Российские законы настолько противоречивы друг другу, что с легкостью можно обойти закон об азартных играх и открыть покерный клуб в любом городе.

Всем привет! После статьи опубликованной в газете «Коммерсантъ» от 7 октября, где представитель Министерства Финансов дал определенный комментарий по блокировки депозитов. И мне стало очень интересно, и я решил более подробно изучить закон N244-ФЗ, на который опираются нынче казино, которые появляются в отведенных игорных зонах.

И знаете, какая ест интересная лазейка в данном законе? Говоря простым языком, а не тем заумным и не понятным которым пишутся все законы РФ, то играть в покер можно и организовывать некие турниры можно, но только в том случае, когда с участников не берутся ни какие бай-ины, им не выплачиваются ни какие призовые и даже монпосьешку нельзя вручать победителю. В этом случае можно с легкостью открыть покерный клуб, где игра будет вестись исключительно на интерес, без какой либо финансовой составляющей.

К такой идее я пришел не сразу, иногда я люблю прогуляться до работы пешком и просто подумать и в очередной такой прогулке до меня дошла такая идея. Исходя из того, что я не силен в каких либо юридических направлениях, но смог додуматься до такого, то не исключено что я не один такой. Есть люди или даже компании, которые планирует открыть подобное.

И что вы думаете, действительно так и есть, есть определенная группа людей, которая дошла до этого и уже собираются открыть первый покерный клуб вне игровой зоны, просто в городе. Такой клуб должен появиться в ближайшее время на территории Санкт-Петербурга. Организаторы плотно сотрудничают по этому вопросу с местной прокуратурой, чтобы внезапно не появились «маски шоу» с автоматами.

Они как раз делают упор на то, что нет ни каких вступительных взносов и тем более выплат. Но есть и обход по этой составляющей, все организовать онлайн и регистрацию и бай-ины и выплаты и уже в живую просто играть. Но думаю такой план был изначально но в прокуратуре тоже не дураки сидят и доказать причастность онлайн бай-инов к живому турниру возможно.

Но речь сейчас не о махинациях, а о том, что в ноябре официально, без подвалов и секретных фраз для входа будет открыт первый покерный клуб в Санкт-Петербурге. А это очень большой шаг к тому, чтобы вернуть все закрытые покерные клубы по всей стране, хотя об этом рано еще говорить.

На первый турнир по спортивному покеру уже подали свои заявки более 300 участников, что же посмотрим, что из этого выйдет.