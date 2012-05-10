Серия IPOPS проводимая покер румом TitanPoker для меня была чем-то необычным, и я отсчитывал деньки до ее момента. Ведь все серии такого уровня притягивают много игроков, любителей, новичков и акул покера. Я принял участие в двух турнирах серии IPOPS. То, как я выступил в первом турнире, я уже рассказывал, сегодня и сейчас я хочу рассказать то, что происходило за столами финального турнира серии IPOPS 5.

На заключительный турнир я внес бай-ин целиком и не хотел разыгрывать сателлиты и тратить свои силы на них. После того как турнир начался, прошло не более 10-15 минут как турнир был прерван и остановлен без причин и объяснений. И в голове пронеслась мысль «Вот это подстава». Не задумываясь, я начал трясти техподдержку, что и как! На что получил ответ спустя 15 минут, что турнир будет перезапущен через некоторое время. Первое, что пришло в голову, это то, что рухнули серверы TitanPoker, но что-то тут не вязалось. И после обсуждения с игроками после перезапуска рума, которого пришлось ждать 1,5 часа, а может и больше, просто отодвинули регистрацию турнира, дабы собрать побольше народу. В итоге, когда закончилась регистрация, количество участников не дотянула, даже до 2500 и соответственно ожидания организаторов не оправдались.

Настрой на игру был уже не очень, хотелось спать и что-то в душе уже не хватало. Собравшись мыслями, я принялся играть т.к. бай-ин надо было отбивать любой ценной, а это достаточно сложновато т.к. в призах всего 351 игрок. Первые часы игра пошла как по маслу. Когда мне сдали парочку двоечек на мб, а с батона пошел рейз, я с легкостью заколировал и на флопе поймал сет, а и по терну словил карэ, а у оппонента как, оказалось, были тузы. В итоге у соперника осталось всего 300 фишек, но он раскрутился с них до очень при очень приличного стека, его безумные олл-ины были в режиме «бога».

Обратив внимание на часы, я был шокирован на часах уже было 4 утра, а мы еще даже близко не подобрались к призовым. Но блайнды начали делать свое дело, и игроки выбывали один за другим. И ближе бабблу, время турнира как будто остановилось, и игроки перестали вылетать. Набив к этому времени три средних стека, я выжидал, и воровал блайнды. И вот он, баббл, я в призах! И я подумал, что игра сейчас пойдет на ура, и мы быстро закончим. Но, если на баббле время длилось очень медленно, то после него оно остановилось. Игроки с маленькими стеками просто засели и выжидали время и призовые. Счет пошел на каждого вылетевшего. За окном уже начало светать и меня просто прибило сном, веки стали настолько тяжелы, что я если сдерживался. Энергетики мои уже все выпиты, а умывание холодной водой спасает всего на несколько минут.

Зазвенел будильник, жене на работу сейчас подумал я, а я все играю. Проснувшись, моя жена спросила меня: «Ты, что так рано встал?» А я еще и не ложился! - ответил я. Тут она вспомнила, что я играю в турнире и спросила как успехи? Осталось еще 126 игроков – говорю я и продолжаю играть. Произнося эту фразу я и не подозревал, что ждет меня впереди. Я был в предвкушении того, что я пройду глубоко, но раздали, то, что я не люблю больше всего в покер! Сет на сет и моя рука ниже рангом, вроде появился скромный шанс на дележку т.к. на столе четыре карты одной масти и…. увы, ривером приходит ненужная масть и не моя последняя четверка в колоде. Занял я 123 место, отбив все свои вложения в эту серию! Хочу сказать, что это был один из самых сложных турниров для меня! Хоть он и менее чем на 2500 игроков!