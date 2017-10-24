Покерный мир имеет давнюю традицию делать благие вещи, и многие известные игроки входят в различные благотворительные организации.

Одна из них REG - Raising for Effective Giving, участники которой делятся своими покерными доходами.

Основали этот фонд Фил Грюссем, Игорь Курганов и Лив Бори, а задачей его является более эффективное использование средств пожертвований для нуждающихся.

Не остались в стороне от благого дела и в 888poker, выделив порядка 100 тысяч долларов для организации REG, которые были собраны в виде турнирных взносов (фи) во время последней серии XL.

888poker против малярии

Начало было положено во время серии XL Inferno, когда «восьмерки» собрали $50,400. Затем во время серии XL Eclipse три крупнейших турнира принесли дополнительные $40,825.

Таким образом, лишь за пару онлайн серий в 888poker сумели собрать почти 100 тысяч долларов для борьбы против малярии, которые отправятся в Against Malaria Foundation через организацию REG.

Причем большая часть этих денег пойдет на изготовление простых сеток для окон и дверей от комаров. И да, это эффективная защита, ведь из-за их укусов в мире ежегодно погибают около 700 тысяч человек, в то время как цена одной сетки составляет лишь пару долларов.

Следовательно, благодаря этой акции порядка 40,000 человек смогут получить противомоскитные решетки.

REG и 888poker идут вместе

Организация REG была основана в 2014 год, сумев помочь более, чем 3 миллионам людей во всем мире.

За это время к REG присоединились немало покерных профессионалов, которые готовы отдавать процент от своих выигрышей, и среди них чемпион WSOP Мартин Якобсон, Эрик Сайдел, Кейт Холл, Джастин Бономо, Джордж Данцер, Джон Джуанда и многие другие.

Впрочем, большинство из вышеперечисленных персон и раньше были замечены в благотворительности, показывая при этом отличные результаты в покере. Так этим летом Лив Бори и Игорь Курганов выиграли браслет WSOP в командном турнире.

Ты тоже можешь

Все просто. Если ты играешь на 888poker, то ты уже поддерживаешь благие дела, и часть твоих баи-инов время от времени может пойти в различные благотворительные фонды.

Так уже в январе на 888poker пройдет серия XL Blizzard, во время которой несколько турниров состоятся под эгидой REG. Иначе говоря, турнирные взносы (но не бай-ины) пойдут в общий благотворительный фонд.

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Тем временем, промо-кампания «Экшн-команда» будет идти на 888poker до 5-го ноября, включительно. И это тоже интересно.