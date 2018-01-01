Там, где крутятся большие деньги (особенно в покере), всегда находятся люди, которые хотят эти деньги забрать. Не гнушаясь при этом различными незаконными методами их добычи.

Шулеры: история, настоящее время

С давних времен, когда только в обиход вошли карты и карточные игры, появились игроки, готовые ради победы и обогащения использовать дополнительную информацию о картах соперника. Человеческая изобретательность границ не имеет - когда просто информации о картах стало не хватать для уверенного выигрыша (карты крапились, метились), в ход пошли другие методы - командная игра, подставные раздачи, заряженные колоды и т.д. Шулерство - занятие рискованное, игровой мир нетерпим к нечестным методам игры. Пойманных шулеров били смертным боем, временами просто убивали, отрубали руки, ставили пожизненное клеймо. Но любителей легкой наживы возможные наказания просто не останавливали...

Проникли шулеры и в покер. Большое количество просмотров и откликов вызвали темы о шулерах и возможном кидалове на "балаганове" и "покероффе". Причем нынче шулера гораздо подкованнее "дореволюционных". Чипованные колоды, метки на картах, видимые только со специальными линзами, технологичные устройства из арсенала спецслужб и т.д. и т.п. Страшно играть! И не известно, как бороться против новинок компьютерных технологий на службе шулеров. Уходить в интернет?

Вспомню и свою первую встречу с шулерами. Правда, к покеру она не имеет отношения. Будучи как-то с товарищами по делам в Киеве, зашли в кафе, в котором собирались игровые люди. В углу за отдельным столом играли в преферанс. Делать было особо нечего, ждали пока приготовят еду - и подошли посмотреть на игру. И тут вдруг замечаю, что двое участником "пульки" играют как-то... странновато. Вернее, внешне все благопристойно, но когда оба в игре, карты кидают с некой закономерностью - то коротким кидком, то с оттягом, то кладут аккуратно в центр стола. Погуляв некоторое время за спинами игроков, понял, что двое друг другу маякуют количество карт в масти - и даже выучил их некоторые маяки. "Забавно", - подумал я и на время забыл об этой истории.

И надо же такому случится, что через пару дней мы с товарищем попали в этот же клуб. Подходит эта парочка и предлагает расписать пульку! Первое побуждение - конечно отказаться. Второе - это же прикольно! Предлагаю товарищу (нужна поддержка!) сыграть, но честно предупреждаю, что они налапники. Товарищ такой же отмороженный, как и я: "Да и фиг с ним, поехали!"

Честно говоря, пуля получилась тяжелая, опыт повторять не хотелось бы. Читать маяки, понимать, что они обозначают, высчитывать всю карту и, главное, не спалиться! Не сделать так, чтобы оппоненты догадались о том, что они раскрыты, знание - сила! Это уже не игра, а некая трудная логически-математическая работа. От игры надо получать удовольствие, а не мучиться и страдать.

Результат игры? На двоих с товарищем ушли в ноль - отличный, считаю, результат! Себе доказал, что могу - а больше от той игры и не требовалось.

Были в жизни и другие встречи с шулерами, в том числе и в покере - но эта тема очень большая, о ней можно говорить до утра. Потому продолжение смотрите в следующей части.

Шулерские приемы и их классификация

Как я уже писал, мошенников и шулеров в покере хватает. В последнее время на различных ресурсах вышло немало материалов на эту тему – бурное обсуждение на форуме «балаганова» возможных обманных схем в некоторых киевских клубах, классификация на «pokermoscow» мошеннических схем от Романа Шапошникова и т.д. и т.п.

Можно ли уберечься от шулеров и различных мошеннических приемов? От большинства можно, надо быть лишь слегка внимательным и осторожным, слушать свою интуицию.

Показательный случай. Играли недорогой кеш 5-10 гривен в одном из крымских покерных клубов. За столом присутствовали две девушки-подружки, игравшие довольно агрессивно и очень кстати неплохо (одна из них даже добралась до Лас-Вегаса, играла на последнем WSOP и даже попала в призы в одном из турниров). Сидели они друг напротив друга. И вдруг одна из них (назовем ее Аня) из ранней позиции вместо обычного рейза лимпит и произносит при этом: «Ну конечно же, колл!» Я напрягся – что-то не так, что-то выбивается из обычного ритма игры. На лузово-пассивном столе надо найти немало оснований, чтобы зайти в игру лимпом с ранней позиции. Колл-колл-колл – вторая девушка (пусть будет Даша) делает небольшой рейз, что-то типа 40 гривен.

Привыкшие к их лузовой игре ниты делают несколько коллов за ней, надеясь что-нибудь красивое поймать на флопе и, наконец, обыграть надоевших агрессоров. Сценарий игры настолько выбился из привычного ритма, что я интуитивно сбросил какую-то играбельную руку из поздней позиции. Ну не понравилось мне что-то! Пытаясь разобраться в ощущениях, начал внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Слово дошло до Ани – и она вдруг делает большой 3-бет что-то типа 200 гривен. Все (в том числе и Даша) пас, тут же всё стало понятно! Маяк – фраза («Ну конечно же, колл!») – обозначает очень сильную руку. Надо разогнать банк и постараться остаться с минимальным количеством оппонентов, потому как любая даже самая сильная рука весьма уязвима в поте с большим количеством оппонентов. Дальнейшее понятно.

