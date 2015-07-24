Поездка на живой турнир или турнирную серию для большинства покеристов – дело затратное. Перелет, проживание, питание – все это дорого, а тут еще и за бай-ины нужно выкладывать приличные деньги. Можно ли как-то сэкономить?

Задача любого игрока в покер – получение прибыли. Кто бы что ни говорил. Особенно это актуально для жителей СНГ, где средние зарплаты и уровень жизни невысоки.

Впрочем, сидеть безвылазно за компьютером, постигая онлайн-покер, тоже не вариант. Хочется же куда-нибудь выбраться, познакомиться с новыми людьми, развеяться – короче, совместить приятное с полезным.

В поездках на живые турниры самое главное окупиться. Иначе какой смысл? Мы предлагаем несколько вариантов хорошо сэкономить. Придется пожертвовать комфортом и удобством, но банкролл в итоге скажет вам спасибо.

1. Кто рано встаёт, тому бог подаёт

Информация о проведении той или иной покерной серии обычно известна заранее. Задолго до начала события. Все знают: чем раньше заказать билеты на самолет, тем дешевле они выйдут.

На билетах можно сэкономить очень много. К тому же покерные мероприятия обычно проводятся в крупных городах или вблизи мегаполисов. А там, как правило, несколько аэропортов.

Если купить билет у не самой раскрученной авиакомпании в не самый популярный аэропорт – экономия выйдет значительная.

2. Сателлиты и пакеты

У каждого есть любимый покер-рум. Это нормально. Но в нем может не быть нужных вам отборочных турниров.

Время от времени просматривайте списки сателлитов во всех румах. Иногда попадаются очень интересные предложения.

Например – сателлиты с пакетами на WSOP или EPT.

3. Нянька для дома

В России подобные услуги практически не развиты, однако за рубежом все иначе. Уезжая на длительное время, хозяева могут нанять человека, который будет следить, к примеру, за их домашними питомцами. Ну или просто за домом.

На сайтах типа housesitworld и mindmyhouse как раз публикуются подобные предложения от домовладельцев.

Отличный бюджетный вариант для покеристов.

4. Диван-отель

Еще один вариант «домашнего» размещения в чужой стране. В последние годы все больше людей снимают не номера в отелях, а кровати/диваны в частных домах.

Ну то есть местные жители предлагают пожить у них какое-то время, только не в отдельной комнате.

Это очень дешевый вариант. Перекантоваться на недельку – милое дело. Подробнее тут: couchsurfing.com

5. Обмен домами

Очередной интересный вариант, который не совсем подходит жителям СНГ. Суть проста: люди обмениваются домами/квартирами на время путешествия.

К примеру, я хочу поехать в Барселону, а кто-то из Барселоны желает посетить Санкт-Петербург. Списываемся, договариваемся.

Этой тематике посвящен портал homeexchange.com.

6. Сообща

В эпоху социальных сетей путешествовать одному было бы совсем нерационально.

Собрать единомышленников в VK или Facebook, поехать вместе на турнирную серию, делить все расходы на двоих, троих, четверых – чем не выход?

7. Жить в казино себе дороже

Многие казино расположены при отелях, так что логично купить номер именно там. Однако в большинстве случаев это не выгодно.

Лучше присмотреть другие варианты поблизости, наверняка будет дешевле.

Еще есть опасность засесть за игровые автоматы или рулетку. Некоторым тяжело пройти мимо.

8. Скидки и купоны

Многие отели раздают купоны, проводят различные акции с серьезными скидками. Например, питание может быть дешевле обычного, если забронировать номер заранее.

В несезон отдельные заведения привлекают туристов различными способами, которыми грех не воспользоваться.