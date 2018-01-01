Мы продолжаем истории о людях, которые сделали Лас-Вегас таким, каким мы знаем его сегодня — величайшим и самым безумным городом на Земле.

Рекс Кобл или «Резак Билл и ковбойская мафия».

Этому персонажу удалось пройти весь путь от бедности к богатству и снова к бедности, по крайней мере, три раза.

В первый раз это было чистой удачей. В 1944 году он нашел нефть в своем родном штате Техас. Позже он открыл в себе интерес к подготовке каттинг-лошадей (cutting horses). Эта порода используется для отделения одиночного скота от стада.

Такие животные должны уметь делать свою «работу» и, таким образом, становятся очень ценными при разведении скота. В 1956 году Кобл заплатил 2 500 долларов за жеребца по кличке Резак Билл (Cutter Bill).

Огромная инвестиция для того времени. И он собирался вернуть с многократной прибылью эти расходы.

Но прежде чем ему это удалось, к сожалению, — и по иронии судьбы — он потерял чудо-лошадь в игре в стад. Коблу удалось в течение двух недель добыть деньги, чтобы выкупить животное обратно. Однако покер стал лишь началом бесконечной череды поражений.

Рекс Кобл был гением, когда речь шла о решениях в бизнесе, но становился абсолютно безнадежным в покере.

Резак Билл шесть раз выигрывал Чемпионат мира и семь раз заработал призовые деньги. Как чемпион он был включен в Зал славы американских скакунов. Кобл был настолько увлечен призером, что назвал в его честь два своих магазина в Далласе: для наездников и конской упряжи.

В 1980-х годах, когда движение Urban Cowboy достигло своего пика, «Cutter Bill’s Western Wear» стал одним из самых успешных модных брендов США.

Модная одежда была лишь небольшой частью бизнеса Кобла. Основная часть его прибыли делалась в теневом бизнесе. На самом деле, «теневой» в данном случае — это немного эвфемизм.

Правда, Рекс Кобл стал одной из главных фигур так называемой ковбойской мафии. В 1970-е годы эта группа контролировала большую часть контрабанды марихуаны в Соединенных Штатах. Им принадлежало больше, чем любой другой преступной группировке в истории страны.

Они перевезли тонны и тонны наркотиков из Мексики, используя скоростные катера, креветочные лодки и даже конные повозки. Кстати, одним из членов банды был Лес Фуллер, более известный как ковбой Мальборо.

Кобл в основном отвечал за отмывание денег. Но у него была проблема. Он не мог пройти мимо покерного стола. В 1978 году он даже играл на WSOP Main Event.

Но намного больше, чем турниры, однако, он любил кэш-игры с большими ставками в казино Binon’s Horseshoe.

Конечно, и до и после него было множество игроков, которые многое потеряли. Но Кобл даже проигрывая, все не мог встать из-за стола.

Однажды он отправился в Международный банк Далласа и сказал директору, что желает внести на счет 260 000 долларов, которые выиграл в карты. На самом же деле эта сумма была тем, что у него осталось после того, как он продулся акулам в покер. Причем профи отыграли у него в разы больше.

Ходило немало историй о мастерстве Рекса Кобла во время игры в покер, вернее, о его отсутствии. Одна из них звучит так:

Во время Мировой серии покера Кобл поехал в Лас Вегас, чтобы принять участие в кэш-игре, в которой также должны были играть Дойл Брансон, Крэнделл Эддингтон и Бобби Болдуин.

Так как Кобл считал себя человеком умным, предварительно он решил взять 30-ти минутный урок у Дойла Брансона. Последний рассказал ему все, что можно было успеть об основах новой игры безлимитный техасский холдем. Увы, сильно это не помогло. Кобл сел за стол и сыграл самую причудливую сессию, которую только можно представить. Одна из его рук вошла в легенды.

После флопа K-J-2 Кобл и его соперник Бобби Болдуин вскрылись. На терне была 6, и снова оба игрока вскрылись. После 4 на ривере Болдуин вскрылся в третий раз, Кобл поставил $ 1 500, а Болдуин сразу же поднял до $ 30 000.

У Кобла было еще $ 60 000 и он задумался. Бизнесмен проанализировал свои варианты медленно и тщательно, так, что другие игроки за столом решили, что он собирается спасовать. В конце концов, однако, Кобл заколлил и показал Болдуину 5-3, дополняющих стрит. Остальные игроки за столом оказались в настоящем шоке, когда увидели, что показал Кобл. Это была лучшая рука!

Кобл сыграл колл с лучшей из возможных комбинаций, хотя мог быть поднять еще на $ 30 000.

Даже Дойл Брансон, как правило, не особо впечатлительный за столом, как говорят, произнес: «я загорелый сукин сын», прежде чем встать со стула.

Некоторое время акулы покера были очень счастливы, что такой кит заплыл в Лас-Вегас. Но их счастье в скором времени сменилось огорчением. В 1982 году Рекс Кобл был приговорен к пяти годам тюрьмы за контрабанду 106 тонн марихуаны и ряд других преступлений.

Это был долгий неурожайный период, потому что акулы Вегаса не только потеряли одного из самых больших китов, но и нескончаемый источник причудливых историй о покере.

Рекс Кобл умер в 2007 году в возрасте 89 лет. Он был успешным фермером-скотоводом и богатым человеком. Но тремя ключевыми моментами, которые обеспечили ему место

в книгах по истории, стали Резак Билл, ковбойская мафия и самые большие потери в Вегасе среди современников.

Серия - Гангстеры и шулеры Лас-Вегаса:

1) Бенни Биньон: Человек, который изобрел WSOP

2) «Титаник Томпсон»: самый гениальный шулер в истории

3) Майор Риддл: Крестный отец (и "Фиш") первой Большой Покерной игры

4) Джамиэль «Джимми» Чагра: Транжира всех времен

5) Ларри Флинт: Покерный король порно

6) Рекс Кобл: "Ковбойская мафия Вегаса"