублефы, перекликаясь с надежной, уверенной игрой; основной акцент будет сделан на третью улицу – как самую важную среди всех остальных.

Играя корректно на третьей улице, количество сложных решений практически сойдет на нет.

Сила руки - это важно!

Лимитный Семикарточный Стад – высоко тактическая игра, требующая существенной порции скилла и дисциплины, а уже это сочетание заставляет игрока применять множество знаний одновременно. Стад даже сложнее Холдема из-за дополнительного раунда ставок.

Как и в других разновидностях покера, в правилах Стада есть немало исключений, поэтому все тактики, описанные в этой статье, должны восприниматься как базовые рекомендации, – но не более.

Чтобы стать действительно успешным игроком, нужно научиться использовать свой собственный багаж знаний, часто сворачивая с протоптанного руководствами пути. По сути, нет универсальной формулы, алгоритма, который бы спас вас в любой ситуации.

Единственный совет, который здесь можно дать, вам, скорее всего, уже известен.

«Играйте лишь премиум руки. Входите в игру с парой валетов или выше, когда одна из карт пары закрыта, с парой девяток или выше на закрытых картах, с тремя старшими картами одной масти. И если карты достаточно хороши для колла, ставку нужно повышать, все ясно?» – слова Майка МакДи из «Шулеров».

Ключевые навыки успешного игрока в 7-карточный Стад:

Строгий отбор рук;

Дисциплина (иначе говоря, терпение – способность ждать хорошую руку, не рискуя с вторыми по силе комбинациями);

Чтение оппонентов;

Умение запоминать открытые карты игроков.

Сравнение: Семикарточный Стад vs. Техасский Холдем

Ниже приведен список различий между двумя играми, некоторые из которых до боли очевидны:

Общие карты отсутствуют.

Вместо блайндов используются анте и бринг-ин.

По сравнению с четырьмя раундами торговли в Холдеме, в Стаде их на один больше.

Игрок с лучшей стартовой рукой ходит первым во всех раундах, кроме первого (когда начинает игрок с самой слабой картой).

Нужно запоминать сброшенные открытые карты.

Максимальное количество игроков – 8.

Позиционное преимущество – перед раздачей карт – отсутствует. Порядок действий определяется открытыми раздаваемыми картами в каждом раунде.

Баттона тоже нет, поскольку каждая рука раздается одинаково – начиная от игрока, сидящего слева от дилера.

Структура и анте

Учтите все нюансы.

Каждый игрок получает две карты в закрытую и одну карту в открытую. Карты раздаются по одной.

Игрок с самой слабой открытой картой обязан сделать бринг-ин.

Торговля продолжается по часовой стрелке, начиная от игрока, сидящего слева от ставки бринг-ин.

Четвертая карта раздается в открытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.

Пятая карта раздается в открытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.

Шестая карта раздается в открытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.

Седьмая карта раздается в закрытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.

Все оставшиеся игроки собирают комбинацию из пяти карт.

В таблице приведена наиболее распространенная структура ставок в Семикарточном Стаде:

Лимит Анте Бринг Начальная ставка

$1-$2 $0.25 $0.50 $1 $2-$4 $0.50 $0.75 $2 $3-$6 $0.75 $1.25 $3 $4-$8 $1 $2 $4 $5-$10 $1 $2 $5 $6-$12 $1 $2 $6 $8-$16 $2 $3 $8 $10-$20 $2 $4 $10 $15-$30 $3 $6 $15 $20-$40 $5 $10 $20 $30-$60 $5 $15 $30 $50-$100 $10 $20 $50 $75-$150 $25 $50 $75 $100-$200 $25 $50 $100

Ключевые рекомендации по игре в Лимитный Семикарточный Стад:

Очень серьезно относитесь к выбору стартовых рук: Нет ничего важнее правильно подобранной стартовой руки в данной конкретной ситуации.

Нет ничего важнее правильно подобранной стартовой руки в данной конкретной ситуации. Играйте от соперников: Молниеносно анализируйте оппонентов: кто разыгрывает мусор, кто сбрасывает на агрессию, кто ставит с дро, кто коллирует со слабыми руками и такими же слабыми дро, кого можно заблефовать, кто любит блефовать сам и т.д.

Молниеносно анализируйте оппонентов: кто разыгрывает мусор, кто сбрасывает на агрессию, кто ставит с дро, кто коллирует со слабыми руками и такими же слабыми дро, кого можно заблефовать, кто любит блефовать сам и т.д. Фолд или рейз. Коллировать не рекомендуется без веской на то причины (например, если нужно заманить соперника).

