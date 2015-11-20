Черный пиар, тоже пиар практически любая реклама для казино приветствуется, но иногда такой подход не приносит нужного результата.

Третья и заключительная история, о которой мне бы хотелось поговорить и пролить свет. Ведь об этом многие желают умалчивать и не рассказывать о том, что может испортить их репутацию, что в итоге скажется на общем доходе.

Такая история есть у отеля «Las Vegas Hilton», о которой не желают вспоминать сегодня. Отель, который принимал короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, отравил в мир иной нескольких человек.

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Всему виной человеческий фактор. Но обо всем по порядку. Некто по имени Филипп Клайн устроился на должность помощника официанта и на третий день решил расслабиться прямо на рабочем месте.

До начала своей рабочей смены он встретился с приятелем, который в свою очередь угостил его сигаретой, в которой присутствовал синтетический препарат «фенциклидин». О том, что от такого косяка у Клайна могли пойти глюки, приятель его предупредил, но это не помогло избежать несчастья.

В тот роковой день на восьмом этаже вспыхнул пожар, где как раз находился Филипп Клайн. Чтобы избежать жертв он предупредил несколько постояльцев и принялся тушить пламя мусорной корзиной. Результатом этого пожара было полное уничтожение отеля, восемь человек погибли и более 200 получили ранения различной тяжести.

На тот момент Клайн получил благодарность от руководства за столь оперативную работу, которая позволила эвакуировать постояльцев. Но тех, кто расследовал данный инцидент, смущали показания Клайна и его постоянные неточные оговорки, которые привели к тому, что ему пришлось сознаться в том, что из-за сигаретного окурка произошёл пожар.

Хоть такая версия полностью не устраивала следствие, Клайн получил пожизненный срок за поджог, повлекший за собой восемь смертей. Позже находясь за решеткой, он решил сознаться в том, что же было на самом деле журналистам.

Выкурив свой косяк, Клайн словил галлюцинации повлекшие тому, что он, используя свою зажигалку, решил поджечь занавески из плотной ткани. Естественно разгоревшись, плотная ткань дала очень хорошее начало пожару.

Если «Las Vegas Hilton» завлекает к себе посетителей призраком Элвиса Пресли, который выступал в их концертном зале и стараются молчать о прошлом, то например, отель Bally's наоборот, обернул похожий пожар в другое русло и заманивает к себе посетителей наличием 84 призраков. Такая цифра неспроста именно столько человек погибло в 1980 году во время пожара.