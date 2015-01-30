Вам в помощь 10-ти минутный экспресс-курс по Техасскому Холдему, который даст вам все необходимое.

Каждые два месяца или около того кто-то, кто едет в Вегас на пару дней, непременно задают мне один и тот же вопрос:

«Что ты можешь посоветовать насчет покера?»

Ответом на этот вопрос и является эта статья. Так что если вы хотите испытать себя в этой игре, сначала прочтите данный материал и вы существенно улучшите свои шансы на успех.

Примечание: Данная статья подразумевает тот факт, что вы уже знакомы с основами игры в Техасский Холдем.

Если вы не совсем знакомы с правилами или не понимаете некоторые аспекты игры, загляните в статью о правилах игры в Техасский Холдем.

Является ли покер азартной игрой?

Краткий ответ: да.

Длинный ответ: нет, но с некоторыми оговорками.

Покер является азартной игрой в том смысле, что вы не можете контролировать процесс получения карт, не знаете, какие карты получит ваш оппонент или какие карты придут на флопе.

Но вы можете управлять тем моментом, когда нужно вкладывать деньги в пот.

Вкладывая фишки в банк в благоприятной для вас ситуации и скидывая карты в невыгодной для вас ситуации, вы можете иметь прибыль, играя в покер на длительном отрезке времени.

Но в краткосрочной перспективе вы можете все равно проигрывать по вине этих самых неконтролируемых факторов, но если вы регулярно принимаете более выгодные решения, чем большинство ваших оппонентов, то у вас будут высокие шансы на получение прибыли.

Правильная стратегия за 30 секунд

В Техасском Холдеме многое зависит от силы руки. Только лучшие руки выигрывают при вскрытии.

Поэтому вы должны планировать, что у вас будет лучшая рука на шоудауне, прежде чем вкладывать свои деньги в банк.

Все начинается с того момента, когда вам сдают две карты.

Вы должны играть только лучшие руки на префлопе, поскольку они становятся лучшими руками после флопа.

Как правило, вам следует играть примерно 18-20% всех рук за длинным 9-макс столом.

Такое количество не кажется значительным, и оно действительно таково, но это наиболее выгодный способ получить положительный результат.

Холдем во многом заключается в том, что вы скидываете, а не что вы играете. Если вы разыгрываете слишком много рук, то просто-напросто не сможете извлечь прибыль.

Вы будете растрачивать слишком много собственных средств на слабые руки, а затем возвращать их посредством хороших рук.

Так что играйте тайтово. Как известно, «Tight is right» (дословно «Тайтово, значит правильно»).

Ваши оппоненты

Игры по Техасскому Холдему в казино, как правило, очень лузовые. Множество игроков в этих заведениях играет 30% рук и более.

Кога ваши оппоненты разыгрывают слабые руки на префлопе, они получают слабые руки на флопе.

Слабые руки – вторые по силе руки, и эти самые вторые по силе руки и будут приносить вам деньги.

Сила руки

Помните вашу цель. Вы хотите иметь лучшую руку к тому моменту, когда все пять общих карт уже лежат перед вами и торговля окончена.

Нет единственно правильного ответа, с какими же руками нужно идти до шоудауна. Здесь все относительно.

Но играя тайтово, вы будете уверены в том, что собираете больше лучших рук и меньше вторых по силе рук.

Во время каждой раздачи вы должны учитывать карты, которые лежат на борде и те возможности, которые они вам дают.

Также учитывайте стиль оппонента, с которым вы играете и то, как развивалась раздача.

Покер – игра информации. Будьте губкой, которая впитывает максимально возможную информацию, а затем используйте ее в своих целях.

Префлоп

Еще до флопа вы должны четко представлять, какие руки вы хотите собрать со своими стартовыми картами.

Вашей целью является топ пара (ни одна другая пара не может быть старше вашей) на постфлопе с очень хорошим кикером или рука лучше.

Или же вы хотите получить руку с хорошим потенциалом создания сильной комбинации (стрит, флеш и др.) на поздних улицах.

Просмотрите руки, представленные ниже, чтобы понять, что стоит разыгрывать на префлопе.

Монстры: AA, KK, QQ, JJ

Эти руки сами по себе уже являются очень сильными.

Одна пара часто будет лучшей рукой при вскрытии, а данные руки могут запросто стать оверпарами к борду.

