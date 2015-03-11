Это истории мужчин, которые сделали Лас-Вегас таким, каким мы знаем его сегодня — величайшим и безумнейшим городом на Земле.

Сегодня с нами Майор Риддл, который открыл первое «Топлес-Кабаре» в Городе грехов и отстоял его у властей, став крестным отцом и жертвой первой Большой игры. Он построил легендарное казино «Дюны», а затем растерял его по кусочку.

Упорство, работа и еще...

Но начнем издалека. Риддл вырос в Кентукки и Индиане. Затем он переехал в Чикаго и основал компанию по перевозке грузов. С годами он стал одним из крупнейших бизнесменов на Среднем Западе.

В 1930-е годы во время депрессии, которая разрушила жизни тысяч, он смог стать невероятно богатым человеком. Конечно, это не стало бы возможным, не будь он столь упорным и трудолюбивым.

Майор Риддл.

Чикаго находился во власти мафии, и некоторые люди утверждали, что Майор Риддл имел с ней определенные связи.

Методы, которые использовала его компания, были несколько сомнительными для того времени.

Например, он заставлял водителей выкупать грузовики, на которых они работали, в счет зарплаты.

А когда машины практически выкупались, то увольнял водителей, оставляя себе транспортные средства.

В 1956 году Риддл покинул Чикаго и отправился в Лас-Вегас, чтобы инвестировать в новейшее казино «Дюны», а также выкупить его.

Ходили слухи, что Риддл использовал часть пенсионного фонда профсоюза, чтобы вкладывать деньги в свои предприятия в Лас-Вегасе. Этот профсоюз был достаточно влиятельным, а управлял им никто иной, как Джимми Хоффа.

Позже Хоффа, чтобы не стать жертвой толпы из-за грязных делишек, пропал. Он просто исчез в 1975 году из ресторана в Мичигане.

Он первым предложил "топлесс-танцы" на Стрипе

В Лас-Вегасе карьера Риддла пошла на взлет. Всего за год он здорово преуспел, стал совладельцем «Дюн» и способствовал их огромному успеху.

Одной из его лучших идей было подписание контракта на выступления с успешным бурлеск кабаре «Minsky’s Follies». Это сказалось на репутации «Дюн», они стали первым казино, предложившим гостям стриптиз и танцы топлесс.

Католическая церковь и Легион благопристойности города были в ярости от таких нововведений. «Девушки с голой грудью на сцене Лас-Вегаса! Мы не можем потерпеть этого!» — кричали они, призывая власти обратить внимание на это безобразие.

И по сей день, как ни странно, эти организации обеспокоены именно слегка более открытыми участками тела. И это при том, что многие другие возмутительные вещи в Городе грехов воспринимаются словно в порядке вещей.

Но Риддла это нисколько не волновало. На его шоу приходило до 16 000 посетителей в неделю. И этот рекорд никто не мог побить вплоть до 1990 года.

Риддл неплохо разбирался в промоушне. Он отправился на шоу Джонни Карсона, чтобы продвинуть собственную книгу «The Weekend Gambler’s Handbook», а также чтобы сказать пару слов о казино «Дюны».

Любить, но не уметь играть в покер

Но едва ли можно было найти худшего автора книги об азартных играх, чем Майор Риддл. Он был без ума от покера, все об этом знали, но также было широко известно, насколько плохо он играл.

Всякий раз, когда он садился за стол, быстро рос список ожидания. Он был игроком с большим банкроллом, но с минимумом знаний, с которым хотели сыграть все. Гангстер Тони Спилотро и его окружение выиграли у него тысячи долларов. Его часто разводили на крупные ставки, потому что он никогда не мог отыграться.

Журналист и хорошо разбирающийся в жизни Вегаса человек — Фрэнк Розенталь — говорил, что никогда не было более эффективной системы развода в городе, чем та, что работала вокруг совладельца Дюны: «Миллионы хитростью были выманены у Майора».

Дилеры подобные Джону Мартино были частью системы, так же, как и мошенники, подобные Марти Карсону.

