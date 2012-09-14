днако никто еще не пробовал вам объяснить, почему же стоит лететь на Мальту и ради чего. Да и вообще, с какой стати вы должны забронировать место в календаре с 22 по 25 ноября, и приготовить свой бумажник к покупке бай-ина стоимостью в €550.

И знаете что? Никто вам не сумеет это объяснить, ибо не существует ни одной серьезной причины для того, чтобы отправиться на «Битву за Мальту». Поверьте мне. Это не в моих интересах, но я расскажу все как есть.

Это не Big One турнир

Это - "Битва за Мальту"!

Возьмем наугад три покерных серии, о которых вы наверняка слышали – EPT, WPT и даже Russian Poker Tour (RPT). И представим простой и логичный вопрос: «Битва за Мальту» будет лучше этих турниров?

Ответ: нет, это не так.

Только если вы не намерены принять участие в гораздо более простом и дружелюбном турнире с отличной гарантией в €150,000 при столь низком бай-ине, что и предлагает PokerListings на Мальте.

Ведь если вы не готовы платить за участие в турнире €5,300 как на EPT, или хотя бы €2,000 как на RPT в Киеве, то турнир «Битва за Мальту» с бай-ином в €550 может стать оптимальным решением для вашего бюджета. Это лишь вопрос денег, серьезно.

Наконец, если вам не удавалось попадать в ИТМ (In The Money) на крупных сериях, то может стоит немного потешить самолюбие и сделать это на Мальту в казино Portomaso. Что-то, а поле нашего турнира будет явно слабее, а значит и более «вкусное». Порадуйте себя и свой банковский счет.

Ноябрь и покер

Ноябрь на Мальте...

И еще о серьезном. Мы организуем на Мальте только покерный турнир, ничего более. Не надо думать, что у вас может получиться идеальная возможность для совмещения отпуска и игры в покер. Все-таки ноябрь на Мальте хоть и теплый, но это далеко не Египет зимой.

Нет, конечно мы не оставим без внимания наших игроков и предложим им весело провести досуг во время отдыха от покера, но и без нас тут есть чем заняться. Золотая осень на Мальте, хотя тут она скорее «зеленая», ведь температура днем будет в районе 20 градусов тепла, и понежиться в теплых лучах Солнца еще можно будет. Самые стойкие вполне могут позволить себе заплывы в море. В конце концов, вода тут будет как у нас летом на Балтике.

Но это пляжная лирика, а вне вас будет ждать глубокое погружение в историю, как будто попадете в позднее Средневековье, но не бойтесь. Инквизиции тут уже давно нет, но каждый уголок острова пронизан древней историей.

Кстати о еде. Приезд на «Битву за Мальту 2012» - это отличный шанс познакомиться с необычной местной кухней, которая сочетает в себе арабские мотивы с примесью Востока на европейский, а скорее итальянский манер. Да и местное вино очень даже неплохое, но тут вам самим решать.

Не надо лишних иллюзий

Дойл Брансон? Это не к нам.

На Мальте вы не будете сидеть за одним столом с Филом Хельмутом, Дэниэлом Негреану или Дойлом Брансоном. Их турниры другого уровня, и это их проблемы. «Битва за Мальту» - турнир не для них, мы не предложим им бесплатное место только ради участия, у нас все находятся в равных условиях.

С другой стороны, если вы новичок и хотите прославиться, а может и стать игроком Pro известного покер рума, то вот он - ваш шанс. Ведь турнир будет проводить портал PokerListings, который пишет о покере на 11 языках мира, начиная от России и до США, включая большинство европейских стран.

О вас узнают сразу. Поверьте нам, ибо в интересах нашей же команды сделать итоги «Битвы за Мальту» известными во всем покерном мире. Проснуться знаменитым? Не вопрос, но сделать это будет весьма непросто. Таких наивных покорителей покерного мира тут будут сотни.

Суть вы поняли…

Надеюсь, теперь вы согласны со мной, что нет никаких серьезных причин ехать на «Битву за Мальту 2012».

Если только вам не понравилась идея о дешевом, но интересном турнире со слабым полем и относительно большим призовым гарантированным фондом. А также с теплым ноябрьским солнышком, необычной и вкусной едой и фантастической ночной жизнью городка Пачевилль, где сосредоточены рестораны и ночные клубы.

Потому, что если это все понравилось как идея, то вперед, езжайте на Мальту. Мы ждем вас здесь, и может быть, вы даже влюбитесь в это милое и уютное местечко на краю Европы, которая называет нас «Жемчужиной Средиземного моря».

Да, кстати. Знаете, что недавно случилось с такими звездами мирового покера как Гаэль Бауманн, Кара Скотт, Джованни Риццо, Йоханнес Строссманн? Они купили себе место в турнире «Битва за Мальту».

Да, извините, сразу не сказал. Но разве вам это так важно?