Несмотря на свои более чем скромные размеры – а в диаметре остров мальта не превышает 25 километров с севера на юг – передвижение по острову занимает довольно много времени, особенно если вы не в курсе местных нюансов.

Трансфер из аэропорта

Так, например, если вы решите поехать из аэропорта в Сент-Джулианс, где пройдет турнир, на автобусе, то на поездку уйдет ровно 1 час. И это если вы не попадете в трафик. Да-да, на Мальте бывают пробки, и в часы пик можно потерять немало времени, ибо плотность дорог невысокая и объездных маршрутов, практически, не бывает.

Вот настоящий автобус из аэропорта.

Так вот, маршрут автобуса X2 пролегает через все закоулки и города, что только могут встретиться по пути из аэропорта в Сент-Джулианс. И пусть по прямой тут чуть более пяти километров, но поездка на этом новом и комфортабельном автобусе марки «Мерседес» станет довольно скучным испытанием. Да и обойдется это вам, как минимум, в 2,20 евро (2 часа) или 2,60 (билет на день). Второй вариант покупки билета более логичен.

Сеть автобусов довольно развита и позволяет попасть в любой город на Мальте. Кстати, два года назад местные власти полностью поменяли парк автобусов, и теперь они соответствуют лучшим стандартам. Не бойтесь, здесь поездка на автобусе комфортна и надежна.

Если хотите сэкономить время, то второй и единственный еще вариант доставки вас в отель – это такси. На Мальте нет общей сети такси, а есть разрозненные фирмы, а также «частники-шофера», которые предлагают свои услуги на легальных основаниях.

Выбор такси особой разницы в ноябре уже не имеет. Погода позволяет ехать в любом даже без кондиционера, так что обращайте внимание на другой нюанс – на цену. Несмотря на наличие таксометров в машинах, мальтийские таксисты не склонны их использовать по назначению. Так что договоритесь о цене заранее, чтобы в конце пути не начались проблемы с ценой. Уж что-что, а поспорить на повышенных тонах и поторговаться они умеют отлично, как и выбить деньги за проезд.

Итак, нормальная цена на такси из аэропорта до Сент-Джулианс составляет 20-25 евро, договориться дешевле вам вряд ли удастся, но и платить больше также не стоит. Цена на такси из Сент-Джулианс в Валетту будет 10-15 евро.

Сам себе водитель/капитан

Как вы уже поняли, два основных метода передвижения по Мальте – это автобусы и такси/автомобили. Но есть и другие варианты.

Первый из них - взять машину напрокат. Брать в аэропорту сразу довольно дорого, а уже в Сент-Джулианс или окружающих его городах вполне можно договориться за 50 евро в день. Процесс оформления бумаг много времени не займет, но относитесь к арендованной машине бережно.

Во-первых, здесь ЛЕВОСТОРОННЕЕ движение. Во-вторых, узкие дороги Мальты и южный менталитет местных водителей не способствует спокойному вождению. А за любые царапины на кузове машины придется платить штраф.

И все-таки, если вы хотите посмотреть весь остров, то берите машину смело, пешком по Мальте много не нагуляетесь. Дороги извилистые, и хоть горных серпантинов здесь нет, но преодоление расстояний требует внимания и времени.

Слима-Валетта: самый удобный путь.

Однако самый лучший, а точнее веселый вид передвижение по Мальте – это по морю. На катерах, лодках, яхтах, байдарках. В общем, на всем, что плавает. Только помните, что их аренда дорога, да и выбор средств в ноябре будет очень ограничен, к сожалению.

А еще здесь нет судоходных линий вдоль побережья, как в Крыму, например, но есть ряд «линий», которые могут существенно упростить вам досуг на Мальте. Например, из Слимы (что рядом с Сент-Джулианс) есть мини-паром, который за 5 минут отвезет вас к подножью величественной Валетты за полтора евро. Отметим, что на автобусе это будет стоить столько же, но займет, как минимум, 20 минут. Да и вид из автобуса будет поскромней.

Так что пробуйте, ищите разные варианты и получайте удовольствие от Мальты. Главное, что любой транспортный сервис здесь отличает дружелюбие, а водитель автобуса/машины/яхты всегда расскажет, как и куда можно попасть. В беде одних вас тут не оставят.