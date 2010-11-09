На этот раз я даже немного перевыполнил программу. Сперва я думал, что буду просто смотреть его, а потом друзья с GipsyTeam предложили, и мы с Городецким даже немного вместе покомментировали финальный стол в прямом эфире...

Сразу хочу сказать, что это был самый сильный финальный стол из тех, что мне доводилось видеть. К сожалению, я не смог досмотреть до самого конца - я уснул просто, - но то что увидел, мне очень нравилось. Хороший, современный покер!

Моими фаворитами были Чеонг и Дюхамель. По идее, именно они должны были составить пару в жедз-апе, но Чеонг захотел всего и сразу, и явно перегнул палку. Подожди немного - Рэйснер вылетит - и можно бороться за титул, но парень хотел диктовать условия. Так что его попадание в хедз-ап - это чистая случайность.

Почему именно эти ребята? Ну, было видно, что это хорошие плотные реги, оба с умеренной и правильной агрессией. А с Чеонгом я, кажется, даже играл раз онлайн. Вполне вероятно, играл с ним и раньше, но только не знал, что это именно он.

Про остальных с финалки я так сказать не могу. Что-то случилось с Доланом. Он играл непонятно в какую игру; такое ощущение, что он слишком сильно переживал из-за денег, зажимался и выступил совсем невразумительно. Играть он может.

Мизрахи? Не хочу говорить ничего обидного про него, однако по опыту игры с ним иначе как "телефон" его никак не назовешь. Он далеко не лучший игрок в покер, с моей точки зрения. Против слабых игроков он играет очень хорошо, но вот против сильных или очень сильных игроков запросто может и потеряться. Я бы так скзал: уровень этой финалки был выше его уровня. Один момент у него, правда, был шанс - он поймал "волну" и начал наращивать преимущество, но скоро вернулся к своей осторожной манере игры, и быстро все растерял - и вылетел на пятом месте.

Рэйснер? Перед начало игры предполагал, что кто-то из опытных игроков будет играть очень плохо. Рэйснер своей игрой меня совершенно не убедил. Если бы не бед-бит, когда он выиграл у Дюхамеля с A-Q против A-K, его давно бы не было за столом. Хотя его выход в хедз-ап может перечеркнуть все, что он делал до этого. Хотя, справедливее всего будет сказать, что чеонг подарил ему второе место.

Чеонг, конечно, был молодец. Хотя временами он совершенно терял над собой контроль. Это очень плохо, когда впадаешь в тильт, и не замечаешь этого. Можно запросто спустить все, что с ним несколько раз случалось по ходу. В первый раз, когда он спустился с первого места до стека ниже среднего. А потом, конечно, во время своего безумного 6-бет олл-ина. Он очень хотел контролировать стол, быть королем на нем - поэтому как заведенный зарубался с Дюхамелем постоянно.

Но дуэль эта у него эта не получилась (кстати, после того как Чеонг оказался на трибуне с канадцами во время хедз-апа и признался, что они с Дюхамелем друзья, многое стало понятно). Плюс некоторые раздачи Чеонг играл из вон плохо, причем, мы говорим только о тех, которые дошли до шоу-дауна и мы увидели карты.

Мы вот все говорим: "как он мог?", "зачем?" - а по факту, если посмотреть хотя бы на его интервью, Чеонг вполне мог быть уже доволен своим результатом.

А в хедз-апе, конечно, никакой борьбы не было. У Дюхамеля и стек был в шесть раз больше, да и играл он откровенно лучше. Рэйснер, хоть он и говорил, что он хорошо понимает себе игру с 25 ББ, даже не попытался навязать ему борьбу.

Что ж, его проблемы. Дюхамель заслуженно стал новым чемпионом мира, с чем его и поздравляю. А для себя я тоже сделал кое-какие выводы. До скорого!