Коллировать не рекомендуется без веской на то причины (например, если нужно заманить соперника). Запоминайте открытые карты. Просматривайте все открытые карты оппонентов. Важно знать, актуальна ли какая-либо из комбинаций (есть ли среди открытых карт те, что вам нужны). И не только это. Единственный способ улучшить этот навык – практика. Чем больше играете, тем опытнее становитесь. К примеру, зарегистрируйтесь на PokerStars и пробуйте свои силы в игре на виртуальные фишки.

Просматривайте все открытые карты оппонентов. Важно знать, актуальна ли какая-либо из комбинаций (есть ли среди открытых карт те, что вам нужны). И не только это. Единственный способ улучшить этот навык – практика. Чем больше играете, тем опытнее становитесь. К примеру, зарегистрируйтесь на PokerStars и пробуйте свои силы в игре на виртуальные фишки. Рейзите с сильными дро: Повышение ставок с дро в Стаде даже важнее, чем в Холдеме – все зависит от того, какая часть дро открыта, а какая закрыта. Если на шестой улице у вас флеш дро (четыре карты одной масти и нужна лишь одна для комбинации), и три карты из этого дро закрыты, менее вероятно, что рейз выдавит кого-либо из игры. А в обратной ситуации (эти три карты видны всем) эффект мог бы быть противоположный.

В предыдущей части вы узнали о самых распространенных ошибках начинающих любителей Стада, а также о правильном мыслительном процессе. Теперь, когда теоретическая база слегка укомплектована, есть все основания переходить к практическим «наукам».

Стартовые руки

Постоянная проверка своей руки – ключ к успешной игре. Следите за всеми вышедшими из игры картами – есть ли среди них ваши ауты? Большинство слабых пар, стрит дро, флеш дро и пр. – эти комбинации эффективны лишь в том случае, если все ауты еще актуальны.

К примеру, у вас (T♠ 9♠) 8♦. Ситуация, когда все семерки еще в игре, гораздо выгоднее, чем если бы их осталось только две. А если все семерки да еще и валеты уже выбыли, тогда эта рука превращается в мусорную.

Единственным исключением из данного правила можно считать пару тузов или королей (если среди открытых карт нет тузов). Эти руки могут разыгрываться в большинстве ситуаций – даже если рассчитывать больше не на что.

Чтобы упростить премудрости подбора стартеров, мы составили небольшой список.

Трипсы. Например, (A-A) A и ниже.

Например, (A-A) A и ниже. Крупные пары – AA-JJ. Если пара скрыта, это вообще идеально, поскольку делает вашу руку менее читабельной. Также обращаем внимание на кикер: (J-J) A существенно сильнее (J-J) 2.

Если пара скрыта, это вообще идеально, поскольку делает вашу руку менее читабельной. Также обращаем внимание на кикер: (J-J) A существенно сильнее (J-J) 2. Высокие одномастные коннекторы , такие как (A ♠ K ♠ ) Q ♠ , (K ♠ Q ♠ ) J ♠ или (J ♠ T ♠ ) Q ♠ .

, такие как (A K ) Q , (K Q ) J или (J T ) Q . Средние пары – TT-88 и средние одномастные коннекторы, к примеру, (J ♠ T ♠ ) 9 ♠ , (T ♠ 9 ♠ ) 8 ♠ или (9 ♠ 8 ♠ ) 7 ♠ .

– TT-88 и средние одномастные коннекторы, к примеру, (J T ) 9 , (T 9 ) 8 или (9 8 ) 7 . Крупные одномастные полуконнекторы – вроде этих: (A ♠ Q ♠ ) J ♠ , (K ♠ J ♠ ) T ♠ или (A ♠ K ♠ ) T ♠ .

В знаменитой цитате из фильма «Шулера» Майк МакДи бросает следующую фразу на тему стартеров в Стаде: «Девятки и выше на закрытых картах, валеты и выше при сплите». Это означает, что с девятками и выше лучше заходить, если эта пара скрыта, а с валетами и выше, если одна из карт пары открыта. Также в цитате упоминаются «три высокие одномастные карты».

Все вышеперечисленные руки отлично разыгрываются – при правильном подходе. Предложенный диапазон рук чрезвычайно тайтовый. Если замечаете за собой излишнюю лузовость, снова ознакомьтесь с этим спектром.

Стилинг анте

Стилинг – прибавка к прибыли в любом типе покера, включая и Лимитный 7-карточный Стад. В обычной игре при успешном стилинге в районе 40% у вас, как правило, достаточно шансов банка, чтобы выходить в плюс.

Однако шансы успешного стила не обязательно должен быть таким высоким, ведь иногда вы заберете пот даже если вас заколлируют на префлопе.

Часто помогают карты, снижающие пыл ваших оппонентов. Обычно это высокие карты на четвертой улице – тузы, короли или карты, которые может и не улучшили вашу истинную руку, но зато усилили ваши открытые карты – появился возможный стрит, флеш. Проявляя агрессию в подобной ситуации, помогает забрать пот без особого сопротивления.

