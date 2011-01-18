Вся сила переживания дежавю состоит в ощущении, словно были сотни вариантов, как мог пройти этот момент, но вы как будто предпочли все предшествующие действия, в результате которых вам было «предначертано» оказаться именно в этой ситуации и этом месте.

Впечатление от дежавю может быть таким сильным, что воспоминания о нём могут сохраниться на годы.

Итак, немного не мало, а спустя год мой события повторились. Те давние события я описывал в одном из моих постов под названием «Запоминающиеся моменты». Коротко о нем. В нём я описывал турнир, который состоялся 10 января 2010 года, турнир собрал 6202 участника, за финальным столом которого я собрал флеш-рояль и занял первое почетное место.

Вернемся в сегодняшние дни, 11 января я принял участие в одном турнире на Titan Poker. Турнир собрал немного ни мало 757 участников. Структура турнира позволяла первые два часа играть спокойно и увеличивать свой стек. Что собственно я и начал делать. В несколько раздач я удвоил свой стек, а спустя пару минут раздали вот такие карты.

Я нахожусь в дальней позиции и получаю одномастные K 10 , до меня один колл все остальные в пасс. Я делаю рейз 120 (мб=15, бб=30), большой блайнд колл и игрок в средней позиции. На стол кладут Q A J , бб - чек, парень в средней позиции бэт 240, я и бб уравниваем ставку на терн приходит 4 пик, ситуацию за столом она не поменяла. Бб чек, парень в средней позиции делает бет 600, я естественно колл имея готовый стрит и возможность собрать как флеш, так и флеш-рояль, бб уходит в пас и ривер приходит тот самый мой долгожданный аут Q . Парень в средней позиции идет олл-ин и я его конечно же колирую имея флеш-рояль, я был удивлен когда он показал свои карты J 9 разномастные, я думаю это был глупый блеф на такой доске.

У меня уже получается какая то традиция образовалась 10 января 2010 года - 10 J Q K A , 11 января 2011 года - 10 J Q K A . Полагаю 12 января 2012 года будет тоже какой-нибудь флеш-рояль ))). Мистика, какая-то если посмотреть на цифры.

Вернемся к нашему турниру, в котором я нахожусь в числе чип лидеров турнира. Турнир, а точнее стол за которым я играл, был достаточно агрессивным. Весь турнир до бабла я держался в первой 30. Когда мы прошли этот экватор, отделяющий нас от денег, игра стала раскованной и необдуманной у многих игроков, что позволило увеличить свой стек к финальному столу.

Финальный стол выглядел следующим образом:

zedsdeadba... его стек= 355.908 johnfen = 333.075 luckyNOS=176.537 postykill=141.684 YuriyErshov19=135.510 (это, собственно, я) Buxyta=98.065 Poleaxe69= 96.853 Oregano365=47.000 Dakthedrag=32.355

Малый блайнд 3,000, большой блайнд 6,000.Пожелав по традиции всем «GL» мы принялись играть.

Имея 5 стек по силе, а думал, что надо при любой возможности его увеличить и как можно скорее, для меня это не очень комфортный стек, если я планирую подняться выше - а я планировал. И не как с неба в первых пяти минутах приходит A Q все пас, а Dakthedrag идет олл-ин с 9 9 . Флоп для меня сразу удачный 5 J Q терн Q и ривер не спасает Dakthedrag - 3 . Прошло не так много времени и домой уходит Buxyta, опять выбитый мною и мой стек уже составлял более 250 000.

В итоге я занял 3 место, свою игру расценил достаточно хорошую, но мог и лучше. Начало года в покерном мире для меня значилась очень неплохо, планы на этот год у меня набросаны, теперь остается держаться плану и с холодным расчетом играть и побеждать.

Желаю всем удачи в этом наступившем Новом году!