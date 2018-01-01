Каждый игрок в покер мечтает найти идеальную формулу игры в покер или знать пару секретных нюансов, которые помогут ему всегда выигрывать.К сожалению, в реальной жизни покерного игрока, будь он профессионал или любитель, не все так просто.

И все же мы поможем вам! Не существует формулы успеха, но есть ряд покерных ходов, которые могут значительно облегчить вам жизнь, если их вовремя и правильно применять.

Речь идет об инфографике - "10 эффективных ходов Техасском Холдеме", который является квинтэссенцией нашей одноименной рубрики по покерной стратегии.

Открыть .pdf: 10 Essential Texas Hold'em Moves (Infographic)

Инфографика: Самые успешные страны на WSOP (карты)

В какой стране мира больше всего чемпионов Мировой серии по покеру? Простой вопрос – простой ответ. Конечно же, в США. Но какие страны еще успешны в покере?

За более, чем 46-летнюю историю WSOP было разыграно 1245 чемпионских браслетов, включая и турниры серии проводившиеся за пределами Лас-Вегаса (WSOPE и WSOP APAC).

Впрочем, Вегас – это родина WSOP, так что неудивительно, что 79% браслетов – если быть точными, то 979 – остались у американских игроков.

В конце концов, более 80% игроков Мировой серии также являются поддаными США, а во времена «до бума Манимейкера» за столами в Лас-Вегасе «неамериканцев» почти вообще не было.

Таким образом, за последние десятилетие география участников WSOP расширилась, добравшись до всех континентов, разве что за исключением Антартиды.

А браслеты чемпионов разъезжаются по свету, нередко попадая и в нашу страну, а также в бывшие постсоветские республики.

Итак, на втором месте в мире сейчас, что неудивительно, Канада, которая имеет уже 52 браслета, причем 6 из них завоевал Дэниел Негреану.

Далее расположилась еще одна англоговорящая страна – Великобритания, подданые которой собрали уже 37 браслетов, пока еще опережая стремительно набирающую покерные обороты Германию.

Немецкие игроки уже отметились 26 выигранными браслетами, причем половину из них за последние три WSOP.

На счету россиян лишь 11 подобных успехов.

Впрочем, впереди нас только еще Франция и Австралия, и 7-е место в этой компании весьма хороший результат, учитывая, что покер в России еще недавно был экзотикой.

Смотри ниже на картах мира и Европы все страны, включая имена чемпионов WSOP.

Инфографика: Футбольная команда покерный "Дрим-тим"

Как оказалось, выбрать лучших из лучших это не такая простая задача. Это у Фабио Капелло не было выбора, а в нашем списке претендентов были сотни игроков.

В итоге, коллегия редакторов PokerListings сделала свой выбор.

PokerListings - AllStar футбольная команда

Вратарь:

Александр Кравченко (Россия) – Просто скала, не дрогнет. Забить гол ему можно только с тузами.

Защита:

Карлос Мортенсен (Испания) – Технически продвинутый игрок, не получает желтые карточки и делает подкат только в случае преимущества.

Лив Боэри (Великобритания) – Может запутать любого противника, не прибегая к помощи фола.

Роже Хайрабедян (Франция) – Не самый быстрый на поле, но знает все о правильной позиции.

Крис Фергюсон (США) – Сюрприз со стороны тренера, но нельзя отказаться от «Иисуса» в своей команде.

Полузащита:

Филипп Грюиссем (Германия) – Играл в самых крупных турнирах мира. Никогда не теряет свой стиль, даже против сильнейших противников.

Рокко Палумбо (Италия) – Читает и организовывает игру как никто другой. Крепкий орешек.

Дэниел Негреану (Канада) – Капитан. Всегда держит планку на высоте и тащит за собой других.

Сэм Трикетт (Великобритания) – Хорош и в защите и в атаке. Выбран игроком года в Европе.

Нападение:

Илари Сахамиес (Финляндия) – Игрок с сильнейшим ударом в мире. Его не остановить.

Виктор Блом (Швеция) – Непредсказуемый гений, востребован в любой команде. В хороший день он неудержим.

Скамейка запасных:

Вратарь: Дэн Билзерян (США) – Покерный «инфант террибль», но знает все о защите.

Защитник: Давиди Китаи (Бельгия) – Предпочитает видеть игру перед собой. Невозможного для него нет.

Полузащитник: Бертран Гроспелье (Франция) – Быстро думает, быстро играет, физически и морально устойчив.

Форвард: Гас Хансен (Дания) – Может изменить ход матча, когда вы «горите» 0:2 к 75-й минуте игры.

Тренер

Дойл Брансон (США) – Самый уважаемый человек в покере. Возможно, он его и изобрел.

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