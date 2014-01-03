Покер насыщен огромным количеством терминов и не посвященным очень сложно понять некоторые из них, но даже для тех кто играет в покер узнают новые словечки.

Просматривая на днях турнирное видео EPT10, которое проходило в Барселоне, я наткнулся на незнакомое мне слово которые использовали комментаторы Илья Городецкий и Михаил Семин.

На действия Даниэля Нигреану, который делая ставку перепутал фишки и вместо небольшого рейза он поставил в банк огромную сумму. Комментаторы это действие назвали «мисклик».

И сам Нигреану за столом говорил, что это не прием, а просто он ошибся с фишками.

Что это?

Если перевести дословно мисклик – мис-промах, клик-это клик, говоря русским языком – это ошибочная ставка.

Лично для меня это было неизвестным словом и прием этот используется для того, чтобы воровать блайнды, если ты находишься на поздней позиции или на малом блайнде.

Игрок делает огромную ставку, чтобы ее было не выгодно колировать оставшимся игрокам. Некоторые считают этот прием подлым и не красивым и пока я не понимаю почему.

Для меня все используемые приемы в покере хороши! Ведь это игра, где мы используем все что умеем. Возможно в каких-то отдельных моментах это и будет считаться подло, но в основном это стандартная игра любого игрока онлайн.

Этим приемом я и многие игроками пользуются в турнире, когда остается три стола. На такой стадии турнира каждый блайнд на счету и никто не хочет, чтобы на его ставку был ответ, если конечно на руках не монстр. А в остальном все так и играют.

Ловля на живца

В покере много интересных приемов и все их запомнить нельзя, но есть и вариант когда этот прием можно использовать себе на руку, но сначала нужно создать условия для этого.

Что нам потребуется, во первых чтобы игроки подумали, что мы «рыба» и играть сели в первый раз. Сыграть пару банков с мусорной рукой с открытием, чтобы все видели ваши руки.

Ну а дальше дождаться руки монстра и применить этот прием. Многие подумают, что вы опять зашли с мусором и постараются вас выбить из банка. Очень похоже на рыбалку, сначала мы прикармливаем рыбку, а потом ее вылавливаем и готовим.

Так и тут, мы даем игрокам поживиться нашими фишками и потом, мы начинаем пожимать плоды. Но для этого нам также необходим турнир с глубокой структурой, чтобы наши первые ставки не сильно влияли на размер стека. Собственно все очень просто и понятно.

Конечно же более менее опытные игроки ваш замысел могут раскусить, но таких игроков будут единицы за вашим столом, поэтому данный прием будет всегда оправдан.

Но не стоит им злоупотреблять т.к. нужны определенные условия, которые описаны выше, без них этот прием почти бесполезен. И чем ближе к финалке, тем он будет неэффективен и вы будете терять драгоценные фишки.