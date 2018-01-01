Рассказав об основателе серии WSOP, мы не могли не предаться воспоминаниям о других легендарных гангстерах Лас-Вегаса.

Встречайте, человек дела – Титаник Томпсон. Если он что-то решил, то доводил дело всегда до коцна.

Итак, с чего начать? Он убил 5 мужчин и 5 раз женился. Он играл с Аль Капоне и выиграл у него.

Это история человека, который сделал Лас-Вегас таким, каким он является сегодня — величайшим и самым безумным городом на Земле.

Архетип покерного игрока и шулера

Этот парень предлагал пари на то, что он сможет заставить валета пик выпрыгнуть из совершенно новой колоды карт, и что ему не слабо залить сидр любому человеку в ухо.

Но, сынок, не соглашайся на эту ставку, потому что это также верно, как и то, что ты стоишь здесь — и у тебя будет полное ухо сидра.

— Марлон Брандо в роли Ская Мастерсона герою Фрэнка Синатры в «Парни и куколки» (Guys and Dolls, 1955 г., музыкальный фильм)

Задолго до того, как в Лас-Вегасе появились первые звезды покера, Элвин Кларенс Томас, более известный как «Титаник Томпсон» или «Непотопляемый» (на фото в молодости), стал крупнейшим игроком Америки и по-настоящему живой легендой.

Между 1920 и концом 1960-х он заработал миллионы долларов, играя в гольф, покер и заключая всевозможные пари (за всю жизнь он заключал их около 10 000 раз).

А еще он почти все потерял, потому что его роковой ошибкой стали ставки на скачки.

До сегодняшнего дня играющие в гольф покерные профи прод"олжают полагаться на идеи Титаника Томпсона, когда дело доходит до безумных побочных ставок на поле для гольфа.

Дойл Брансон однажды сказал о нем: «Если Джонни Мосс был типичным покерным профи, играющим в гольф, то Титаник Томпсон был архетипом покерного игрока, ставшего м в гольфе.»

Стартовый капитал – меньше, чем доллар

В 1908 году, когда ему было всего лишь 16 лет, Томас покинул отчий дом в Арканзасе, чтобы завоевать мир ставок и азартных игр. Когда он отправился в путь, то не умел даже правильно читать и писать, а в его кармане лежало меньше доллара.

Обыграть Аль Капоне и выжить!

Он поздно был призван во время Первой мировой войны и параллельно с тем, как он дослужился до сержанта, сумел заработать 50 000 долларов, выигрывая у своих подчиненных и сослуживцев.

После возвращения с войны "Непотопляемый" пошел дальше, чтобы стать самым печально известным игроком в истории Америки.

У него были невероятные глаза, руки и смекалка, в запасе всегда имелась масса заготовленных историй и пустых обещаний.

Титаник Томпсон умел разводить бесчисленные жертв на ставки, которые они никогда не могли отыграть.

Например, он сумел обвести вокруг пальца босса мафии Аль Капоне, доказав, что сможет перебросить апельсин через пятиэтажное здании. Томпсон уже проделывал этот трюк раньше, только с арахисом, просто наполнив его изнутри свинцом.

При этом Капоне лично понюхал апельсин и сжал его, но Томпсон сумел быстро заменить свежий фрукт на подготовленный, который и забросил на крышу. Вот так и выиграл.

После этого случая он заработал себе пожизненную репутацию самого бесстрашного и опасного человека в Америке.

Самый "экшн-человек" в мире

Титаник изобрел легендарное пари, используя которое он получил огромную материальную выгоду, часто совершенно бесплатно останавливаясь в лучших отелях США.

Суть пари такова: он говорил, что сможет полностью поместить ключ от номера в его собственную скважину (по-английски — hole). Трюк был в самой формулировке и игре слов. Главное было убедить согласиться сотрудников отеля сделать ставку.

Лас-Вегас идеально подходил Титанику.

Когда пари заключалось, невозмутимый Томпсон просто брал ключ и укладывал его в ячейку у регистрационной стойки, которая на по-английски обозначается тем же словом, что скважина — hole. Возразить на это было нечего.

