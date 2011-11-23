К турнирам EPT у многих профессионалов, особенно у тех, которые много играют в интернете, отношение скептическое. Большинство из них считает их чистым баловством: мол, вылетел из главного турнира - и надо ехать домой, сайды в них с плохой структурой, игроков в них собирается мало и т.д. Другим же наоборот - нравится. Новые города, страны, впечатления, да и сайды не такие уж плохие!

А лично мне серия EPT нравятся, хотя со WSOP ее, конечно, не сравнить. Другой масштаб. Мне нравится совмещать игру с приятным времяпрепровождением...

Всегда находишь для себя что-нибудь новенькое или едешь туда, где нравится. В этом году я, конечно, начал с Барселоны. После прошлогоднего 3-го места приятно было приехать туда еще раз. Приятный город, хорошая компания. И пусть у меня не сложилось в главном турнире, хорошо выступил в сайдах. Две финалки сделал!

Обязательно в этом сезоне поеду на EPT Snowfest. Я люблю кататься на лыжах и место само по себе просто отличное! Я вот посмотрел сейчас - из континентальной Европы я не был в трех странах: Албании, Греции и Норвегии. Собирался поехать в Лутраки уже, но... встретил Вову Кочелаевского, который сказал, что только что он выиграл сателлит в APPT Macao - и практически заставил меня выиграть такой же! Ну, а когда узнал, что туда едут и Кравченко с Довженко, все сомнения отпали.

Но вернусь к EPT. Насчет структуры и составов сайд-ивентов, я готов поспорить со многими нашими игроками, которые считают их невыгодными. Да, на мой взгляд, таких сладких турниров еще поискать надо, а уж говорить, что в них не так просто сделать хорошее EV - просто глупость. После того как я в последнее время поиграл сайды в Испании, Италии, мне теперь учит ли не все составы кажутся слабыми!

Саня Кравченко, правда, говорит, что поля в российских турнирных сериях - RPS или RPT - еще слабее, “потому что там его 3-бетят гораздо реже, чем в Европе”, я с ним тут не соглашусь. Во-первых, наши игроки в целом чуть более тайтовые, чем в Европе, а во-вторых, они знают, кто такой Кравченко, и что с мусором делать рэйз он не станет. За границей его просто знают гораздо меньше! Вот и не уважают.

Я же, играя в EPT, сразу мысленно делю для себя соперников на типы. Вот этот - “горячий” итальянец или испанец, это “аккуратный” немец, это “хитрый” швед, а вот этот “прыщавый” будет исполнять... Делаю это почти намеренно. Заметил - лишние знания о сопернике добавляют уважения! Кстати, возможно, мне из-за этого стало труднее играть в домашних турнирах: садишься за стол, и сразу вспоминаешь, что с тем играл, этот против меня какую-то сложную раздачу разыграл и т.д. Как бы мне ни хотелось, я не могу считать их “лохами”. На Западе за исключением пары звезд, как правило, ты никого не знаешь - и, самое главное, не стремишься узнать...

Вот, например, в Сан-Ремо сидел со мной за одним столом Джозеф Чеонг. И что? С первого же уровня начал “поливать” стол! Да, я должен уважать его как игрока - просто так 3-е место в главном турнире WSOP не займешь, - но в чем должна мое к нему уважение проявляться? Я должен серьезно относиться к тому, что он каждую вторую раздачу, даже чаще, дает рэйз?! Было у него 30 тысяч, а через пару часов - уже 15 или того меньше. Чего он добился своими рэйзами? И, главное, затих после этого! Какой прок во всем этом? Потом он где-то раскрутился - на другом столе, - я не знаю, повезло ему или он поймал кого-то в ловушку. Это не важно... Что я видел в его исполнении не впечатлило нисколько. И я должен считать его сильным?

Я мог бы много рассказать о своих наблюдениях за столом - наверное, я посвящу этому следующий пост, - но хочу еще раз повторить: мне нравится играть в EPT, что бы отдельные профессионалы не думали о них. Тут надо набраться определенного опыта, приноровиться к игре местных участников - и бить их. Примеров масса!