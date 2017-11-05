И снова он выиграл, на этот раз 3,4 миллиона евро. Именно столько полагалось за победу в €111,111 One Drop на WSOP Europe – 2017.

Лучшие из лучших сошлись за столами, но титул ушел представителю команды 888poker Team Pro.

И имя его – Доминик Нитше. Многолетний покерный посол «восьмерок» провел отличный уик-энд, заработав почти €3,5 миллиона после победы в хедз-апе над соотечественником Андреасом Эйлером.

Звездное поле

Всего в турнире было 88 игроков, которые сделали еще и 44 ре-энтри. Следовательно общее количество регистраций в турнир составило 132 учетных записи, и призовой фонд достиг 13 миллионов евро, один из которых пошел на One Drop благотворительность.

Называть имена участников бесполезно. Были все. Например, Фил Хельмут, Райан Рисс, Патрик Антониус, Гас Хансен, Игорь Курганов, Лив Бори, Федор Хольц и множество других звезд покера.

Всего «в деньги» попали 20 игроков, а баббл-боем стал наш Владимир Трояновский, которого выбил Чарли Каррел, поймавший стрит на ривере.

Лидером финального дня был немец Кристоф Фогельсанг, имевший около 60 миллионов фишек (почти 25% от всех фишек за столом), но это не сильно ему помогло, принеся лишь итоговое 6-е место.

Удивительно, но в Топ-6 было сразу 5 немецких игроков, против которых в одиночку сражался белорус Никита Бодзяковский.

С половиной немцев он справился, пробившись на третью строчку турнира с €1,521,418 призовых.

Догонял и догнал

Эйлер начинал хедз-ап в роли чиплидера, но Нитше сумел его обойти, получив раннер-ранне флеш против пары тузов противника уже в третьей раздаче финала.

В дальнейшем Доминатор только наращивал свое преимущество, и спустя 90 минут у него было в 5 раз больше фишек, чем у Эйлера.

Впрочем, в этот момент Эйлер сумел удвоиться, но спустя еще полчаса был вынужден признать поражение – Нитше был бесподобен этим вечером, собрав перед собой все 264 миллиона фишек.

WSOPE One Drop выплаты «финалки»:

1 Доминик Нитше €3,487,463 2 Андреас Эйлер €2,155,418 3 Никита Бодзяковский €1,521,418 4 Томас Мюхлокер €1,096,206 5 Штеффен Зонтхаймер €806,758 6 Кристоф Фогельсанг €606,694 7 Ахадпур Кханган €466,121 8 Мартин Кабрел €366,762 9 Чарли Каррел €295,131

"Думаю, что играл без ошибок"

После турнира чемпион выглядел предельно счастливым. «Я много времени специально потратил на улучшение своей игры в хедз-апе», - рассказал Нитше.

«Словом я не чувствовал дискомфорта в решающей битве, гораздо сложнее пришлось при игре в Топ-3, ибо Никита один из лучших специалистов в мире в этой дисциплине», - добавил немец.

«В целом, я играл перфектно, используя правильные размеры ставок. Я даже не знаю, что можно было бы еще лучше сделать. Так что да, я счастлив сейчас».

Это уже 4-й браслет WSOP для Доминика Нитше, который теперь встал в один ряд с такими покерными легендами, как Майк Матусов, Хак Сид, Макс Пескатори, Джордж Данцев, Том Макэвой и Амарилло Слим.

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