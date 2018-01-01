Судьбу или удачу как у Криса Манимейкера испытать хотят наверное все. И это возможно осуществить, только очень сложно.

Играть в покер и не хотеть принять участие в крупном турнире с призовым фондом более миллиона долларов – это деньги и жизнь на ветер.

Возможно, скажу слишком «громко», но один турнир может изменить судьбу человека кардинально. И такие турниры проходят еженедельно на PokerStars.

Взять, к примеру, всеми любимый Sunday Million. Призовой фонд всегда более миллиона долларов, временами доходит чуть ли не до двух, ну а если это еще и юбилейный турнир, так вообще призовые огромные. И думаю, многие хотят принять в нем участие и добраться до заветного финального стола, потом до 3 макс, хедз-ап и победа!

После такой победы открываются совсем другие турниры другой кэш – покер повернется совсем другой стороной. Но это все слова-мечты. Как выиграть такой крупный турнир?

Для победы во едино должны воссоединиться несколько переменных: удача, спокойствие, чистый разум, который настроен на игру и больше ничего, всякие мелочи типа кофе должны быть под рукой и не должны как-то отвлекать от игры. И этих переменных хватит для того, чтобы пройти глубоко в турнире.

Кто-то скажет, что это бред, но это мой бред и я стараюсь играть турниры, пытаясь воссоединить эти самые переменные. Если с основными переменными все в порядке, то вот с удачей немного не везет.

В который раз пытаюсь через сателлит отобраться на Sunday Million и все безуспешно! Меня выбивают игроки, которые заходят на рейз 4 бб с Q 9 и, не имея ничего до ривера, колируют две улицы и последней картой ловят свою даму, которая оказывается старше моих валетов.

Подобных раздач у всех тысячи и как отобраться через такой поток неадекватных игроков в крупный турнир – это задача не из легких. Но я не унываю и продолжаю раз за разом играть сателлит на Sunday Million.

Я понимаю, что моя игра на дистанции будет гораздо лучше, но иногда нервы на пределе и хочется, чтобы эта дистанция пошла к черту и выиграть всего лишь один крупный турнир и все! А дальше будет видно, что делать с этой дистанцией.

Понятное дело, что Sunday Million это лакомый кусочек для многих игроков и кроме гриндеров и профессионалов в него хотят сыграть и новички, которые в покере особо еще не понимают, но лезут в самую гущу событий. И своей игрой многим свои оппонентам портят игру и в итоге выбивают их из турнира.

Но всего лишь игра, игра на деньги и не плохие деньги. Но как говорил один их мульт-героев «Спокойствие и только спокойствие». Переезды не вечны и, что самое интересное мы не замечаем свои переезды, когда мы с мусорной рукой типа 3 5 выбиваем карманных тузов из турнира, это я сейчас про себя говорю. Так, что все мы хороши и подобной игрой мучаем друг друга.

Интересная штука блог, можно вылить на электронные носители, то, что в душе уже сидит давно и не уходит оттуда. Сегодня меня еще ждет пару попыток в сателлитах на Sunday Million, а с вами я прощаюсь. Удачи и спокойствия вам в игре!

p.s. на Sunday Million отобраться можно от $1,5 по крайней мере я именно такие сателлиты катаю. Возможно, есть сателлиты с еще меньшим бай-ном.