Эти руки чрезвычайно прибыльны, поэтому с ними вы должны делать рейз всякий раз, как вам их раздадут.

С AA-KK и даже QQ вы можете и должны делать ререйз.

Руки с топ парами: AK-AJ, KQ

Данные руки, когда попадут во флоп, как правило, превращаются в топ пару с хорошим кикером.

Кикеры очень важны в Техасском Холдеме, поскольку два игрока зачастую будут иметь одну и ту же пару, а в этой ситуации от кикера зависит, какая рука сильнее.

Если у вас одна пара, ваш кикер всегда будет играть существенную роль.

Например, на борде A♦ 3♠ 4♠ 7♦ 2♥ рука A♠ Q♠ будет сильнее A♥ T♥, поскольку выигрышная комбинация A♠ A♦ Q♠ 7♦ 4♠ лучше, чем A♠ A♦ T♥ 7♦ 4♠.

Когда вы играете тайтово, вы будете побеждать в битве кикеров, а ваши лузовые оппоненты будут платить, имея более слабых кикеров.

Также руки с топ парами хорошо играются коллом рейза на префлопе.

Если же рейза до вас не было, вы должны сделать его сами - для вэлью.

Одномастные коннекторы: QJs-89s

В казино многие игроки разыгрывают любые две одномастные карты.

Это одна из самых больших ошибок, которую совершают начинающие игроки. Они тратят свои деньги на то, чтобы посмотреть множество флопов с бесполезными руками.

Вам же стоит сконцентрироваться на одномастных коннекторах, ведь они могут поймать как стрит дро, так и флеш дро.

Когда они одномастные и связанные, это удваивает шансы на хороший флоп.

Но если рука или одномастная или скоординированная, это еще не дает повода заходить в банк. Она должна иметь оба этих достоинства.

Одномастные коннекторы выгодны, поскольку с ними можно выиграть крупный банк, если поймать стрит или флеш.

И хотя они имеют столь высокий потенциал, их все равно стоит выкидывать на рейз, если только он не очень мал.

Подобные руки лучше всего чувствуют себя в дешевых потах. Старайтесь поймать дро, а если не получилось – выходите из игры.

Карманные пары: TT-22

Эти карманные пары уже не являются монстрами.

Часто, с мелкими и средними карманными парами на флопе будет, по крайней мере, одна оверкарта к вашей паре.

Когда у вас 6♦ 6♠, а на флоп приходит J♦ K♣ 3♠, то ваша рука практически бессильна.

Основную часть вэлью карманных пар вы будете получать в тех случаях, когда будете ловить сет на флопе.

В Техасском Холдеме сет – очень сильная рука, поэтому если вы поймаете сет на флопе, старайтесь пойти олл-ин как можно быстрее.

Тем не менее, мелкие карманные пары также лучше разыгрывать в дешевых банках.

Если вам представится возможность поучаствовать в мультипоте против небольшого рейза, то этот вариант также хорош, но в любом случае вашей целью является дешевый флоп.

Если вы не поймали свой сет, лучше всего склоняться к фолду.

Ах одномастные: A9s-A2s

Это единственные слабые тузы, которые вам стоит играть.

Причина, по которой Ахs руки выгодны, а остальные слабые тузы нет, состоит в том, что они одномастные и могут собрать натсовый флеш.

Если у вас будет Ах флеш, то вы заберете весь стек у вашего оппонента, если у него будет более слабый флеш.

Но многие игроки испытывают проблемы, когда ловят на флопе пару тузов – они проигрывают игрокам с парой тузов и более сильным кикером.

Помните вашу цель. Вы должны поймать флеш дро как можно меньшей ценой. Вам не стоит ввязываться в борьбу с парой тузов и слабым кикером.

Ахs руки не должны разыгрываться против рейза, если только он не очень мал, а в банке уже достаточно много игроков. Дешевые флопы – ключевой фактор.

Все остальные руки

Избегайте остальных рук как чумы. Проблема в том, что играть прибыльно больше рук (чем указано выше) является чрезвычайно сложной задачей.

Со временем, когда вы станете лучше играть, то сможете добавить и другие руки, но пока вы учитесь, лучше, чтобы все было как можно проще.

Хорошие руки на префлопе означают хорошие руки на постфлопе. А хорошие руки на постфлопе означают более легкие решения.

Не усложняйте.

Продолжение следует...