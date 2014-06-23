Многие говорят об этом. Идет новый тренд. Китайский покер покоряет все больше сердец и умов. Ему пророчат большое будущее, которое отчасти уже наступило. Запрыгивайте в этот поезд, пока он еще не тронулся с места.

В мире современного покера все уже устаканилось. Есть те, кто славится своим скиллом в Безлимитном Холдеме; есть игроки, сражающие наповал своих соперников одним своим присутствием за столом ПЛО. Мы привыкли видеть Дэниела Кейтса или Виктора Блома, катающих в бесконечных хэдз-апах; а может и Илари Сахамиеса, который в очередной раз кого-то переехал с мусором.

Этот мир очень интересен, но информация в нем открыта, изведана.

Другое дело – Китайский покер.

Прямиком из Макао

Родина Китайского покера до сих пор толком не определена. Но в покерном мире нет историков, ведущих свои летописи – да это, по сути, не так и важно. Кто-то утверждает, что Китайский пришел из провинции Кантон, а затем постепенно перекочевал в Гонконг и Макао, а кто-то говорит о русских или северных корнях: Прибалтика, Финляндия и т.д. (Да, Китайским увлекается множество российских и украинских профессионалов.)

Фил Хельмут не прочь сыграть в Китайский покер.

Но не будем углубляться в историю (слишком уж она неопределенная). Заметим лишь, что уже в середине 90-х на Мировой серии проводились очень дорогие турниры по Китайскому покеру, а примерно через десять лет этой игрой увлеклись самые знаменитые игроки мира.

Например, Фил Айви, Патрик Антониус, Фил Хельмут – они баловались в полудомашних играх (например, при совместных перелетах), проигрывая сотни тысяч долларов за сессию.

Вскоре к числу любителей Китайского присоединились Джейсон Мерсье (совсем недавно), Шон Диб, Скотт Сивер, Ванесса Руссо и многие другие. Среди оппонентов им встречались и россияне: Анатолий Гуртовой и Владимир Трояновский, к примеру. Коротая ночи в отелях, они, сами того не осознавая, начинали новую покерную волну.

Ну да ладно, довольно вступительных слов. Пора бы приступить и к сути. Но прежде давайте кое-что проясним. Есть оригинальный Китайский покер, но мы, преимущественно, будем говорить об Открытом Китайском покере (более совершенной, более интересной и более востребованной его форме).

1. Правила Открытого Китайского покера

Итак, Открытый Китайский покер (Open-Faced Chinese Poker) – в отличие от оригинала игра с неполной информацией. Участвует от двух до четырех игроков, колода стандартная.

В классическом Китайском игрокам раздается сразу по 13 карт в закрытую. Задача: собрать из этих карты три комбинации:

• Старшая (back) – 5 карт, должна быть сильнее двух других комбинаций.

• Средняя (middle) – 5 карт, должна быть сильнее младшей, но слабее старшей.

• Младшая (top) – 3 карты, должна быть слабее двух предыдущих комбинаций.

Английские названия объясняются тем, что комбинации раскладываются одна под другой в следующем порядке: top, middle, back. Вот так:

X | X | X

X | X | X | X | X

X | X | X | X | X

Но гораздо проще рассматривать их в обратном порядке (чем мы и будем заниматься).

Торговли в привычном понимании в Китайском нет. Вместо этого действует система очков и роялти (бонусов). Они подсчитываются в конце. При игре на деньги каждое очко стоит сколько-то «вечнозеленых» – например, $1 или $10.

Старшинство комбинаций стандартное: роял флеш, стрит флеш, каре и т.д.

После того, как закончено построение комбинаций, они сравниваются друг с другом: старшая со старшей, средняя со средней и т.д.

Есть над чем подумать и Филу Айви.

Главное отличие Открытого Китайского покера в том, что в самом начале игрокам раздается по пять карт в открытую, а затем по одной карте – и так до 13 карт. Игрок вправе распределять полученные карты по боксам по своему усмотрению (ограничений здесь нет).

Все карты открыты, и эта информация может и должна использоваться всеми участниками.

