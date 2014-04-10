Некогда забытая покерная жемчужина снова переливается на солнце. Онлайн-хайроллеры – Гас Хансен, Фил Айви, Виктор Блом, Никлас Хайнекер и др. – сутками напролет сидят за столами 2-7 Трипл Дро. Пришла пора изучать новую игру…

Трипл Дро (Triple Draw) - разновидность покера, известного большинству игроков вне покерного сообщества. В эту игру играют за кухонными столами целую вечность и когда ковбои в вестернах проверяют свои навыки блефа, они обычно играют в игру Трипл Дро. С тех пор, как 7-карточный Stud, Omaha и особенно Texas Hold'em захватили рынок, популярность Трипл Дро немного угасла, также трудно найти Трипл Дро в казино и покерных клубах или турнирах по Трипл Дро.

Многие думают, что Трипл Дро основан больше на удаче, в отличие от других видов покера, но это не совсем так. Лучше сказать, что это игра с меньшим количеством информации.

В игре Texas Hold'em Вы можете смотреть на стол и видеть, какая возможная лучшая рука. И если Вы держите конфетки, то у Вас есть непобедимая рука. Все это не относится к Трипл Дро.

Ваш противник может иметь роял стрейт флеш, но также он может ничего не иметь, кроме комбинации с ростом дама. Единственная вещь, которую Вы можете узнать о руках ваших противников, - сколько карт они взяли после первого круга торговли и что они решили сделать ставки.

Лучшие игроки в Трипл Дро покер - те, кто имеет опыт в чтении жестов. Так как очень мало информации можно получить о том, что держат другие игроки, очень важно сосредоточиться на действиях ваших противников за столом.

Все мы знаем, что это не очень легко играть онлайн, и можно сомневаться в том, возможно ли играть в эту игру в Интернете. Но поскольку многим игрокам не хватает опыта в основных навыках стратегии, которые требуется для успеха в Трипл Дро, все еще есть шанс успешно играть онлайн.

Многие из игроков, которых Вы найдете в играх Трипл Дро, - это игроки Hold'em, которые решили попробовать что-то новое. Их самая большая проблема состоит часто в том, что они, кажется, переоценивают значение их рук. Когда Вы получаете пару закрытых дам в игре Hold'em, Вы знаете, что Вы держите очень мощную руку, но не забывайте пересчитывать эту пару, когда Вы меняете вариант покера. Если Вы сможете обыграть случайного игрока Hold'em, вы сможете получить довольно много денег.

Журналист немецкой версии PokerListings (PokerZeit) Райнер Воллмар познакомит всех желающих с этой замечательной игрой и подскажет пару хитрых трюков.

Далее – текст Райнера Воллмара

В 2-7 Трипл Дро обычно играют с фиксированным лимитом, поэтому, как и в Лимитном Холдеме, в этой разновидности есть малые и большие ставки, они в два раза больше блайндов.

Для примера: в игре $0,5/$1 блайнды составляют $0,25/$0,50, первые два раунда торговли ставка – $0,50, последующие – $1. Тем, кто никогда прежде не играл в лимитный покер, потребуется какое-то время на адаптацию к иной системе ставок.

В каждой раздаче можно сделать только четыре ставки, что значительно снижает фолд-эквити.

Еще один важный момент: сильнейшей в Лоуболл 2-7 Трипл Дро считается самая младшая пятикарточная комбинация.

Базовая стратегия

Как и во всех разновидностях покера, в этой игре важны два основных фактора: позиция и диапазон рук.

Начнем с позиции. Помимо информации, извлекаемой из сделанных оппонентом ставок, мы получаем дополнительные сведения – сколько карт он обменял. Что характерно только для Дро-покера.

И эта вторая часть «уравнения» может быть очень ценной. Отсутствие обмена обычно указывает на готовую руку – если, конечно, соперник не решил блефовать. И наоборот: три взятых карты вряд ли означают силу.

Узнать точный диапазон рук оппонента гораздо сложнее. Ваше первое основное правило: не меняйте больше трех карт – по возможности только две.