До того, как нашему герою исполнилось 40, он выиграл несколько миллионов долларов на пари, успешно играл в покер и бросал кости, убил пять человек в целях самообороны, был женат четыре раза (а позже женился снова), успел дослужиться до сержанта в Первой мировой войне.

Люди сравнивали его с волшебником Мерлином, а легендарный бильярдный игрок Толстяк из Миннесоты, в честь которого назвали немало компьютерных игр, однажды назвал его «величайшим человеком дела на Земле».

Где-то в 1930 году или около того Томпсон обнаружил в себе любовь к гольфу. До того он преимущественно делал деньги в паре с Ником «Греком» Дандалосом, играя в покер с юристами, политиками, банкирами и алкогольными контрабандистами.

Он занимался этим относительно недолго, пока не нашел способ зарабатывать деньги на постоянной основе.

Однажды он снял $ 20 000 с чемпиона по гольфу, который был известен своими длинными ударами, предложив загнать мяч в лунку за три удала. Вскоре мужчина был так измучен, что не мог сделать даже одного толкового удара.

Быть примером даже для "Амарилло Слима"

"Непотопляемый" был настолько популярен, что даже его самые малоизвестные пари были невероятно хороши. Сам "Амарилло Слим" копировал их.

Даже Слим ему завидовал.

Однажды Титаник поставил против нескольких миллионеров, что сможет запустить мячик для гольфа на 500 метров. А рекордом в то время были 200 ярдов — это абсолютный максимум. Томпсон подождал, пока наступит зима, пригласил всех участников пари на поле для гольфа, а затем запустил мяч по глади замерзшего озера. Мяч пошел по льду больше мили, прежде чем остановился.

Титаник Томпсон имеет и другую репутацию, кроме как организатора возмутительных пари и успешного азартного игрока, которую он справедливо заслужил. Он известен еще и как один из лучших игроков в гольф среди любителей всех времен.

Он играл с целым рядом игроков, которые позже выиграли главные титулы и стали знаменитыми. В 1940-х годах, когда он был на пике своих способностей, его спросили, почему он никогда не пытался стать профессионалом.

«Да ладно», — он ответил и начал перетасовывать колоду карт, — «зарплата гольфиста настолько низкая, что я просто не могу себе этого позволить.»

В то время профессиональный игрок PGA мог заработать до $ 30 000 в год, и это была приличная сумма. А Томпсон делал такие деньги всего лишь на одной ставке.

Он может умереть, но я бы не стал ставить на это

В мае 1974 года человек, который стал кумиром, стал героем мюзикла и был сыгран Марлоном Брандо в «Парни и куколки» как Скай Мастерсон, перенес инсульт.

После семи десятилетий азартных игр, пари и хитрых уловок, наконец, время взяло свое. Томпсон был найден мертвым в возрасте 82 лет.

Джонни Мосс.

Чуть позже в 50 милях от места, где он был найден, молодой Кэдди, гнавший тележку мимо пары игроков в гольф, сказал им: «Титаник Томпсон умер».

После короткой паузы, один из мужчин спросил: «Ты никогда не встречался с ним, мальчик?». «Нет, — сказал Кэдди, — никогда не имел чести».

«Но ты говоришь, что он мертв». «Да, сэр. Это то, что я слышал». «Что ж, — сказал игрок в гольф, — он может быть и мертв, но я бы не стал ставить на это».

Титаник Томпсон редко говорил о своей жизни. Но за три года до смерти он играл в Мировой серии покера, в которой тогда победил его старый друг Джонни Мосс.

После финальной игры, глядя на все деньги, лежащие на столе, он сказал: «Я ни о чем особо не жалею в своей жизни. Но я хотел бы быть умнее и отложить чуть больше денег на стороне. А еще хотел бы раньше думать о будущем немного больше, чем думал просто о следующей игре. Это единственное, в чем я себя виню».

Серия - Гангстеры и шулеры Лас-Вегаса:

1) Бенни Биньон: Человек, который изобрел WSOP

2) «Титаник Томпсон»: самый гениальный шулер в истории

3) Майор Риддл: Крестный отец (и "Фиш") первой Большой Покерной игры

4) Джамиэль «Джимми» Чагра: Транжира всех времен

5) Ларри Флинт: Покерный король порно

6) Рекс Кобл: "Ковбойская мафия Вегаса"