Пример:

В самом начале нам раздают: A♠ K♠ Q♠ 5♣ 5♥

Вполне разумно распределить эти карты следующим образом:

Старшая: A♠ K♠ Q♠

Средняя: 5♣ 5♥

Младшая: ничего.

Пока что средняя рука сильнее старшей, но высока вероятность, что к концу раздачи мы усилим нашу старшую комбинацию. (Впрочем, подробнее о стратегии поговорим в следующей части.)

Важные понятия Открытого Китайского покера:

Скуп (Scoop) – ситуация, при которой игрок выигрывает на всех трех боксах. Как правило, за это даются дополнительные очки.

Мертвая рука (Fouled Hand) – рука, не соответствующая правилу старшинству комбинаций (например, младшая комбинация оказалась старше средней). В этом случае игрок проигрывает автоматически (остальным начисляется скуп) – говорят «он скупанулся» (то есть проиграл скуп).

Роялти (Royalty) – бонусные очки, начисляемые за выполнение некоторых условий.

Основная задача игрока: иметь положительный баланс очков. Можно закончить раунд со вторым результатом, но если он будет положительный, вы останетесь в плюсе по деньгам. Но это совсем примитивная цель. Более профессионально базовая цель игры звучит так: распределить карты по боксам наиболее сбалансированным способом.

Система подсчета очков

С этим сложнее, поскольку пока нет принятой системы на международном уровне. Особенно это относится к Открытому Китайскому (молодому варианту). Ниже мы приводим самые распространенные системы:

1. Зарубежная или Западная (еще ее называют Headshot Scoring System)

За победу (две выигрышные комбинации из трех) дается 1 очко, за скуп – 6 очков (в другой разновидности – 3 очка). Если у кого-либо есть «мертвая рука», остальным участникам начисляется по 6 очков.

Роялти распределяются следующим образом:

А) Бонусы для старшей комбинации (в скобках указан альтернативный вариант):

• Стрит: 2 очка

• Флеш: 4

• Фулхаус: 6

• Каре: 8 (10)

• Стрит флеш: 10 (15)

• Роял флеш: 20 (25)

Б) Бонусы для средней комбинации: то же самое, умноженное на два.

В) Бонусы для младшей комбинации:

Пара шестерок – 1 очко и за каждую следующую пару прибавляется по 1 очку. Таким образом, тузы «стоят» 9 очков:

• 66: +1

• 77: +2

• 88: +3

• 99: +4

• TT: +5

• JJ: +6

• QQ: +7

• KK: +8

• AA: +9

С сетами принцип тот же:

• 222: +10

• 333: +11

• 444: +12

• 555: +13

• 666: +14

• 777: +15

• 888: +16

• 999: +17

• TTT: +18

• JJJ: +19

• QQQ: +20

• KKK: +21

• AAA: +22

2) Сбалансированная (менее распространенная):

За победу (две выигрышные комбинации из трех) дается 2 очко, за скуп – 4 очка. При «мертвой руке» остальным игрокам начисляется по 4 очка.

Роялти распределяются так:

А) Бонусы для старшей комбинации (в скобках указан альтернативный вариант):

• Стрит: 0

• Флеш: 1

• Фулхаус: 2

• Каре: 3

• Стрит флеш: 4

• Роял флеш: 5

Б) Бонусы для средней комбинации: то же самое, умноженное на два (за стрит по-прежнему очков не начисляется).

В) Бонусы для младшей комбинации:

• 66-TT: +1

• JJ-KK: +2

• AA: +3

• Сеты: +4

Дерзайте и выигрывайте!

Система «Хэдшот» считается более лузовой, более дисперсионной (оттого и более популярной). Именно по ней играют известные покерные профессионалы (возможно, с незначительными поправками в системе подсчета очков).

Но повторимся: единой системы пока не существует.

Дополнительные правила Открытого Китайского покера:

Обилие разновидностей «Нового Китайского» стало причиной возникновения многочисленных вариаций в правилах. Некоторые из них весьма интересны:

А) Правило Пиковой двойки: если в вашей проигравшей комбинации имеется пиковая двойка, оппонент получает двойное роялти, а если наоборот – вы получаете двойной бонус.

