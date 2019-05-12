Барселона – это лучшее место в Европе для игры в покер, и вы можете убедиться в этом, приняв участие в ЭКСКЛЮЗИВНОМ покерном турнире от PokerListings на 888poker. На кону путевка стоимостью $2,050!

Принять участие в турнире смогут ТОЛЬКО игроки от PokerListings (как новые, так и уже сделавшие аккаунт ранее), а стоимость бай-ина составит лишь 5 долларов! При этом будут доступны множественные ребаи и один адд-он!

Этот экслюзивный турнир состоится 12 мая, предоставив вам отличную возможность выиграть покерную поездку на фестиваль 888Live Барселона, который пройдет с 22 мая по 3 июня. Ниже вы найдете подробности предстоящего турнира:

Дата турнира: 12 мая 2019 года

12 мая 2019 года Время начала: в 20.00 по Москве

в 20.00 по Москве Код турнира ( Tournament ID ) : 138238377

( 138238377 Формат игры: Безлимитный Техасский холдем

Безлимитный Техасский холдем Максимальное количество игроков: 1,000

1,000 Бай-ин: $5

Ребай: не больше 8 раз (3,000 фишек за $5)

Адд- он: разрешен 1 раз (10,000 фишек за $5)

Длительность уровня: 8 минут

Призовой гарантированный фонд турнира составляет $3,050, включая путевку на 888Live Barcelona стоимостью $2,050 и специальную сумму в $1,000, которая будет распределена среди остальных игроков попавших в призовую зону (ITM).

Регистрация на турнир уже открыта и вы можете найти ее под закладкой «Турниры» в лобби покер рума или по ID-коду в поиске.

Победитель турнира получит пакет участника 888Live Barcelona, в который входят:

3 ночи в отеле в Барселоне (31 мая – 2 июня, стоимостью в $500)

Бай-ин в Главное событие 888 Live Barcelona стоимостью $1,250

$300 на транспортные расходы

Подарочный набор 888 poker

Общий гарантированный призовой фонда фестиваля 888Live в Барселоне составит 1 миллион евро, а победитель Главного события получит также стоимостью в $12,600 пакет участника WSOP Main Event, который пройдет предстояшим летом в Лас-Вегасе.

Напомним, что турниры серии 888Live отличаются очень дружелюбным отношением к игрокам, а невероятное Casino Barcelona уже готово для отличной и комфортной игры. Судите сами:

Стартовый стек: 30,000 фишек

Дни 1А, 1В (и далее): уровни по 45 минут

День 2 и «финалка»: уровни по 60 минут

Дополнительные условия: Анте взимается с большого блайнда и действует ограничение на ход в 30 секунд.

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В сателлитах еще дешевле!

Как насчет того, чтобы сыграть в нашем эксклюзивном турнире не за 5 долларов, а, например, за 1 доллар или вовсе бесплатно? Да, это возможно, если попробовать свои силы через фрироллы или однодолларовые турниры «сит-энд-гоу».

Типы сателлитов:

Ежедневный фриролл $3,000 Lucky BLAST (максимум 600 участников)

Step 3 во вкладке « WSOP & Major Tournaments » - бай-ин $1; призовые в виде билета в эксклюзивный турнир

Подробнее о турнирах, времени начала и регистрации в них можно найти в лобби покер рума.

И снова напоминаем, что данный турнир доступен ТОЛЬКО для игроков PokerListings – то есть тем, кто сделал аккаунт на 888poker через ссылку на PokerListings или специальный код. Если вы не уверены в том, что являетесь игроком PokerListings, то обратитесь в службу поддержки 888poker за получением дополнительной информации.

Чтобы сделать себе аккаунт на 888poker и принять участие в турнире, а также получить бездепозитный $88 бонус БЕСПЛАТНО (и общий приветственный бонус на $888), перейдите на страницу регистрации через ссылку ниже или посетите страницу обзора покер рума 888poker.

Примечание: данная акция недоступна для игроков из США, Испании, Италии и Франции. Все вопросы по размещению в отеле должны решаться через компанию “Main Event Travel” (в дальнейшем – МЕТ). После завершения турнира компания МЕТ в течении 10 дней свяжется с победителем, чтобы предложить помощь с размещением в отеле. После того, как МЕТ свяжется с вами, сумма в размере $500 (€450 евро) будет кредитована на ваше имя в специальном аккаунте МЕТ, сделанном на основе э-мейла вашего аккаунта на 888poker. Таким образом, у вас появится возможность посетить сайт https://www.maineventtravel.com/ и зарегистрироваться там, используя тот же э-мейл, что ассоциирован с покер румом 888poker, для выбора подходяшего вам размещения в отеле.