Думали ли вы когда-нибудь, что результаты игры в покер могут зависеть от знака Зодиака?

Даже если вы не большой поклонник астрологии, то мы в PokerListings задали себе этот вопрос, проанализировав результаты 100 наиболее успешных игроков в покер в мире.

Посмотрев затем на даты их рождения мы заметили, что некоторые знаки Зодиака явно более благосклонные к покеру, чем другие.

Интересный факт:

Очень много наиболее успешных игроков в покер родились в течении первых трех недель июля, например: Сэм Трикетт, Фил Хельмут, Ванесса Селбст, Джон Джуанда, Мартин Якобсон, Адриан Матеос и Лив Бори. Впечатляет, не правда ли?

Какая стихия сильнее: Воздух, вода, земля или огонь?

Прежде чем начать обсуждение силы всех 12 знаков Зодиака в покере мы напомним, что они делятся на четыре группы или стихии: воздух, вода, земля и огонь.

Наше исследование показало, что большая часть успешных игроков относится к стихии Воды (Раки, Скорпионы и Рыбы), в то время как другие стихии примерно равны по отношению к друг другу.

Главная черта стихии Воды – это интуиция и способности спрятать свои чувства, так что неудивительны наши выводы. А лучший пример – действующий чемпион мира Джо Маккиен, который родился под знаком Рака.

Какие сильные стороны в покере у всех знаков Зодиака

Овны

Самоуверенны, смелы и отважны, а следовательно агрессивные игроки в покер, которые любят удивлять оппонентов. Этот знак Зодиака жаждет лидерства и рассматривает себя как лучшего среди остальных.

Раки

Благодаря их умениям и хорошей памяти Раки способны быть сильными игроками в покер. Они способны прятать эмоции в себе, не оставляя информации противникам за покерным столом.

Скорпионы

Любопытные игроки с хорошей интуицией, сильны как в атаке, так и защите. Эти знаки любят соревноваться и если ставят цель, то на пути к ней их не остановить.

Стрельцы

Эти товарищи живут будущим, и способны предвидеть развитие ситуации за покерным столом. Также часто удача находится на их стороне.

Девы

Благоразумность и внимание за покерным столом делают из них отличных игроков. У них всегда все под контролем, и каждый ход за столом «записан».

Козероги

Амбициозные с четкой постановкой цели они способны биться за место в топе, чтобы остаться там надолго. Их привлекают внимание и деньги, так что крупные покерные турниры для них норма.

Водолеи

Существа с тонкой организацией, которые предпочитают находить новые возможности, чтобы сокрушить оппонентов за покерным столом. Они постоянно о чем-то думают, и иногда это мешает их концентрации.

Рыбы

Интуиция и способность «прочитать» соперников помогает Рыбам выживать в покерном мире акул.

Весы

Сбалансированные игроки с отличной выдержкой. Способны построить идеальную стратегию и четко придерживаться плана ее выполнения.

Близнецы

Забавные игроки, которые часто играют сумбурно, но при этом не испытывают усталости в покерным марафонах. В общем, игрокам под этим знаком главное не впадать в тильт, который зачастую их и губит.

Львы

Креативные идеалисты, которые любят быть в центре внимания и командовать всем. Игроки в покер под этим знаком не принимают поражения, и всегд будут прикладывать экстра-усилия, чтобы исправить ситуацию.

Тельцы

Упрямые и своенравные, но при этом рациональные и не любящие никаких перемен. Покерным игрокам под этим знаком необходимо научиться гибкости, чтобы не проигрывать постоянно слабым блефам оппонентов.