Б) Финский флеш: если игроку удается собрать три флеша во всех трех боксах (младшая комбинация – три карты одной масти), ему начисляется 25 бонусных очков. А за такого монстра – AKQJT-98765-432 – сразу 100 очков.

В) Лоуболл в среднем боксе: средняя комбинация считается играющей по правилам 2-7 Лоуболл.

Г) Без лиц: Особое правило, при котором игрок получает определенный бонус (тут мнения расходятся), когда в его руке нет «картинок» (среди всех 13 карт).

В следующей части мы поговорим о базовой стратегии, советах и прочих тактических «плюшках».

В самом начале давайте сделаем одну оговорку:

При построении рекомендаций по базовой стратегии мы руководствовались наиболее распространенной системой подсчета очков – Зарубежной (6 очков за скуп).

2. Основные концепции

1. Позиция

В Китайском тоже есть позиции и тоже есть баттон. Есть игрок, который всегда ходит первым и тот, кто завершает круг. Принцип тут такой же, как и в наиболее популярных видах покера: желательно ходить последним либо одним из последних.

Причин для этого несколько:

• Игрок баттоне оперирует максимально возможной информацией (видит все стартовые карты оппонентов (и как они разложены), а в дальнейшем – по три новые карты за круг).

• Отсюда следует второй пункт: чем больше информации, тем легче разложить комбинации правильно (например, если игрок знает, что кто-то уже собрал натс в одном из боксов, ему можно переключаться на другие комбинации).

• Больше очков: представьте, что четыре игрока скупанулись: первый платит по 6 очков игроку 2, 3 и 4, второй – игрокам 3 и 4, третий – игроку 4, а четвертый получает 18 очков, ничего не теряя.

К тому же игрок в поздней позиции вправе играть более лузово и открыто, чем его соперники.

2. Стили игры

В Открытом Китайском покере (ОКП) тоже есть стили:

А) Тайтовый (Консервативный)

Игрок концентрирует внимание на том, чтобы все комбинации соответствовали правилам: старшая > средняя > младшая. На самом деле «мертвая рука» – явление достаточно частое, поэтому эта тактика очень даже актуальна. Но на более профессиональном уровне заработать много таким образом не удастся.

Тайтовый игрок не гонится за крупными роялти, а довольствует тем, что есть. Собирает, в основном, пары, две пары и сеты. Еще тайтовый игрок прекрасно понимает, что иногда выгоднее всего просто правильно собрать руку: не забывайте, если кто-то «скупанулся», остальным начисляется минимум по 6 очков.

Б) Лузовый (Агрессивный)

Лузовый игрок строит свою тактику на увеличенной доле риска: охотится за хорошими роялти, скупом, пытается собрать лучшие комбинации по всех трех боксах (не всегда, конечно). Такая тактика может окупаться не сразу. Естественно, при ее активном применении «мертвая рука» станет вашим близким другом.

Дэниел Негреану в раздумьях.

Важно понять: без риска в ОКП преуспеть невозможно. Тут так же, как и в БЛ Холдеме: низкие лимиты тащатся по базовой стратегии, дальше – нужно креативить.

3. Хэдз-ап vs. 3- или 4-макс

Как и в Холдеме или Омахе, при игре один на один в ОКП следует играть более агрессивно и раскрепощенно. После грубой ошибки («мертвой руки») будет гораздо легче восстановиться, нежели за полным столом.

В «мультипотах» нужно слоняться к более консервативному стилю (обязательно следить за старшинством комбинаций), когда как в хэдз-апе это не так важно.

В хэдз-апе также резко изменяется сила некоторых комбинаций: усиливаются пары, две пары и сеты. Если у вас несколько соперников, прогореть можно даже с готовым стритом или флешом в старшей руке.

4. Математика ОКП

Мы привыкли, что в Холдеме и даже в Омахе есть ряд довольно простых формул, результаты которых легко запоминаются. Например, вероятность закрыть флеш дро, если еще не было терна и ривера, – чуть более 30%. А если нам помогут оверкарты, то и того больше 40%.

