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Дежавю́

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18 Январь 2011, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Дежавю́
Состояние дежавю подобно повторному перечитыванию давно прочтённой книги или просмотру фильма, который вы раньше смотрели, но уже совершенно забыли, о чём они. Вы не можете вспомнить, что произойдёт в следующее мгновение, но по ходу событий понимаете, что в деталях видели эти несколько минут в качестве реакции на несколько последовательных событий.

Вся сила переживания дежавю состоит в ощущении, словно были сотни вариантов, как мог пройти этот момент, но вы как будто предпочли все предшествующие действия, в результате которых вам было «предначертано» оказаться именно в этой ситуации и этом месте.

Впечатление от дежавю может быть таким сильным, что воспоминания о нём могут сохраниться на годы.

Итак, немного не мало, а спустя год мой события повторились. Те давние события я описывал в одном из моих постов под названием «Запоминающиеся моменты». Коротко о нем. В нём я описывал турнир, который состоялся 10 января 2010 года, турнир собрал 6202 участника, за финальным столом которого я  собрал флеш-рояль и занял первое почетное место.

Вернемся в сегодняшние дни, 11 января я принял участие в одном турнире на Titan Poker. Турнир собрал немного ни мало 757 участников. Структура турнира позволяла первые два часа играть спокойно и увеличивать свой стек. Что собственно я и начал делать. В несколько раздач я удвоил свой стек, а спустя пару минут раздали вот такие карты.

Я нахожусь в дальней позиции и получаю одномастные  Kc 10c, до меня один колл все остальные в пасс. Я делаю рейз 120 (мб=15, бб=30), большой блайнд колл и игрок в средней позиции. На стол кладут Qh Ac Jc , бб - чек, парень в средней позиции бэт 240, я и бб уравниваем ставку на терн приходит  4s пик, ситуацию за столом она не поменяла. Бб чек, парень в средней позиции делает бет 600, я естественно колл имея готовый стрит и возможность собрать как флеш, так и флеш-рояль, бб уходит в пас и ривер приходит тот самый мой долгожданный аут Qc. Парень в средней позиции идет олл-ин и я его конечно же колирую имея флеш-рояль,  я был удивлен когда он показал свои карты Js 9d разномастные, я думаю это был глупый блеф на такой доске.

У меня уже получается какая то традиция образовалась 10 января 2010 года - 10s Js Qs Ks As, 11 января 2011 года - 10c Jc Qc Kc Ac. Полагаю 12 января 2012 года будет тоже какой-нибудь флеш-рояль ))). Мистика, какая-то если посмотреть на цифры.

Вернемся к нашему турниру, в котором я нахожусь в числе чип лидеров турнира. Турнир, а точнее стол за которым я играл, был достаточно агрессивным. Весь турнир до бабла я держался в первой 30. Когда мы прошли этот экватор, отделяющий нас от денег, игра стала раскованной и необдуманной у многих игроков, что позволило увеличить свой стек к финальному столу.

Финальный стол выглядел следующим образом:

  1. zedsdeadba... его стек= 355.908
  2. johnfen = 333.075
  3. luckyNOS=176.537
  4. postykill=141.684
  5. YuriyErshov19=135.510 (это, собственно, я)
  6. Buxyta=98.065
  7. Poleaxe69= 96.853
  8. Oregano365=47.000
  9. Dakthedrag=32.355

Малый блайнд 3,000, большой блайнд 6,000.Пожелав по традиции всем  «GL» мы принялись играть.

Имея 5 стек по силе, а думал, что надо при любой возможности его увеличить и как можно скорее, для меня это не очень комфортный стек, если я планирую подняться выше - а я планировал. И не как с неба в первых пяти минутах приходит Ah Qh все пас, а Dakthedrag идет олл-ин с 9h 9c. Флоп для меня сразу удачный  5d Jc Qc терн Qs и ривер не спасает Dakthedrag - 3s. Прошло не так много времени и домой уходит Buxyta, опять выбитый мною и мой стек уже составлял более 250 000.

В итоге я занял 3 место, свою игру расценил достаточно хорошую, но мог и лучше. Начало года в покерном мире для меня значилась очень неплохо, планы на этот год у меня набросаны, теперь остается держаться плану и с холодным расчетом играть и побеждать.

Желаю всем удачи в этом наступившем Новом году!

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Юрий 2011-02-07 01:29:04

Турнирчик был хороший, жаль третье место.

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