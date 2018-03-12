Последние два уровня дня
Стартовал 11-й уровень Дня 1С "Битвы за Мальту".
В строю на данный момент 481 игрок из 883 стартовавших.
А это значит, что всего в 5-й "Битве" приняли участие 1,813 игроков, и это новый рекорд!
Кстати, этажом ниже идет сателлит к завтрашнему Грандмастер Хайроллеру с бай-ином в 132 евро.
Так вот, в нем идет сражение, но на старт вышли 187 участников, та что 18 из них завтра примут участие и в самом турнире с бай-ном в 1,320 евро!
- Уровень
- 11
- Блайнды
- 600/1200
- Анте
- 100
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев