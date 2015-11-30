Открыв несколько успешных и прибыльных казино на территории России, Майкл задавал высокую планку всем другим игорным заведениям.

Ну что же продолжим знакомиться с историей игорного бизнеса в России до 2009 года.

Обратимся вновь к истории, казино «Винсо Гранд», которым управлял Майкл было настолько популярным, что поиграть в нем было очень проблемно тупо из-за нехватки мест, казино было постоянно полным.

Понятно, что Майкл решил идти дальше, и в 1999 году в России был открыт развлекательный комплекс «Шангри Ла». Это казино считалось самым лучшим казино, которое существовало на территории РФ. Без лишней рекламы в нем открыли приватные залы, где влиятельные клиенты могли провести время за игрой. Это стало неким стартом в Российском игорном бизнесе открытие подобных комнат для VIP клиентов.

Если с VIP клиентами все понятно, то необходимо было и удовлетворить потребности среднего класса и Майкл решил запустить в «Шангри Ла» зал под названием «Макао», где практически каждый желающий мог принять участие в игре. Итакой подход так же дал старт для других игорных заведений открывать подобные залы. Что говорить, «Шангри Ла» был неким эталоном казино, с которого перенимали все что можно, если это приносило прибыль.

Уже в конце 2001 года Майкл Боттчер выступал с докладом на конференции по игорному бизнесу на территории РФ о том, какие перспективы ждут их впереди. Он указал на проблемы в этом бизнесе, на то, что законодательная база абсолютно не развита, а владельцы не уважают своих сотрудников.

И я это еще помню, персонал в казино менялся как перчатки т.к. попросту руководство не платило зарплату своим сотрудникам для сокращения расходов. Естественно такой подход был неприемлем Майклом.

Что было после 2001 пока не известно, точнее я не раскопал еще информацию. Мы знаем одно, что в 2009 году весь игорный бизнес прекратил свое существование и ушел в небытие. Не известно, сколько людей лишись работы в одночасье. Только в компании Майкла Storm International закрылось восемь заведений и более двух тысяч сотрудников остались без работы.

И как сказал Майкл, это в первую очередь катастрофа для Российского бизнеса, когда было объявлено, что все казино вне закона. Известно, что казино с названием «Шангри Ла» открылись в Минске и спустя некоторое время в Ереване и Киргизии.

На сегодняшний день по версии из одного источника Майкл Боттчер находиться в розыске за организацию подпольных казино в Москве. Сам же Майкл территориально находиться в Англии или где-нибудь еще. Ведь пока его казино работали и работают, он может находиться, где угодно и получать свои дивиденды.

Вот такая есть история у рождения игорного бизнеса в России.