Но даже тогда, когда дела шли гладко, Риддл был рыбой, боле чем кто-либо другой. Он всю жизнь играл в стад, но все же оставался добычей для игроков в Техасский Холдем. Он просто не мог пройти мимо игры на большие ставки.

"Гейм-селекшн" не его конек

Однажды Риддл сыграл руку, которая все еще известна в покерном мире. Это случилось в его собственном казино. Соперником был Джонни Мосс — один из самых известных игроков всех времен, говорят, он играл лучших всех в то время.

Судя по всему, решения в игре были одной из проблем Майора Риддла.

На флопе открылись K-K-9, и Мосс послал первую пулю. Вся игра была построена вокруг Риддла, который ответил. Еще 9 на терне привели к очередной ставке от Мосса, и Риддл ответил тем же.

Валет пришел на ривере, и Мосс пошел ва-банк. Риддл тоже коллировал, на тот момент банк составлял почти $ 300 000.

С широкой улыбкой Мосс показал каре из девяток. И что же Риддл? Ответил карманными двойками!!! Карманными двойками??? Говорят, что все за столом старались не смеяться. После терна Риддл играл с минимальным шансом на улучшение.

Джо Рубино, букмекер из Алабамы, сделал ошибку, высказав свою озабоченность неправильной игрой Риддла: «Он должен был забрать деньги еще два или три стрита назад, у него же нет никаких шансов победить».

Мосс, довольно известный холерик и плохой парень, взорвался в лицо Рубино со словами: «Что за... о чем ты говоришь? Иногда может прийти сильнейшая рука!» А затем он сказал ему пару слов о своем собственном бизнесе «развода» миллионера.

Как проиграть казино за покерным столом

Было очевидно, что Риддл меньше всего подходил для того, чтобы сидеть за покерным столом. Тем не менее, это не мешало ему делать ставки, как только подворачивалась возможность для этого.

Однажды ночью он играл в «Сахаре». В один момент он сделал ставку на свидетельство о собственности на «Дюны». К счастью, тогда рука оказалась выигрышной. Но в целом это демонстрирует его отношение. Становится ясно, почему он терял все больше и больше, расставаясь со многим имуществом в кратчайшие сроки.

Когда Большая игра в городе перекочевала из «Дюн» в «Aladdin» прямо через улицу, Майор Риддл стал играть там. Приблизительно в то же самое время он утратить всякий контроль над собственным казино. В течение года число акций сократилась с 90% до 15%. А он все продолжал и продолжал проигрывать.

Сегодня Aladdin считается родиной Большой игры. И это в основном связано двумя невероятными инцидентами.

Первый: Том Абдо, звезда покерного Зала Славы, умер там от сердечного приступа во время игры на высокие ставки. Его последними словами стали: «Посчитайте мои фишки, я вернусь».

И второй: Майор Риддл полностью проиграл собственное казино за покерными столами.

Пригласил Драше и Брансона.

Встать и начать заново

Но Риддл, как и в бесчисленных случаях до того, отмахнулся от потерь и взялся за что-то новое.

В 1977 году он купил казино «Thunderbird» и переименовали его в «Silverbird».

Он позволил Эрику Драше и Дойлу Брансону создать новую Большую игру.

Ставки не были выше, чем в «Sands» или «Aladdin», но все же достаточно высокими.

Вы можете потерять автомобиль, или, может быть, дом в престижном районе, но не целое казино.

Риддл все еще был успешным в бизнесе. Он приобрел доли в нескольких казино и отелях, и когда он умер в 1980 году, то все еще оставался богатым человеком.

С уходом Майора Риддла Лас-Вегас потерял не только одного из крупнейших "фишей", но и одну из самых ярких личностей.

Серия - Гангстеры и шулеры Лас-Вегаса:

1) Бенни Биньон: Человек, который изобрел WSOP

2) «Титаник Томпсон»: самый гениальный шулер в истории

3) Майор Риддл: Крестный отец (и "Фиш") первой Большой Покерной игры

4) Джамиэль «Джимми» Чагра: Транжира всех времен

5) Ларри Флинт: Покерный король порно

6) Рекс Кобл: "Ковбойская мафия Вегаса"