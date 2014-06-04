В последнее время звезды кино, шоу –бизнеса и просто известные люди все чаще становятся героями скандалов с участием азартным игр.

Бен Аффлек – Бэтману нельзя играть в блэк-джек

Совсем недавно прогремел скандал, связанный с известным голливудским актером Беном Аффлеком. Отныне и навсегда ему заказан вход в Hard Rock Casino в Лас-Вегасе, а именно ему запрещена игра в блэк-джек. А все из-за того, что актеру по мнению администрации казино, уж больно много везет. Он всегда покидает это заведение в огромном плюсе.

Так в 2001 году в этом же самом казино звезда экрана выиграл 800.000 долларов. Работники казино пришли к выводу, что Бен применяет так называемый метод подсчета карт, что очень не любят в данном заведении. Чтобы как-то сгладить конфликт, Бену предложили выбрать другую игру на свой вкус и даже предоставили автомобиль с водителем.

Но на этом злоключения Бена не закончились. Его жена Дженнифер Гарнер выступает против азартного хобби супруга, а когда она узнала новость о запрете игры в блэк-джек – не скрывала своей радости. Близкие к паре источники рассказали, что теперь Джен требует от мужа, чтобы он брал её в Лас-Вегасе с собой и разрешает ему играть только под своим присмотром.

Но Бен все равно умудрялся делать ставки в тысячи долларов за раз, что выводило супругу из себя и между ними вспыхнул скандал. Но, Бен оказался непоколебим: «Мне 41 год, я взрослый мужчина и буду делать то, что считаю нужным». Что ж, во что выльется данный скандал с Джен покажет время. Быть может Бен снова перейдет в разряд завидных голливудских холостяков.

Жена султана – лудоманка?

Еще один скандал вокруг игровой зависимостью разгорелся с участием экс –жены султана Брунея Хассанала Болкиа. Мариам Азиз развелась с султаном после 21 года совместной жизни и тут обнаружилось, что из её сейфа таинственно исчез голубой бриллиант грушевидной формы стоимостью в £7.6 миллионов и желтый бриллиант, стоимостью £600.000.

Вместо них в сейфе, отданном на хранение доверенному лицу Фатиме Лим (телохранительнице), оказались весьма искусные подделки. Сия кража произошла в 2009 году и с тех пор шло судебное разбирательство.

«Какое отношение эта кража имеет к азартным играм?», - спросите вы. Вот и суду была неведома истинная причина пропажи.

Как заявила на суде 35-летняя Фатима, она вовсе не крала камушки, а по просьбе самой госпожи Мариам Азиз подделывала камни, продавала оригиналы и покрывала тем самым проигрыши своей хозяйки в казино Макао, Лондона и Сингапура. Мариам Азиз, в прошлом стюардесса, прожила в браке с султаном с 1981 по 2003 год и родила 4 наследников.

Но, отличалась весьма азартным характером. Так проиграть примерно £500.000 за один вечер для нее обычное дело. Но сама Мариам в упор не хочет признавать свою игровую зависимость. Чтобы не опозорить хозяйку, Фатима оплачивала тайным образом проигрыши своего босса.