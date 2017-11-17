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Выиграй поездку в Берлин на$2,400 WPT Deepstacks лишь за 1 цент на 888poker

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«Вернем нашу игру» - это текущий слоган 888poker, и в компании продолжают делать ставку на игроков-любителей.

На этот раз большой покер будет возвращен в столицу Германии. А попасть туда можно через 888poker, который и будет партнером World Poker Tour Deepstacks в январе следующего года.

WPT Deepstacks Берлин, 5-8 января

Последний раз в Берлине крупное покерное событие происходило лишь в 2015 году, и это был WSOPE. И вот, время 2018 года на очереди.

Серия WPT Deepstacks Tour это младшая сестра традиционного тура WPT, которая имеет меньшие бай-ины, оставаясь нацеленной на игроков-любителей, которым крупные покерные фестивали не всегда по карману.

Итак.

Даты: 5-8 января; два стартовых дня

Время старта: День 1A – 16:00; День 1B – 14:00; День 2 – 14:00; День 3 – 15:00

Бай-ин: €1,350 + €150

«Гарантия»: €500,000

Отберись за 1 цент на 888poker

Чтобы отправиться на серию WPT Deepstacks и сыграть там в Главном событии, вам стоит попробовать свои силы на 888poker в сателлитах, где можно начинать игру с 1 цента.

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Либо сразу перейти в главный сателлит, который проходит в покер руме каждый понедельник и четверг, причем на кону как места в «мейн», так и полные пакеты участников стоимостью в 2,400 долларов.

Бай-ины в эти сателлиты стоят 109 и 160 долларов, но… вы уже прекрасно знаете, как на 888poker работает система пошаговых сателлитов, которые позволяют дойти до конца лишь за 1 цент, например.

Сателлиты 888poker в цифрах:

Бай-ин $109 (только место в «мейне»); еженедельно по понедельникам в 19.35 по Москве до 24 декабря, включительно;

Приз: 1 место в Главном событии WPT Deepstacks за каждые $1,750 призового фонда

Бай-ин $160 (пакет участника); еженедельно по четвергам в 19.35 по Москве до 24 декабря, включительно;

Приз: 1 пакет участника WTP Deepstacks Main Event Package за каждые $2,400 призового фонда

Напомним, что покерный фестиваль WPT Deepstacks является частью турнира WPT European Championship, который будет проходить в Берлине с 5-го по 15-е января, причем сначала в расписании значится именно «дипстекс».

Главное событие WPT European Championship возьмет старт 10 января и бай-ин в него составит уже €3,300.

Также для игроков будут доступны и другие турниры, как:

  • Хайроллер 6-макс за €10,300
  • €15,300 хайроллер с «прогрессивным баунти»
  • €330 Deep Freeze
  • €550 ивент по Пот-Лимит Омахе
  • €330 Pokerfloor Cup

Назад в Spielbank

Арена покерного действия казино Spielbank, которое находится совсем рядом с известной площадью Potsdamer Platz. Кстати, 4-го и 5-го января там пройдут и живые сателлиты в турниры.

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Серия WPT и 888poker сумели напрямую договориться с отелями Grand Hyatt Hotel и The Mandala Hotel, чтобы предоставить своим игрокам лучшие условия.

Вы можете напрямую писать в отель Grand Hyatt, используя букинг-кодG-WPTE, или обращаться в Mandala с букинг-кодом Spielbank Berlin.

Теперь попробуйте свои силы. Надо сделать лишь аккаунт на сайте покер рума.

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