И таких ситуаций наберется с десяток, если не меньше. А дальше уже можно надевать капитанскую фуражку и начинать бороздить малые покерные воды со стабильными положительными результатами.

Но в ОКП все совсем не так. В уме тут мало что подсчитаешь, а запоминать нужно очень много. Вся загвоздка в количестве раундов. Раздали пять карт в начале, а затем еще 8 карт – по одной за раунд. И ведь многие карты уже видны, поэтому их учитывать не нужно. Только самый первый игрок ходит вслепую: он видит свои пять карт, а оставшиеся в колоде должен учитывать при калькуляции. Но, к примеру, четвертый игрок видит уже 20 карт.

Вот вам довольно интересная задачка: если в нашей стартовой руке есть 3 карты одной масти, какова вероятность собрать флеш?

Допустим, в колоде осталось 47 карт и 10 из них дадут нам требуемый результат, тогда:

Вероятность вообще не увидеть у себя нужную масть:

(37/47) * (36/46) * (35/45) * (34/44) * (33/43) * (32/42) * (31/41) * (30/40) = 0.1228

Вероятность получить только одну карту нужной масти:

((37/47) * (36/46) * (35/45) * (34/44) * (33/43) * (32/42) * (31/41) * (10/40)) * 8 = 0.3274

Следовательно, вероятность получить от 0 до 1 карты нужной масти составляет: 0.3274 + 0.1228 = 0.4502, а отсюда получаем вероятность прихода двух и более карт: 1 - 0.4502 = 54.98%.

Как видите, все довольно сложно и сказать, что называется «навскидку», чему равняется та или иная величина весьма и весьма трудно. Но это лишь вопрос времени. Если игра приживется, ее разберут по косточкам умелые математики.

Базовая стратегия и рекомендации

Пока рано говорить о какой-либо четкой стратегии – игра слишком ситуационна и малоизученна. Но кое-что должно быть озвучено. Начнем со стартовой руки.

Как правило, стартовые карты приходится разделять. Изредка, госпожа Удача подарит готовый флеш или стрит, но это нечто вроде мини-чуда.

Гас Хансен: Блеф не всегда уместен.

В целом, нет готовых шаблонов, по которым следует распределять карты. Все зависит от позиции, игроков, стиля игры (ну как обычно).

Есть, правда, ряд рекомендаций:

А) Пара в младшей – не к добру

Сходу пихать любую пару в младшую руку – не самая удачная затея. Дело в том, что пары, две пары и сеты – самые часто собираемые комбинации. Поэтому если сразу же запихнуть пару в младшую, придется собирать минимум еще две пары – более сильные – чтобы не «скупануться».

Если вы уж и хотите усилить младшую руку, туда достаточно положить крупную карту – туза, например. А если уж совсем хочется пары в младшей руке – кладите туда что-то не ниже шестерок.

Б) Не переоценивайте старшую руку

Многие начинающие игроки в ОКП склонны уделять больше внимания старшему боксу. Да, за сильные комбинации там даются хорошие бонусы – и сама рука должна быть самой значимой, поэтому вполне логично начинать мыслительный процесс именно с нее. Но не забывайте, что если вы проиграли на старшей руке, всегда шанс выиграть на двух других. Да и за них тоже дают кучу роялти.

В) За стритом не гонимся

Стрит в старшей руке это хорошо, но собрать его довольно проблематично. И даже если вы его и соберете, получите 2 бонусных очка. Стоит ли рисковать шестью очками (при «мертвой руке») ради двух очков за стрит? Как правило, не стоит.

Исключения: вам раздают три последовательные одномастные карты или четыре последовательные карты. В этом случае их выгодно класть в старшую руку.

Г) «Скупанулись»? Переключайте скорости

Если игра еще не закончена, но вам в любом случае не выиграть (у оппонентов натсы), не обязательно следить за старшинством комбинаций. Лучше попробовать минимизировать издержки с помощью крупного роялти.

Д) Мусор в младшую

Если не уверены, что делать с мелкими картами, кидайте их в младшую руку. Делать так нужно не всегда, но грубой ошибки в этом точно не будет.