Вот шесть самых сильных стартовых рук:

1) 2-3-4-x-x

2) 2-3-7-x-x

3) 2-3-5-x-x

4) 2-4-5-x-x

5) 2-4-7-x-x

6) 2-5-7-x-x

Что приводит нас ко второму тезису: в хорошем стартере всегда есть двойка. Руки с тройками – например 3-4-7-x-x или 3-5-8-x-x – подходят для стилинга или защиты блайндов.

Количество игроков в раздаче тоже имеет большое значение.

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Осторожно разыгрывайте руки с шестерками. Это третье правило. Проблема в том, что с подобными картами можно собрать стрит. Взять руку 3-4-5-6-x. На первый взгляд, она достаточно хороша, но на самом деле мусор – двойки и семерки дадут стрит (туз всегда считается старшей картой).

Стрит с низкими картами не собрать без шестерки, вот почему эту карту стоит избегать.

Ставки

Лимитный покер значительно отличается от других покерных вариаций. Среди главных отличий выделяются высокие шансы банка и низкое фолд-эквити.

Вот вам пример для наглядности:

В игре $0,50/$1 Игрок А открывается ставкой $1, малый блайнд сбрасывает, большой –коллирует. В банке $2.25.

Игроки обменивают карты, большой блайнд чекает, Игрок А ставит. Теперь большой блайнд рейзит $1, Игрок А колирует.

В банке $4.25. Игроки еще раз меняют карты, большой блайнд ставит. Перед третьим обменом шансы банка Игрока А составляют 5.25:1 – немыслимое дело в Безлимитных играх.

Игрок А может легко оценить силу своей руки и решить, стоит коллировать или нет. У большого блайнда гораздо меньше фолд-эквити, чем в Безлимите – блефовать в разы сложнее.

Рекомендуется всегда ставить с хорошими руками, любой игрок с потенциально сильной комбинацией должен платить по максимуму.

Руки на шоудауне

Особый интерес в Лоуболл 2-7 Трипл Дро представляет шоудаун. После нескольких раундов обмена игроки зачастую не представляют, как хорошо они стоят. Разумеется, с натсом – разномастными 7-5-4-3-2 – все ясно, но такое случается не так часто.

Можно придерживаться одного универсального правила: в хэдз-апе руки 8-хай или 9-хай в большинстве случаев достаточно сильны для шоудауна.

Рука 9-5-4-3-2 гораздо ценнее руки 9-8-7-5-3, это и так понятно. В списке рук 2-7 Трипл Дро первая комбинация со старшей девяткой на 19-й позиции, вторая – только на 48-й!

Блеф-кетчеры – комбинации T-хай или J-хай. Игрок с рукой 8-7-4-2, которому нужны шестерки, пятерки или тройки, часто «поймает» старшую карту (даму, короля, туза) или даже пару, а это очень слабые комбинации.

Выходит, на ривере – или после третьего дро в данном случае – всегда придется отвечать на один и тот же вопрос: нужно ли ставить.

С монстрами типа 7-5-4-3-2, 7-6-4-3-2, 7-6-5-3-2, 7-6-5-4-2 ответ очевиден – ставка. В противном случае нам поможет универсальное правило: ставьте, если можете получить колл от руки слабее.

Если и это не отвечает на вопрос, включайте режим чек-колла и надейтесь на блеф соперника.

Игра экшена и удачи

Этих подсказок вполне достаточно для начала. Немного практики и Лоуболл 2-7 Трипл Дро предстанет во всей красе. Далее – стройте свои собственные стратегии, попытайтесь заблефовать кого-нибудь. Эта разновидность покера не даст заскучать, правда, краткосрочные результаты во многом зависят от удачи.

В общем, знакомьтесь с 2-7 Трипл Дро, быть может, игра ответит взаимностью.

Дро Покер Онлайн

Дро Покер (Draw Poker) - популярная домашняя игра, но Вы редко встретите эту игру онлайн. К счастью, есть несколько комнат, в которых достаточно часто проводятся игры Дро Покер (даже если все игры сводится зачастую к двум-шести столам). Наши редакторы оценили эти комнаты в порядке убывания от самой лучшей до худшей, предлагающих дро покер.

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