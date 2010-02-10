«Победа в EPT меня точно никак не изменит!»

Стартовый этап шестого этапа Европейского покерного тура полностью оправдал ожидания. По части напряжения и бескомпромиссности борьбы он уверенно встал в ряд лучших турниров последних лет и, что особенно приятно, превратился в настоящий триумф игроков с постсоветского пространства. Впервые в истории EPT за финальным столом их было пятеро и они же оккупировали весь пьедестал! Ну а победа 21-летнего москвича Максима Лыкова, кометой ворвавшегося в покерный мир, стала заслуженной и во многом закономерной, способной удовлетворить и физиков и лириков. Впрочем, если судить по словам самого «Дикея», ничего особенного с ним в Киеве не произошло...

- Насколько неожиданным стало то, что произошло с тобой на EPT в Киеве?

- После того как я несколько дней подряд шел чиплидером, победа не явилась для меня чем-то неожиданным. Я понимал, что если я буду играть в свой лучший покер, и фортуна будет на моей стороне, то я смогу покорить любую вершину!

- Были какие-то предчувствия перед турниром?

- Нет, ехал на EPT в первый раз, было интересно увидеть что там и как.

- В какой форме находился и как вообще определяешь понятие «формы» в покере: просто везет или не везет, или это что-то другое?

- Форма в покере - это когда ты выбираешь лучшую линию в каждом конкретном розыгрыше, когда ты чувствуешь оппонентов и за счет этого можешь провернуть большой блеф. Просто понимаешь, что это твой день, неделя - в общем, турнир.

- Так в Киеве ты чувствовал себя в форме?

- Когда выигрывается крупный турнир, каждый чувствует себя в лучшей форме.

- Ты известен в первую очередь как онлайн-профи. Насколько интересно тебе играть в живых турнирах, ставишь ли ты в них какую-то определенную цель?

- Естественно ни для кого не будет секретом, что для большинства молодых игроков, покер служит как денежный фундамент для дальнейшего развития своих интересов и идей. Так что цель у меня пока довольно простая: заработать как можно большое денег.

- Прежде, полгода, год назад тебе, кажется, не очень давалась игра оффлайн. Согласен ли с этим и что ты сделал, чтобы так резко изменить ситуацию?

- Я бы не сказал, что мне она не особо давалась, это просто дисперсия так распределила время моих заносов! Конечно, за последние полгода я очень сильно прибавил в МТТ игре, нет смысла отрицать это... Но и до этого я был готов к победам, просто не складывалось.

- Припоминаю несколько не очень внятных твоих выступлений, на том же чемпионате России в Завидово, когда имея хороший стек, ты так ничего не добивался...

- Большой стек не гарантирует, попадание на финальный стол, а уж тем более - первого места. Просто так получалось, что не складывалось. Кто-нибудь вскрывал мой большой блеф, проигрывались коинфлипы и доминации соперникам с еще большими стеками, чем у меня. Поэтому-то всем и казалось, что я просто «сливаю». Это было не так...

- Прорывом в твоей карьере можно считать ShootOut на WSOP нынешнего года по $5000, в котором ты занял третье место, по ходу выбив массу очень сильных соперников. Или же победа в небольшом турнире на Red Sea Cup тоже была также важна?

- Выигрывав турнир в Египте, я посчитал что набрал оптимальную форму. После онлайн гриндерства перед поездкой на мировую серию, это было важным в психологическом плане. Я считал что по скиллу мне выстрелить на WSOP. Получилось, но не до конца...

- Илья Городецкий много говорил, что ты как будто решил сменить ориентиры в покере: бросить глупости, и готовить себя к большой турнирной карьере. Это так?

- Да, я полностью решил забить на кэш в апреле месяце. Поняв, что я буду сотрудничать с JokerTeam, решил для себя: лучше уделить больше времени тренировкам в МТТ, чтобы в нужный момент в нужном турнире показать лучший покер. Быть готовым к этому!

- В таком случае, насколько важным для тебя было хорошо сыграть на EPT?

- Хорошо сыграть важно в каждом турнире. Что ж, сложилось там, где сложилось.

- Расстроился бы, если не удалось показать здесь высокого результата?

- Нет, я слишком много работал над игрой, и понимал, что рано или поздно результат придет. Но что он окажется настолько хорошим, оказалось приятной неожиданностью.

- Как для тебя все складывалось? Когда понял, что можешь «затащить»?

- Турнир складывался хорошо. Впервые подумал, что могу побороться за победу после того как выиграл ключевую раздачу сет на сет - получил хороший стек, и начал постепенно его наращивать. Уже позже, попав на телевизионный стол с 600 000 и превратив их в 1 400 000, понял, что если покажу свою лучшую игру, победа вполне может оказаться моей!

- Но начало, вроде, для тебя было не очень ободряющим?

- Да. В первый день ничего особенного не случилось. В начале второго проиграл в начале много фишек, но потом стало всё хорошо. Так бывает, порой надо, чтобы где-то повезло.

