И вправду, кого не спроси, для всех Лас-Вегас - это, прежде всего, Стрип с его новыми гостиницами, небоскребами да роскошью. Я знал, что исторический центр лежит чуть севернее главной улицы города, но что там смотреть?! Оказалось, многое.

Признаться, я даже не ожидал, что там так приятно. Ты едешь-едешь по шоссе, а потом вдруг оказываешься на улице, на которой светло, как днем! Что такое? Со всех сторон тебя окружают огоньки казино, но дело даже не в этом. Оказывается, что над улицей Фримонт - на всем ее протяжении, а это километров пять, - прямо над головой, на высоте десятиэтажного дома висит огромный навес. И не просто там какой-то тент - это огромный экран, на котором постоянно меняются картинки. Каждые 15 минут вокруг везде гаснет свет и прямо у тебя над головой начинается светопреставление. С характерным звуком пролетает ракета, все выворачивают шеи - и глядят на происходящее. Как правило, это какая-то песня или клип. Вроде, ничего особенного, но в таком оформлении стоишь как завороженный и смотришь. Что-то вроде поющих фонтанов Bellagio, только там смотришь на это со стороны, а тут будто бы изнутри. Мне очень понравилось, хотя после первого раза уже знаешь, что тебя ждет. Хотел бы порекомендовать каждому, кто побывает в Вегасе!

На самой улице Фримонт никакого транспорта - чистый Арбат. Полно маленьких сувенирных лавочек, в которых можно приобрести почти все, что угодно. Можно за символическую плату - даешь, сколько считаешь нужным - сфотографироваться с девчонками, которые будто только что сошли с подиума местного кабаре. Стоят и сверкают улыбками в своих переливающихся нарядах со страусиными перьями.

Прошлись сперва в одну столпу, потом - в другу. Обязательно надо было зайти в Binion's Horseshoe, ведь именно там начиналась мировая серия покера, а в Rio она перебралась только пять лет назад, как раз в 2006 году, когда сажать игроков там стало просто некуда. Говорят, что в последние годы столы ставили прямо на улице Фримонт, хотя я бы не советовал кому-нибудь играть в турнире на местной жаре в самый разгар дня. Пока рассуждали про это, зашли в само казино. Первое, что мне бросилось в глаза - в Binion's Horseshoe нет дверей! Игровые столы стоят прямо на пороге казино - вы смотрите на дилела и на улицу, а идущие по Фримонт - на вас.

Я не играю против казино, а Женя не удержался и просадил с удовольствием в блэк-джек долларов 25. Я же взял себе на память фишку от Binion's. Потом прогулялись по самому казино. Какое же оно маленькое! Спросили, где здесь покерный клуб.

Он оказался через стену. Чтобы в него попасть, пришлось снова выйти на улицу. Обнаружили расписание турниров и табличку с указанием "Зал покерной славы - там". Зал - это, конечно, громко сказано. Скорее, доска почета. На одной - фотки всех чемпионов WSOP, на другой - фотки членов этого самого зала славы, причем некоторые из персонажей на ней едва ли не вымышленные, из ковбойских легед. Есть там даже Дикий Билл Хиккок со своей "рукой мертвеца" - A♣ A♠ 8♣ 8♠.

Чуть в глубине - сам старинный покерный клуб. Точно: человек 300-400 вместить он может, но явно не больше. Увидели стол, на котором оставили свои автографы чуть ли не все знаменитые игроки. Подержались за эти столы, примели на кресла. Если на будущий год будет время, обязательно загляну сюда еще раз. Может быть, даже поиграю - в отдельном зале прямо под доской почета всегда идет игра.

Потом заглянули через дорогу - в Golden Nuggets, тоже знаменитое местечко. Я заметил, здесь куда не зайдешь, тебя тут же окружает дух Америки 50-60-х годов. Здесь очень уютно. И пусть нам нечего не было нужно кроме впечатлений, я бы с удовольствием провел здесь побольше времени. Оно здесь течет незаметно.

Мы, вроде, заехали туда на часок, но нигде особенно не задерживаясь, провели там больше трех. Вернулись переполненные впечатлениями. Я рекомендую!