Исключения: три-четыре мелкие карты одной масти или любая другая сильная заготовка, которую выгоднее поместить в старшую руку.

Как раскладывать карты в начале

Как уже отмечалось, единой схемы распределения карт не существует, но можно сузить все вариации до простенькой системы:

При отсутствии пар и одномастных рядов в стартовой руке выгодно:

• Помещать в старшую руку крупные карты – 10, J, Q, K, A.

• Средние по силе карты – 6, 7, 8, 9 – отправлять в среднюю руку.

• Мелкие карты – 2, 3, 4, 5 – в младшую.

Логика следующая: если в каждой из рук будет пара, старшинство точно сохранится. Если же, к примеру, вам раздали 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ A♦, очевидно, что одномастный ряд выгоднее отправить в старшую руку.

Примеры

Немного о практике...

Ситуация 1: Сплитить или не сплитить?

Мы находимся на второй позиции, наша рука – J♠ J♥ A♥ 4♥ 7♣. Вопрос состоит в следующем: стоит ли разделять пару валетов, охотясь за флешом?

А) В хэдз-апе идти за флешом особенно актуально. Цена ошибки здесь минимальна, а потенциальная выгода огромна. Вероятность собрать комбинацию велика, а за нее мы получим дополнительные очки. Раскладывать будем так:

Старшая: J♥ A♥ 4♥

Средняя: 7♣

Младшая: J♠

Валета кладем в младшую, поскольку вероятность собрать пару уже снижена (один валет ушел в старшую руку), поэтому вполне логично иметь более-менее сильную карту в качестве младшей комбинации.

Б) В мультипоте (4-макс) действовать можно точно так же – при условии, что мы находимся в первой позиции или если мы потеряли не более одного аута (который оказался в руках оппонентов).

В) Но есть и другой путь:

Старшая: J♠ J♥ A♥

Средняя: 7♣

Младшая: 4♥

Таким образом, наша старшая рука с высокой долей вероятности усилится до двух пар, сета или даже фулхауса – то есть тех рук, которых в большинстве случаев вполне достаточно для победы.

Но так играть желательно тогда, когда одномастные карты не самые крупные (например, J♦ 9♥ 9♦ 4♥ 8♥), поскольку повышается вероятность «скупануться».

В целом, вариант В более консервативен, ведь мы кладем в старшую руку уже готовую комбинацию, подстраховывая себя.

Ситуация 2: Попробуй разложи

Представим, что мы в первой позиции, мультипот, нам раздают Q♠ J♣ T♠ 9♠ 9♦. Что делать?

Есть два адекватных варианта:

А) Старшая: Q♠ J♣ T♠

Средняя: 9♠ 9♦

Младшая: -

Очень удобная раскладка: в середине сильная пара, а в старшей руке есть как минимум 9 аутов, чтобы побить ее + бэкдорный стрит. В младшую «сливаем» мелочь.

Б) Старшая: Q♠ J♣ T♠ 9♦

Средняя: 9♠

Младшая: -

Еще одна актуальная раскладка: в старшей руке 8 аутов на стрит, за который начисляются роялти.

Есть еще одна опция, но менее выгодная:

Старшая: Q♠ T♠ 9♠

Средняя: J♣ 9♦

Младшая: -

На первый взгляд, этот вариант наиболее предпочтителен; но подумайте, что будет, если придет валет – его придется класть в среднюю руку. Но тогда старшая комбинация будет очень уязвима, вероятность собрать «мертвую руку» значительно увеличится.

3. Где поиграть

Сразу же огорчим многих: покер румов, предлагающих ОКП, нет и не будет в ближайшее время. Почему? Ну, во-первых, перенести Открытый Китайский в онлайн не так уж и просто – игру довольно сложно описать математически, а уж «вписать» ее в существующую систему рума – задача нетривиальная.

Но нет никаких сомнений, что в ближайшие месяцы ОКП появится на крупнейших зарубежных покерных ресурсах.

Сейчас вы огорчитесь еще больше (уж простите, такова реальность): мало того, что нет покер румов с ОКП, так и выбор приложений, а также иных онлайн вариантов ограничен донельзя. Но они есть, что уже неплохо. Вот они-то и попали в наш скромный рассказ.

