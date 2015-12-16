Live: EPT Прага 2015 - на русском языке (видео)!
С сегодняшнего дня, то есть с четвертого игрового дня Главного события EPT Прага, начинаются прямые включения из столицы Чехии, причем с русскоязычными комментариями!
Как всегда команда PokerStars, укомплектованная профессиональными комментаторами, начинает свою работу. Сегодня в 14:00 начнется первая трансляция Главного события с комментариями Ильи Городецкого и Михаила Семина.
Стримы будут проходить вплоть до окончания турнира.
Расписание прямых трансляций:
- 14/12/2014 Главное событиы - День 4
- Начало трансляции: 14:00 по московскому времени
- Конец трансляции: 23:00 по московскому времени
- 15/12/2014 Главное событиы - День 5
- Начало трансляции: 14:00 по московскому времени
- Конец трансляции: Игра до 6-8 финалистов
- 17/12/2014 Главное событиы - День 5, Финал (с открытыми картами и часовой задержкой)
- Начало трансляции: 16:00 по московскому времени
- Конец трансляции: До определения победителя турнира!
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