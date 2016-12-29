Однако это не мешает нам иногда пересматривать их как в первый раз.

Вот и сегодня вернемся к славным временам High Stakes Poker, когда Патрик Антониус пытался исполнить большой блеф в Сэма Фарха.

От флопа до ривера

Итак, блайнды $300/$600, но Дэниел Негреану уже сделал страдл, а перед каждым из игроков за столом примерно по полмиллиона долларов.

Со второй позиции Барри Гринштайн рейзит до $4,000. Фарха – колл, Дэвид Бенджамин – фолд, а Антониус с малого блайнда делает ре-рейз до $18,000.

Гринштайн сдается, а Фарха – нет.

На флопе дилер выкладывает

Антониус снова рейз - $30,000, но Фарха уравнивает, а в банке лежит уже $102,600, когда дилер кладет на стол терн

Финн продолжает «жечь» - $85,000, равно как Фарха отвечать.

Ривер

В банке $272,600 и Антониус – бет $150,000. Однако, Фарха не выкинул карты, сказав «колл».

Финский игрока показывает блеф а у американца две пары с

Фарха забирает банк размером $572,600.

Смотрите на видео, как это было:

Анализ

Эта раздача, конечно, уникальна по ряду причин.

Уже на префлопе Фарха делает довольно лузовый колл с плохой позиции после резай тайтового игрока в виде Гринштайна.

У него лишь мастевые карты, но не коннекторы, так что попасть под доминацию легко.

Антониус же со своими 9-7 решает просто выдавить всех из банка. Делая крупный рейз с малолго блайнда – то есть играя без позиции – он изображает очень сильную руку.

Просто Патрик.

Гринштайн скидывает свои A-J, а Фарха решает продолжить, хотя будь он без позиции, то наверняка бы скинул свою весьма среднюю руку.

Нет причин тормозить

На таком флопе у Антониуса нет причин снижать агрессию, ведь он же изображает наличие «монстра».

С другой стороны, колл от Фархи означает три варианта:

1. Он считает, что его рука сейчас лучше, чем у финна, который исполняет блеф.

2. Надеется поймать короля или шестерку, чтобы перебить туз Антониуса.

3. В случае еще одной «пики» и чека от Патрика, Фарха сумеет украсть банк крупным блефом.

Впрочем, по математике колл американца допустим.

Везунчик Фарха

На терне Антониус показывает свой класс – большая ставка в пустоту.

Парадокс в том, что #6с не имеет никакого значения для Антониуса, ведь Фарху она не может усилить.

А это Фарха.

Поэтому на ривере, когда приходит полный бланк, финн решает исполнить крупный блеф, рассчитывая, что у Фархи есть еще несколько рук, которые он может сбросить, включая и пару королей.

Однако Фарха сделал быстрый колл, при это очевидно, что ничего кроме блефа Сэм не мог побить своей рукой.

Очевидно, что американец насмотрелся достаточно на блефы финского игрока, раз чувствовал себя столь уверенно за столом.

Вывод

Удивительно, но с довольно слабой рукой в этой раздаче Сэм Фарха сыграл предельно дисциплинированно, выиграв седьмой по величине банк за время телетрансляций на американском ТВ.

Патрик Антониус сыграл на максимуме агрессии, сделав все, чтобы выдавить оппонента из банка. Однако, вероятно, он просто не смог осознать, что шестерка на терне значительно усилила Фарху.