Также соперники будут часто избавляться от мелких пар на четвертой улице (если вы были достаточно агрессивны и запугали оппонентов высокими открытыми картами).

Но дело не только в прибыли. Стилинг добавляет элемент неопределенности в вашу игру – вас сложнее прочитать. Старое доброе правило: если рейзить только с сильными руками, о существенной прибыли и речи быть не может.

И еще один момент: анализируйте руки соперников. Иногда стоит нападать на оппонента с самой высокой открытой картой, когда как у вас вторая по силе: это создает иллюзию вашего превосходства (ведь кто будет агрессивничать с более слабой рукой?).

Но прием этот работает не против всех. Агрессивного, солидного игрока частым стилингом лучше не тревожить.

Время от времени есть смысл рестилить. Сначала нужно наметить жертву – игрока, активно пытающегося стилить на протяжении длительного времени. Затем подметить момент, когда ваши открытые карты будут выше открытых карт оппонента (понадобится и скрытый потенциал – три карты к стриту или флешу).

Поскольку вы все равно собираетесь коллировать, можно попробовать сделать ререйз – если похоже, что оппонент действительно стилит.

В тайтовых условиях лучше стилить с королем или тузом среди ваших открытых карт, но против лузовых соперников вероятность успешного стилинга резко сокращается.

В целом, не стоит стилить, если одна или несколько из ваших открытых карт повторяются в руках других игроков. Они поймут, что вы не тот, за кого себя выдаете и вряд ли улучшитесь до той комбинации, которую репрезентируете.

Ошибки новичков в Лимитном Семикарточном Стаде

Начнем с описания распространенных ошибок, совершаемых начинающими игроками.

Розыгрыш слишком большого спектра рук.

Игнорирование вышедших из игры карт.

Продолжение игры даже со скромными комбинациями и слабыми дро.

Пассивная игра с сильными руками (а тянуть дро в таких условиях очень легко).

Игра с дро, которое, скорее всего, даст худшую руку. Например, коллирование рейза соперника, у которого есть три карты к флешу (а у вас стрит дро), вероятно, закончится не очень успешно.

Акцент на своей игре и невнимательность к действиям оппонентов. Сколько игроков на четвертой улице? Кто-нибудь рейзил на третьей улице? Что за игроки остались в игре? Эти и другие вопросы вы должны задавать себе регулярно.

Недостаточная агрессия на третьей улице (отсутствие инициативы), а также на четвертой и пятой (недостаточно уверенная защита руки и пр.).

Коллирование вплоть до ривера без достаточных для этого шансов банка.

Пассивная игра (колл) вместо более агрессивной (рейз) с лучшей рукой.

Рекомендации по игре на третьей улице

Наиболее важные решения в 7-карточном Стаде принимаются на третьей улице. Нужно понять, стоит ли разыгрывать руку и как ее разыгрывать.

Некоторые руки хорошо работают в мультипотах, другие – лишь против одного-двух оппонентов. В мультипотах неплохо себя чувствуют дро, например, три карты к флешу, стриту и их комбинации. А крупные пары, напротив, предпочтительно разыгрывать в хэдз-ап потах.

Избирательность в отношении стартовых рук – один из самых ценных навыков в Семикарточном Стаде. Следствие розыгрыша слишком большого количества рук – проблемы в более поздних раундах.

Вот к примеру, вы начинаете вообще без ничего, а заканчиваете раздачу с каким-нибудь дро, – которое вообще не должны были собирать. В долгосрочной перспективе такие ошибки стоят очень дорого.

В решение о том, играбельна та или иная рука, включен множество факторов:

Какие карты уже вышли из игры?

Сколько игроков в поте?

Сто лузовый или тайтовый?

Пот рейженный? Если да, то кем и с какой позиции?

Какова ваша позиция по отношению к первоначальному рейзеру (если он есть)?

Наиболее важные из них: вышедшие карты и количество оппонентов в банке. Иногда, при сочетании этих двух факторов, можно принять правильное решение относительно того, продолжать игру или нет на третьей улице.

Допустим, в мультипоте у нас рука (J-J)7, а оставшиеся два валета и одна семерка уже были скинуты другими игроками. В данной ситуации мы должны фолдить, не обращая внимания на то, что никто не показывал силу (пару старше) или на низкие открытые карты соперников.

Шансы, что мы все еще впереди, слишком малы, чтобы продолжать играть.

Но такая рука подходит для стила анте (когда в игре максимум два-три оппонента) или в мультипоте, когда все ауты еще актуальны.

И не забывайте, запоминать вышедшие карты нужно не только на третьей улице, но и на последующих, а также постоянно следить за открытыми картами оппонентов.

В следующей части мы побеседуем о, пожалуй, самом животрепещущем вопросе – выборе стартовых рук, а также о стилинге.