Приложения для продукции Apple

Поклонникам и фанатам Айфонов, Айпадов и Айподов крупно повезло. У них есть возможность поиграть в самое популярное нынче приложение под названием Chinese Open Face Poker от компании ChPkApp. Оно, собственно, и единственное. По крайней мере, среди достойных и более-менее надежных.

Есть две версии этого приложения – платная и бесплатная. Название первого указано выше, стоит $7. Рекомендуется попробовать бесплатный вариант, а потом уже скачивать платный. Все-таки некоторые игроки жалуются на баги, на интерфейс, на элементы дизайна (например, на неудобную колоду) и прочие вещи.

Если же вы уверены, что вам точно необходимо какое-либо приложение, смело берите платное. Альтернативы лучше под iPhone, iPad и iPod пока все равно нет.

Подробнее о приложении, а также о самой игре можно почитать на официальном сайте разработчика. Там же есть форум и даже рекомендации по базовой стратегии.

Приложения для Android

Вот тут «немецкая засада»: под Андроид приложений нет – только обычный Китайский покер. Что делать? Выход есть всегда. Либо временно пересаживаться на iOS, либо играть через стационарный компьютер на других сайтах.

Онлайн ресурсы для игры в ОКП

Здесь есть парочка надежных вариантов. Они предпочтительнее, чем все, что было описано выше. Просто потому, что смотрятся надежнее, да и люди за ними стоят куда опытнее. Даже несмотря на все проблемы с «красивостью».

Эта игра захватывает мир.

Речь в данном случае идет о знаменитом российском сайте www.gambler.ru – клубе интеллектуальных игр. Не так давно там открыли филиал ОКП. Здесь нельзя играть на деньги (философия клуба непоколебима), но для полного доступа ко всем возможностям придется вносить месячную плату – от 80 до 280 рублей. Чисто символическая. Впрочем, есть вариант и бесплатной игры.

Выглядит Gambler, конечно, довольно скромно – в плане интерфейса и дизайна, но все необходимое имеется. Правила не соответствуют всем последним тенденциям, но это и не обязательно. Зато на сайте множество серьезных игроков, играть с которыми одно удовольствие.

Есть и еще один русскоязычный вариант, но более закрытый – www.gamblergames.com. Здесь гораздо меньше игроков, но все они пришли не за «фантиками». Тут собираются крупные регуляры и просто любители, считающие, что уже могут переходить на иной уровень игры в ОКП.

Сайт работает в тестовом режиме, так что с регистрацией могут возникнуть проблемы. Мы не рекомендуем посещать этот ресурс, если вы никогда прежде не играли на деньги. Скорее, данный вариант предпочтителен исключительно для профессионалов и полупрофессионалов.

Вот, пожалуй, и все, что есть в сети. Убедились, что негусто? Так оно и есть.

Также хотим обратить ваше внимание на тот факт, что приложения для мобильных устройств гораздо легче взломать, чем другие ресурсы. Разработчики игр на виртуальные деньги просто не задумываются над тем, что кто-то будет использовать их «дитя» для настоящих кэш игр (а такие люди имеются).

Барри Гринштайн, яркий тому пример, написал в своем блоге о явном факте читерства в приложении от компании ChPkApp, которое мы описали выше. Так что будьте рассудительны и осторожны.

4. Открытый Китайский покер: Ананас

Покер набирает скорость каждый год. Регуляры кэш-столов давно забыли про 3х рейзы, а Rush Poker уступил место Adrenaline Rush.

Открытый Китайский покер – замечательная игра. Но она сильно отличается от принятых в покерной индустрии «стандартов». Она заметно медленней, в ней нет раундов торговли, да и система подсчета очков на первый взгляд запутана донельзя.

Об ОКП мы уже писали. С тех пор игра эволюционировала. Пока большинство изучало правила обычной версии игры, в кулуарах велась работа над более агрессивной разновидностью Китайского покера – Ананасом.

В чем отличие Ананаса от обычного ОКП?