- Ага, а в третий день ты уже откровенно третировал людей за своим столом. Всем особенно понравилось, как ты выиграл тройной олл-ин с J-10 против A-K и A-Q!

- На самом деле этот олл-ин мало что для меня значил по фишкам. Я был просто обязан коллировать с такой картой. Розыгрыш был таким: шортстек (26 000 при блайндах 1200/2400 анте 200) поставил всё с первой руки, я спокойно колировал, имея за спиной полмиллиона и зная, что за мной сидят два игрока с более-менее нормальными стеками. Они выкинули, а другой коротыш (под 50 000) тоже пошел в олл-ин. Я доставил и увидел: А-К и A-Q. Флоп: А-9-4 две трефы. Тёрн - К, еще одна трефа. На ривере мне помогали только две из трех оставшихся в колоде дам (у одного был крестовый туз). Ну, и «хитнул» я свою даму... Доска выглядела очень жестко и неприятно для обладателей топ-пар, но мне было реально приятно выиграть такой олл-ин, хоть он никак существенно не влиял на мой стек.

- Кстати, в розыгрыше ты чувствуешь себя больше математиком, который делает точно выверенный ход или художником, который стремится к красоте?

- Стараюсь совмещать обе эти профессии!

- Про интернет не спрашиваю, там агрессивная игра - это норма, но в живых турнирах ты играешь также бесшабашно, как и там, или где-то меняешь стиль?

- От своего стиля стараюсь не уклоняться. Я научился так играть в интернете, не вижу никакого смысла ломать себя. С такой игрой вполне уверенно чувствую себя и вживую.

- И у тебя никогда не возникает чувства страха и т.п.?

- Только когда провожу какой-то крупный блеф. А так эмоций у меня практически нет. Я очень долго работал над тем, чтобы ничто не могло вывести меня из равновесия

- Поделись опытом: как?

- Просто я перестал делать «мувы», в которых до конца не уверен. В общем, решаюсь на блеф, только если чувствую стопроцентную уверенность в своей правоте.

- Не боишься, что при такой манере игры, если пару-тройку раз у тебя что-то не сложится, фишек может попросту не остаться?

- Если бояться вылететь из турнира, то не стоит тогда вообще играть в покер!

- Не бывает ли тебе скучно, когда ты, скажем, получаешь A-A?

- Нет, наоборот. Я воодушевляюсь, поскольку понимаю: за счет моего имиджа «маньяка» мне отдадут в десять раз больше фишек, чем тайтовому ниту...

- Каково играть в такой манере, когда постоянно давишь на оппонентов? Нужно все время поддерживать высокую концентрацию или, напротив, расслабиться?

- Надо иметь хороший наигрыш, чтобы понимать, где ты находишься.

- Но концентрация важна?

- Конечно. Особенно на крупном турнире. Тут надо выкладываться на все сто!

- И, наверное, подавлять эмоции. Я много следил за твоим столом в разные моменты турнира. Сложилось чувство, что ребята из JokerTeam, которые болели за тебя, волновались куда больше тебя самого! Как удалось добиться такой «отрешенности»?

- В последнее время стал хорошо контролировать эмоции. Мне это реально помогло. Совершенно не расстраиваюсь из-за бедбитов. Единственное, что может вогнать меня в легкий тильт - плохая игра с моей стороны и слишком быстрое, необдуманное принятие решение.

- Как ощущал себя, когда перешел в четвертый день чиплидером?

- Отлично. Очень хотел выиграть такой значимый турнир.

- Полуфинальные столы стали для тебя чуть ли не проходными...

- Что ты имеешь в виду?

- Ты настолько уверенно контролировал ситуацию, что большинство соперников мучились, пытаясь проползти как можно дальше, а ты явно кайфовал!

- Да, я много работал над этой стадией игры - вот и результат!

- Как оценивал свои шансы перед финальным столом? Кого считал самым опасным за столом и были ли у тебя какие-то «домашние заготовки»?

- Опасным считал «Мурзилку» (Виталия Толоконникова - прим. Е.А.) который сумел раскрутиться с короткого стека, выиграв несколько олл-инов, а потом - у меня «монету». А также Вадика Маркушевского и Сашу Довженко. Остальные не представляли никакой опасности. Никаких заготовок не было, я просто был готов выиграть этот турнир...

- Ты много раз сцеплялся с Толоконниковым. Это отголоски ваших московских баталий или ты, прежде всего, хотел вывести из борьбы опасного оппонента?

- И то и другое. Мы с Виталиком начинали вместе, из-за этого и борьба между нами была острее. Мы давно друг друга знаем, дружим. Но при этом остаемся соперниками.

- Насколько принципиальным было обыграть именно его?

- В первую очередь хотел выбить сильного оппонента. И как можно быстрее!

- И часто у вас с «Мурзилкой» случаются «зарубы» вроде той, когда ты выиграл огромный банк без совпадений по старшей карте. Как тебе удается прочесть его?

- Слишком много предыстории, на пальцах не объяснишь...

- Как воспринял вылет Маркушевского. С облегчением или же с сожалением?

