Да я и сам виноват - не оправдал высокого доверия в "чемпионате игроков" по $50K, и вот теперь играю то, что можно. Ничего, справлюсь. В прошлом году было намного обидней, когда я имел хороший шанс стать игроком года Card Player, но не имел возможности сыграть несколько турниров в конце года, и упустил титул.

Сейчас терпимо, хотя в турнирах с глубокой структурой я чувствую себя намного уверенней. Накануне я уже писал о том, как непросто стало играть в этих турнирах. Но я стараюсь. Сегодня были две интересные, достаточно трудные, раздачи.

Первая. Начало дня. Пока за столом было 5 игроков, я успел с 3К подняться до 3,5К. Когда стол заполнился, я стал играть более тайтово. У нас был один слабый игрок - я ему проиграл два банка, имея А-К с тузом на флопе, но потом удвоился в большом банке с флеш-дро и овером. Повезло... Жаль только слабый игрок раздал свой мега-стек на сторону, а не мне. И здесь случились те самые две раздачи.

Небольшое предисловие. На малом блайнде непонятная женщина, ее подсадили к нам две раздачи назад вместо слабого игрока. И с ее участием произошла такая раздача: из средней позиции рейз 250, она - кол на ББ с 10-2 разномастными. Флоп с двойкой, и она играла чек-коллом до вскрытия - и выиграла банк по двойке.

Итак, я с кат-оффа открываю рейзом 250 c #Аh7♥. Три колла. Флоп J♥ 7♣ 6♦. До меня чек, я ставку-продолжение, баттон - пас, блайнды - колл. Терн - туз. Здесь стандартная игра - еще один конт-бет, я же решил помудрить. Идея простая: я даю возможность сопернику купить вторую пару, перекручиваю его - и забираю все его фишки. Если нет, то кто-нибудь может и кольнуть ривер, например, по валету.

Ривером вышла 4 - и под меня тут же полетел явный овер-бет: олл-ин на 5,5К от той самой дамы "10-2". В банке было 3 тысячи с копейками. Большой блайнд - инста пас. Я после долгих раздумий - тоже. Что у нее могло тут быть - загадка. Рисковать вылетом из турнира, чтобы увидеть там сет четверок или, скажем, стрит с какими-нибудь 5-3 мне очень не хотелось. Сам виноват - снова перемудрил на терне...

Словно в компенсацию за эту неудачу, вскоре случилась раздача, после которой я стал большим чип лидером стола. Напоминаю: идет 3-й уровень, блайнды 50-100, у меня практически тройной стек - 8,000 фишек. Сижу на ББ, у меня - J♠ 9♠. Игрок из средней позиции ставит 275. Батон - колл, я - тоже. Флоп 9♠ 5♦ 3♠. Я - чек. Рэйзер открывает ставкой 400. Игрок с баттона, у которого, как и у меня 8,000 - переставляет до 950.

Тут я подумал и решил, что он запросто может иметь пару ниже девяток. Да и вообще в такой ситуации на 4-бет все просто должны "копать" с любыми картами. Поэтому я ставлю 2,200! Получаю олл-ин на 3,300 от агрессора и мгновенный пас от батона. По шансам спокойно добавляю 1,100 - и забираю банк у A♠ J♠. Слава Богу, флеш не закрылся, а туз застрял где-то в глубине колоды.

Вскоре стол опять рассадили, я попал за довольно жесткий, однако продолжал наращивать свой стек. До конца дня отыграли еще шесть часов - и вот объявляют по залу, что сейчас будет последняя раздача. А я как раз сижу на баттоне...

У меня Q-J, у игрока на большом блайнде - K♠ 10♠. Получаю с флопа две пары, а он - стрит дро, на терне ему приходит еще флеш-дро. И на ривере все это дружно закрывается. Мне еще повезло, что он не добрал на ривере. Ну, надо же так!

Так стек сократился до 12,800 при среднем, кажется, в 27К. Завтра - отдыхаю, поскольку стартовал в день "1А", а завтра стартует "1B". Когда вернусь за стол, то придется всех мочить - просто так сидеть с таким стеком будет уже нельзя.

Пока размышлял обо всем этом, добрался до финального стола в чемпионате по стаду, где играли двое наших - Щемелев и Евдаков. Но, пока я пробирался, Володя вылетел на 7-м месте. Так что присоединился к команду поддержки Николая.

Евдаков имел неплохой шанс зацепиться, но он играл неровно: то терпеливо, то вдруг - очень резко. Выбил пятого, но... потом ему дважды не повезло. Он два раза ловил тузов, и оба раза грузил большие банки Мэну Нгуену. Тот первый раз поймал стрит, во второй - две пары в конце. Оба играли хорошо, но Коле не повезло.

Ребята сказали, что он играл на 5! Нет, без масти - только на 5 с минусом.

Потом мы сопроводили Евдакова в зону выплат, и я пошел спать...