Если коротко, Ананас быстрее и в нем больше неопределенности. Само название – достаточно забавное – происходит от одноименной разновидности Холдема, в котором на префлопе раздают не две, а три карты, одна из которых сбрасывается на флопе.

В Ананасе в начале раунда раздается пять карт в открытую – как и в стандартном ОКП. Однако во всех последующих раундах игроки получают не одну карту, а сразу три в закрытую. Играющий выбирает две из них, добавляет в свою руку (тем самым открывая их), а третью сбрасывает, никому не показывая.

Таким образом, вместо восьми раундов (по одной карте) в Ананасе играется только четыре (по две открытых карты). Это заметно укорачивает весь процесс, руки заметно усиливаются, повышается дисперсия.

Правила Открытого Китайского покера: Ананас

В целом, правила Ананаса схожи с правилами его старшего собрата. Подробно мы останавливались на них в описании Открытого Китайского покера.

Задача каждого игрока – собрать руку из 13 карт, соблюдая все нюансы.

В Ананасе, как и в ОКП, рука состоит из трех «рядов»:

Младший (три карты)

Средний (пять карт)

Старший (пять карт).

Ряды раскладываются один под другим. Младший ряд всегда равен или слабее среднего, средний всегда равен или слабее старшего. Если это правило нарушается, рука считается «мертвой».

В начале каждой раздачи игроки (которых может быть не более трех) получают по пять карт в открытую. Они раскладывают их по своему усмотрению. В последующие раунды каждый получает по три карты, выбирает две из них и добавляет к своей руке.

Дальше – все как в ОКП.

Есть, правда, один важный нюанс.

Фантазия в Ананасе

Правило фантазии, ранее не являвшееся обязательным при игре в ОКП, теперь почти всегда дополняет игры в онлайне и в оффлайне. Оно существует и в Ананасе с некоторыми отличиями.

Фантазия – специальный бонус, который получает игрок, выполнивший одно условие: нужно собрать правильную руку с парой дам или выше в младшем ряду.

Тогда следующую раздачу игрок начнет в «мире фантазий». Ему раздаются сразу 13 карт в закрытую, которые он раскладывает как обычную руку. Вполне очевидно, что в этом случае у игрока заметное преимущество.

Чтобы остаться в фантазии, необходимо выполнить одно из трех условий: собрать каре+ в старшем ряду, фулхаус+ в среднем ряду или сет в младшем.

В Ананасе почти все то же самое, только в фантазии игроку раздается не 13, а 14 карт, одну он сбрасывает после того, как соберет готовую руку.

Это сделано для того, чтобы компенсировать заметное усиление силы рук в Ананасе. Дополнительная карта значительно повышает шансы не только собрать сильную руку, но и еще раз попасть в фантазию.

Подсчет очков в Открытом Китайском покере: Ананас

Как правило, за победу на двух из трех рядов (при сравнении рук двух игроков) играющему начисляется 1-2 очка (в зависимости от правил – американские или наши).

За победу на всех трех рядах – 6 очков.

В Ананасе такая же система бонусных очков, что и в классическом ОКП (в скобках указаны значения при игре по российским правилам).

Бонусная система ОКП

Старший ряд Бонус Средний ряд Бонус Младший ряд Бонус -- — Сет +2 +1 Стрит +2 Стрит +4 +2 Флеш +4 Флеш +8 +3 Фулхаус +6 Фулхаус +12 +4 Каре +10 (8) Каре +20 (16) +5 Стрит флеш +15 (10) Стрит флеш +30 (20) +6 Роял флеш +25 (15) Роял флеш +50 (30) +7 — — — — +8 — — — — +9 — — — — +10 — — — — +11 — — — — +12 — — — — +13 — — — — +14 — — — — +15 — — — — +16 — — — — +17 — — — — +18 — — — — +19 — — — — +20 — — — — +21 — — — — +22

Вместо заключения

Вот вам новое лицо Открытого Китайского покера. Ананас открывает новую страницу развития игры, привнося в нее атрибуты современного покера – агрессию Холдема, лузовость Омахи, расчетливость Стада.

Ананас был изобретен всего пару лет назад, кто знает, какие перемены ждут нас в этом году.