Наблюдая за жизнью некоторых профессиональных покерных игроков в Instagram и других социальных сетях, складывается впечатление, что они как минимум мультимиллионеры. И при этом катают $2/5 или $5/10… Как так?!

Красиво жить хочется всем, чего скрывать. Полуголые девочки, шампанское рекой, яхты, море, солнце – тот самый полный набор. Уже долгое время подобный стиль жизни пропагандирует Дэн Билзерян, основным источником дохода которого является вовсе не покер (как полагают многие).

Богатые родители, хорошие связи – секрет вполне стандартный.

Но Билзерян – скорее исключение из правил. С другой стороны, есть немало игроков, захламляющих свои странички в социальных сетях похожими фотографиями: дорогущие тачки, дома, вечеринки в бассейнах в окружении многочисленных моделей в бикини (и без).

В частности, на форуме 2+2 один из регуляров Майами решил задать вопрос напрямую: откуда деньги?

Дело в том, что именно в Майами (штат Флорида), большое количество игроков средних лимитов, выставляющих свою якобы роскошную жизнь напоказ.

По данным автора темы, они зарабатывают около $200,000 в год, играют на лимитах $2/5 или $5/10 и никак не могут себе позволить такую жизнь. Как так?!

В чем секрет?

Ежемесячно регуляры-«показушники» могут тратить не менее $1,000 на один только массаж, не говоря уже о регулярных походах в лучшие ночные клубы Майами (одного из крупнейших мегаполисов США), где бутылочка Dom Perignon обходится в целое состояние.

Неужели это просто большой глупый блеф? Неужели все машины и яхты арендованные, а дома чужие? Неужели все фотографии постановочные, а все аксессуары и прочие элементы роскоши – обычная бутафория?

Как и в случае Дэна Билзеряна секрет кроется в других источниках дохода. Если они точно не могут себе позволить подобную жизнь, играя исключительно в покер, следовательно, это либо полный развод, либо эффект неполной информации.

Второе кажется более логичным, хотя в Майами культ финансового благосостояния развит необычайно. Казаться богатым или жить по средствам – большинство выберет первое.

А что там наши?

Отечественные регуляры вряд ли могут похвастаться схожими излишествами. Хотя наш «брат» тоже не так прост. В среде российских, украинских и других регуляров не принято открыто афишировать свои доходы.

На всякий случай. Все-таки законодательство на Западе и у нас отличается разительно. Последствия могут быть непредсказуемыми.

Тем не менее, в роскоши никто отказывать не собирается и на нашей земле. Помнится, Сергей Рыбаченко владел недвижимостью в Дубае и других точках планеты. Не кутил в открытую с десятком девчат в бассейне, но все же.

Короче говоря, у нас все не так пафосно, не так открыто. И чаще всего по средствам. В любом случае – красиво жить не запретишь.