- Мне очень симпатичен Вадик. И как человек, и как игрок. Но он мне был совершенно не нужен как соперник на этой финалке. Я, конечно, расстроился из-за его вылета (короли в тузов), но и заодно обрадовался, что одним сильным оппонентом стало меньше.

- А как сам чувствовал после проигрыша нескольких внушительных банков, когда несколько раз подряд пришлось ставить олл-ины против аккуратного Довженко?

- Было обидно, но я всё равно сохранял стойкость и веру в победу.

- Когда вы остались втроем с Толоконниковым и Довженко, тебе не мешала ли близость победы? Сумел ли сосредоточиться и играть в полную силу?

- Да, ответственность только помогала. Я совершенно не думал ни о месте, которое я займу, ни о призовых. Сосредоточился полностью на своей игре...

- Не думал над тем, что победитель станет первым из наших, кто выиграет EPT?

- Мне это не мешало, а оппонентам - может быть.

- Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе все равно, какой турнир выиграть?

- Хочу. Мне все равно, как это называется, и кто играет против меня. По большому счету важно лишь количество денег, которые причитаются за 1-5 место, а уже потом статус.

- А как же престиж?!

- Сперва - деньги, потом - престиж!

- Что подумал, когда открыли карты в олл-ине с Толоконниковым: семерки Виталика против твоих A-J? И что - когда на тёрне вышел туз?!

- Когда открыли карты, молился увидеть флоп K-Q-10. Очень волновался, поскольку хотел выиграть этот коин. Флоп расстроил, а туз на тёрне - как бальзам на душу. После того как выбил «Мурзилку», понял что уже никому не отдам титул победителя EPT.

- Ты волновался? Толоконников, который не отличается слабыми нервами, поднялся со своего места, а ты сидел такой спокойный с непроницаемым лицом...

- Старался подавлять эмоции в себе.

- Тебе не показалось, что дуэль с Довженко прошла слишком легко для тебя. Подобная сверхагрессивная игра привычна для тебя, для него - нет?!

- Я знал, что ему будет некомфортно играть в такую игру. Я также понимал, что ему потребуется время, чтобы перестроиться, а потому стремился решить исход дуэли как можно быстрей. Чтобы он не успел адаптироваться. Вначале я даже не собирался поднимать свои карты и показывать их в камеру т.к. всё равно собирался давать рэйз с любой рукой.

- Наверное, неспроста ты победил в решающей раздаче, имея 4-9 разномастные! Какая, кстати, у тебя «любимая» творческая рука?

- Даже не знаю, больше всего я люблю A-A! К сожалению, за все пять дней турнира «ракеты» мне так ни разу и не пришли...

- Что почувствовал в первое мгновенье, когда стало ясно, что ты победил?

- В первый момент - небольшую радость и облегчение.

- Эмоции не переполняли, не захотелось сделать что-нибудь особенного?

- В общем-то, нет.

- Каким тебе показался первый приз? Какие впечатления от толпы фотографов, от интервью, от «рёва трибун» и прочей мишуры вокруг тебя сразу после победы?

- Приз прикольный, только тяжеловатый. Организаторы сказали, что вышлют мне уменьшенную копию «сердечка» прямо домой. Эмоции после этих фото-сессий и интервью были необычные. С другой стороны, я выиграл не первый в своей жизни оффлайн турнир, чувствовал себя достаточно комфортно. Хотя турнир такого уровня выиграл впервые.

- От кого была первая смс-ка? кто позвонил сразу после победы?

- Пришло сразу столько смс, что я даже растерялся. Но первая - от моей любимой девушки, Анюты. В любом случае, спасибо всем, кто болел за меня в этом турнире.

- Приятно было, что этот турнир вживую показывали в интернете?

- Это не так принципиально, но потом было бы прикольно посмотреть себя по ТВ.

- Лункин вот после своей победы на WSOP не знал, радоваться ему или горевать: с одной стороны известность, а с другой - его теперь будут лучше знать, смогут посмотреть на его игру и в будущем лучше подготовиться к нему... А как для тебя?

- Я даже не думал пока о таких вещах. Главное сейчас - подписать хороший контракт!

- Есть предложения?

- Скоро начну вести переговоры...

- Как отмечали твою победу в JokerTeam? Какой тост особенно запомнился?

- Ничего особенного в Киеве не было. Посидели все вместе в кафе после победы. Выпили, покушали. Основные торжества назначены в Москве. Там уже будем нормально отмечать.

- И последний вопрос: каким видишь свое будущее? Где собираешься играть и пр., а также не считаешь ли, что эта победа может тебя как-то изменить?

- Играть буду всё то же самое, что и играл раньше. В интернете - в популярные сейчас 7 и 8 игр на лимитах $20-$40 и $40-$80, МТТ от 50 у.е. Наверное, начну катать на кэш в холдем/омаху $3-$6 и $5-$10. А что изменится во мне?! Победа в EPT меня точно никак не изменит - как был веселым и общительным парнем, таким, надеюсь, и останусь.