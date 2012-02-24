Не очень этого хочется, но все-таки расскажу свою ключевую раздачу из Довиля. Вылетел из главного турнира, сайды тоже не слишком складывались. Это был один из последних турниров серии - по €1,000. Был шанс “отмазаться” в нем за весь EPT, но ближе к концу случилась раздача, которая окончательно испортила настроение. Это был уже второй случай в моей практике, когда меня “нагло заблефовали”.

Настроение было в тот момент отвратительным. Спасибо жене, она выслушивала мои раздачи и философски замечала: “Ну, это же не значит, что ты плохо играешь! Тебе просто не везет здесь, в Довиле...” - “Да-да, конечно!” - согласился я с ней.

А история такая... К нам подсадили молодого французика. Посмотрел я на него, и я сразу для себя понял: этот точно будет исполнять. Причем, будет ставить первую же руку, как сядет за стол! Посадили справа от меня. Я на баттоне, и он, точно, как и думал, дает рэйз - 750 (при блайндах 150/300). Поскольку все это было ожидаемо, практически не поднимая карт, переставляю - 1,700. Блайнды упали, он задумался. “Не дай бог он сейчас переставит!” - подумал я, поскольку у меня у самого тут были 9-5 мастевые. Ну, не делать же мне 5-бет с пустотой. Придется выбрасывать...

Но он подергался-подергался, и сделал колл. Потом я понял - переставлять меня он точно не собирался, скорее, думал о пасе. Флоп упал специфический: A-5-5!

Парень - чек. Я подумал, что если сейчас нападу, он может поверить в моего туза и просто выкинет карты. “Таким людям надо дать немного свободы!” - и тоже чек. У меня же “монстр”. Терн - король, да еще флеш-дро пошло. Он дал какую-то мелочь - 1,700. Ну, думаю, хорошо, атакуй - и снова играю колл: “Если у него здесь есть туз, то он и продолжит ставить! Ну, а если A-K, - то вообще он мой”. Падает 3, закрылся бэкдорный флеш... Парень ставит 2,900. У меня в стеке - 11,000. Я задумался.

Что делать? Переставлять или не переставлять? В принципе, если он блефует, то переставлять нет смысла. “А вдруг у него случайно есть туз?” - вспыхнуло у меня в голове, хотя непохоже по розыгрышу. Он не сможет его выбросить на такой доске! “Малодушие - не переставлять в такой ситуации”, - решил я, и двинул рэйз 6,000. У меня за спиной оставалось еще 5,000, ну а в банке было уже больше 20,000.

Он на секунду задумался, и пихнул мне олл-ин, а у него было на 10 тысяч больше, чем у меня. Я начал думать. “Видимо, вляпался!” Вспомнился розыгрыш из главного турнира, в котором я в схожей ситуации попал под двух тузов. Со стороны его игра кажется какой-то безнадежной, на блеф это не похоже. Если я переставляю его на ривере, значит карта у меня должна быть очень сильная, он же ставит олл-ин!

Тем более, что у меня за спиной осталось всего пять тысяч... Кто выкинет в такой ситуации?! Я же думал-думал, и в итоге выкинул! Ничего не поделаешь: вляпался в случайный флеш, по-видимому... Наверное, мне надо было ставить на флопе.

Ладно, думаю, у меня остается еще 5,000, можно раскрутиться. А насчет того, что он в этой ситуации может блефовать, даже не предполагал. Неужели он “запрятал” таким образом A-A или K-K, а ведь он мог и поймать фулл ривером, имея 3-3.

Думал очень долго - никак не мог “придумать ему руку”. Тузы, короли - это просто невероятно, а все остальное за исключением флеша я должен трипсом бить... Если у него действительно флеш, то кажется логичным: на флопе он молчал, на терне с флеш-дро дернулся, а на ривере он начал думать, как с меня можно добрать.

Что ж, выкинул. Соперник гордо продемонстрировал 6-8 разномастные, которые вообще были ни к флопу, ни к терну, а уж тем более - к его олл-ину на ривере.

Первая мысль: ну, что за идиот! Мне после этой раздачи так плохо стало: “Отчего я так плохо играю? В какой жуткой не форме я здесь нахожусь...” Ладно, “не перло” в главном турнире, в других сайдах, но здесь-то я сам себя вляпал в историю.

Главное, сам этого “Фигаро” отнес к правильной категории, все про него понял, на практике же пропустил такой блеф... Так меня чуть не стошнило от всего этого. Уж лучше бы не показывал - я тогда остался при своем мнении, что сыграть правильно. Потом опросил много народа, как они сыграли бы в этой ситуации. Конечно, у всех по розыгрышу были свои мнения - например, Миша Лахитов говорил, что на флопе ставил бы, но, по-моему, если поставить на флопе, ничего кроме паса не получишь; Дима Виткинд сказал, что он на ривере бы не переставлял, - но по ситуации после того как он пошел в олл-ин, большинство со мной согласилось. Надо пасовать.

В том, что надо выкидывать, профессионалы сошлись абсолютно все. Противно, а что делать. Вроде как не ошибка. Как сказал Андрюша Гулый, такой блеф раз в год увидишь. Очень неприятно, что этот блеф исполняют именно против тебя!