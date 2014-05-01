Покер – это деньги, а где деньги – там и преступность. Самые громкие криминальные дела за всю историю покера.

Покер всегда привлекал преступность, а это означает грабежи, наркотики и убийства. Да и что скрывать, сами покерные игроки такие же люди и порой переходят рамки закона. О самых ярких преступлениях «околопокерного» мира и пойдет речь сегодня.

3 пули в президента украинской Федерации Покера Гери Боумана

В 2008 году Гери Боумен (гражданин Великобритании украинского происхождения) получил 3 пули. А дело происходило так: во Львове человек позвонил в дверь квартиры Романа Оленича (он же Гери Боуман) и сообщил, что у него есть для него презент из Киева. Гери открыл дверь, взял сверток в котором были конфеты, шампанское и открытка c надписью «Люби жизнь».

Надо отдать должное, у преступника чувство юмора имеется, хоть и черное. Затем Гери подписался о получении презента в записной книжке «почтальона». После этого человек вместо того, чтобы уйти, затолкнул Гери в квартиру и заставил лечь на пол. На счастье, в квартире находился друг, на присутствие которого грабитель явно не рассчитывал. Друг стал драться, а убийца начал лихорадочно стрелять в Гери.

Из 4 выстрелов 3 попали в президента федерации Покера, но оказались не смертельными. Как потом шутил сам потерпевший, его «спасло украинское сало» - пули застряли и не повредили жизненно важные органы. Скорее всего данное нападение было совершенно с целью ограбления, ведь как раз в то время во Львове проходил покерный турнир. Злоумышленник мог предположить, что призовой фонд находится на квартире Гери.

Британского покерного игрока убила красотка

Намного меньше повезло Мехмету Хассану – 27 марта 2014 года его нашла убитым собственная дочь. Мехмет организовывал кэш игры в Лондоне. Перед убийством его в последний раз видели выходившим из казино «Palm Beach» с незнакомой молодой женщиной, с которой он отправился после удачной игры в ресторан.

В тот день ему повезло выиграть 3.000 фунтов, но эти деньги не принесли радости. Мехмет был найден связанным у себя дома, при этом из квартиры пропала сумма минимум в 20.000£. Неизвестная молодая женщина, естественно, испарилась.

Друзья игрока были в шоке от произошедшего. Так Виктория Корен написала в твиттере: «Я скорблю из-за трагической смерти Мехмета Хассана. Это был на редкость умный и веселый человек, игрок классической старой школы. Ему всегда удавалось меня рассмешить».

Домашний покер обернулся трагедией

Но не только профессиональные игроки в покер становятся жертвами преступлений. По сообщениям Associated Press в мае 2012 года в штате Мичиган во время обычного дружеского турнира был убит Майкл Кульмен. Он держал дверь, когда в нее пытался ворваться грабитель и поплатился за сопротивление. 24 –летний убийца по имени Квинтель Вест оказался наркодилером.

Он продал участникам покерного турнира кокаин и точно знал, когда начнется игра. Убийство не входило в планы горе-грабителя, он выстрелил в дверь и попал в плечо и вызвало кровоизлияние в легкое. Майкл умер, а убийцу приговорили к пожизненному заключению.

Но как показывает жизнь, игроки в покер не только становятся жертвами преступлений, но порой и сами переступают рамки закона. Предлагаем вашему вниманию самые громкие дела с участием покерных игроков.

20 лет за убийство жены получил британский игрок

Именно столько получил британский профессиональный игрок в покер Маркус Бебб-Джонс. Они с женой Сабриной управляли отелем в Колорадо и однажды поехали туда. На дворе шел 1997 год. Но, доехал только Маркус. Позже работники отеля заметили долгое отсутствие хозяйки и заявили о пропаже. На что Маркус ответил, что поссорился с женой по дороге, она ушла и больше он её не видел.

После пропажи от стал тратить деньги с карты жены на азартные игры и проституток, а затем якобы пытался покончить с собой. Выстрелом в щеку. Его блеф может и удался бы, если случайно не был найден череп Сабрины. Это произошло в 2004 году в одном из парков.

В 2009 году он был экстрадирован в США где и предстал перед судом. Решение было суровым – 20 лет лишения свободы и это при том, что Маркус все же сознался в содеянном.

Брат убил брата за мошенничество в покере

Именно таким не веселым итогом завершился очередной домашний турнир. Андре Мур, 44 –летний житель города Флинт из штата Мичиган, подловил своего брата на мошенничестве и вышел из себя. После этого он стал выгонять своего брата Джефри в ходе чего завязалась драка. Андре выстрелил брату в грудь из нелегально хранившегося пистолета. Через непродолжительное время несчастный жулик скончался в госпитале, а убийца предстал перед судом.

Кроме этих случаях известны и другие правонарушения игроков в покер. Так, к примеру, Майк Матусов был осужден на полгода за хранение и употребление наркотиков, а Дэвид «Devilfish» Уллиот отсидел 9 месяцев за участие в подростковой банде: они взламывали сейфы. Позже, в возрасте 28 лет он получила второй срок. Теперь в тюрьме ему пришлось провести 18 месяцев за драку у ночного клуба.