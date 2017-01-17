Обычный бонус
100%/$500
Эксклюзивный бонус
100%
до
$600
Вслед за первым «Чемпионатом» приходит время и еще одного дебюта – лондонского PokerStars Festival.
По идее этот фестиваль должен заменить привычные этапы локальных турниров, как, в данном случае, серии UKIPT, проходившей ранее на просторах Великобритании.
Пройдет новый турнир также в лондонском казино Hippodrome, начиная с 22 января.
Бай-ины в этих ивентах будут весьма скромные – от 165 фунтов до £2,200 в специальном хайроллере.
Таким образом, по задумке организаторов в этом фестивале смогут принять участие все желающие от любителей покера до ряда известных профессионалов.
А чтобы придать весомости событию, PokerStars ввели нетипичную для их турниров призовую «гарантию» на Главное событие, которая составит 400 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, что бай-ин в «мейн» будет £990.
Также для всех будут доступны каждый день столы для кэш-игры на £1/£3 и £2/£5 блайндах, не считая традиционных «активностей» вне стен казино.
Итак, фестиваль берет старт уже на этих выходных, а значит, самое время напомнить наиболее интересные детали предстоящего действия:
Отметим, что по сравнению с этапом серии UKIPT на турниры отвели на 20% больше мест, включая и дополнительные столы для кэш-игр, что само по себе хорошая новость.
Напомним, что в комплексе Hippodrome Casino также есть 5 баров, рестораны, живая музыка на сцене и, что самое главное, три этажа для игры в покер без остановки.
Кстати, в лобби покер рума PokerStars еще можно найти сателлиты к предстоящему фестивалю, так что не упустите свой шанс.
Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев