Все, что требуется для получения этой работы – это «иметь не менее полугодового опыта работы дилером, знать большинство видов игры в покер, как лимитных, так и безлимитных, а также говорить и понимать на английском языке, который является официальным в WSOP».
На этом месте можете быть вы.
Остальные требования можно найти на специальной странице для подачи заявления здесь.
Первые собеседования начнутся уже в феврале и будут идти до конца апреля, причем речь идет лишь о тех, кто не работал дилером на WSOР c 2014 года.
К сожалению, для тех, кто живет за пределами США и не имеет рабочей визы, данная программа в этом году выпадает из «H2-B Visa Sponsorship Program», которая ранее давала право на въезд и работу в Америке на небольшой срок.
«Дедлайн» для подачи заявлений, как для новичков, так и «регулярных дилеров WSOP» - это 15 апреля 2017 года.
Больше информации о собеседовании, требованиях и других особенностях работы в Лас-Вегасе можно найти на специальной странице сайта дилеров WSOP.
Хотите узнать, что такое быть дилером на WSOP? Тогда смотрите ниже «дневники дилеров»:
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