Пришлось в резкой форме высказать красавицам все, что я думаю о подобном методе разыгрывания сильных комбинаций. Никакого возмущения в ответ – молчаливое признание «прокола». К чести подружек, больше такого не повторялось. Да и не надо это было им – класс девушек позволял им регулярно выигрывать и без привлечения «внешних факторов».

Командная игра может облегчить жизнь потенциальных налапников, но не гарантировать выигрыш. Гораздо более распространенный способ шулерства – игра на «лишаке». Представьте, вы играете в Техас двумя картами, а ваш оппонент тремя, а то и четырьмя! Вот спрятал он пару карт в рукаве и достает их по мере необходимости. Это же огромный перевес, особенно если спрятать пару тузов или королей. Именно поэтому в хороших покерных клубах дилер обязан постоянно пересчитывать колоду чуть ли не после каждой раздачи.

Чтобы противостоять этому методу нечестной игры в покере, стоит быть просто внимательным – как игрок, которому постоянно везет, держит карты, куда он их кладет и т.д. Такой способ мошенничества требует немалой ловкости рук, потому как если поймают – мало не покажется…

Один мой хороший когда-то знакомый пытался обыграть своего товарища один на один подобным образом – с «лишаком». Был пойман. И получил пожизненную черную метку в игровом мире. Он выбрал свой путь…

Как обыграть оппонента в два аута

Продолжим классификацию шулеров и способов незаконного отъема денег (законными занимался еще незабвенный Остап Бендер).

«Древние» шулерские приемы, такие, как игра «на лапу» (или командная игра) и игра «на лишаке» (украденной карте, с помощью которой можно создать хорошую комбинацию) эффективны в преферансе или деберце, в покер же они или легко разгадываемы или не приносят требуемого эффекта. Ситуаций, когда можно воспользоваться знанием силы руки партнера по «команде» или когда можно незаметно всунуть нужную карту в свою руку, не так много. К тому же разоблачение чревато, и в лучшем случае это будет лишь побитое лицо или испорченная репутация. «Игровые» люди почему-то очень не любят шулеров…

Современные способы гораздо более изощренные. Простейшие – специальные карты и специальные линзы, надев которые можно видеть масть и достоинство всех карт. Эта идея обыгрывалась еще в старом советском фильме «Катала», в котором шулер таким образом пытался обыграть богатого человека. Технологии в то время были несовершенны, линзы оказались недолгого действия (глаза в них быстро уставали и слезились), потому потенциальная экспроприация денежных средств оказалась неудачной. Нынешние линзы и карты с крапом этих недостатков лишены, думается, есть покерные клубы, в которых незаконные способы обогащения активно используются.

Другой способ описал Витя Тростянский в своем интервью сайту «pokermoscow»: «Повсеместно, в том числе и в Интернете, продаются современные колоды карт, в том числе и Fourgniete, с боковыми метками, которые нанесены на боковую сторону колоды как штрих-код. Любой телефон, камера и т.д. легко может считать порядок колоды, после чего «оператору» останется рассказать, сколько человек сидит за столом и какая комбинация куда придет. И формально эту информацию можно получить через наушники, через которую ты слушаешь музыку». Есть более технологически продвинутые «чипованные» колоды, после раздачи которых обладателю специального считывающего устройства (которое можно замаскировать под айфон, ключи от машины и т.д.) известен весь ход предстоящей игры и то, кто выиграет данную раздачу.

Не так давно я играл живой кеш в одном из курортных покерных клубов на Азовском море. Ход игры и невероятное везение некоторых игроков меня тогда удивили, но сейчас, после бурных обсуждений на различных форумах всяческих технологических шулерских приемов, у меня закрадывается впечатление, что не все так чисто. Какой именно способ отъема денег применяется в этом клубе (не буду наговаривать, возможно, это плод моего воображения) непонятно, но несколько раздач и общая тенденция настораживают.

Итак, первая раздача. Техас, полный стол. На флопе А-10-9 с двумя пиками и червой один достаточно тайтовый и аккуратный игрок делает крупную ставку почти в банк, другой адекватный и тайтовый игрок делает большой рейз. Вопрос викторины: что должен делать нормальный игрок с картой типа 9-6 червей? Ответ правильный – бежать и немедленно! Он очень похоже далеко позади обоих, возможно почти без аутов. Молодой местный игрок коллирует! Следующей картой выходит еще одна мелкая черва (он знал!) – на него олл-ин от первого игрока и ре-олл-ин от второго! Шансы маленькие? Плевать, конечно же, колл! Один оппонент показывает J-10 пик – отличная карта! У второго чуть сильнее – А-10, две старшие пары. Ривером черва, довольный молодой парень расставляет фишки в аккуратные столбики – он сыграл дико и безумно, но выиграл. А победителей не судят.

Второй случай совсем простой. Омаха, флоп А-К-5 без флешей, тот же парень коллирует мой олл-ин с картой (внимание!) 2-2-7-6 без раннер-раннер флешей. Как можно обыграть обладателя А-К-К-10? Терн 9, ривер 8, стрит, аут! Невероятно!

Или это везучий отмороженный игрок, или просто кто-то знает результат раздачи. Выводы делайте сами.