Как мы помним, играя в онлайн покер нас ничто, и никто не должен раздражать и мешать. Но многочасовые баталии за монитором могут привести к тому, что глаза попросту перенапрягаться и начнут сблизиться, и вы не сможете полноценно контролировать игру.

Конечно у кого-то глаза могут выдержать длительную нагрузку работы за компьютером, а у кого-то нет. Основная масса игроков абсолютно не заботиться о своем здоровье и даже не думают об этом.

Я все беру из личного опыта. Я за компьютером нахожусь основную массу своего времени. И глаза постоянно напоминают об этом. Встал вопрос о том, что делать и как избежать осложнении. Покупать капли для профилактики? Если честно первое время так и было без них не обходилось. Но лишний раз не особо хочется капать в глаза непонятно что. А все из-за доверия к нынешним лекарствам.

И в этот самый момент на помощь приходит уже достаточно известная компания Gunnar по производству очков для работы за компьютером, для геймеров и много каких еще. И как всегда разработка не отечественная. Главный офис находится в Калифорнии, а они знают толк в том, что такое компьютеры и как обезопасить себя от вредных воздействий.

Есть конечно и российский сайт данной компании, где можно подобрать себе очки, но и цена исключительно российская. Как по мне так проще сделать заказ и США.

Почему именно эти очки?

Когда мы смотрим в наш монитор, наш глаз получает очень интенсивный синий цвет. От чего возникает сухость глаз, раздражение. Очки Gunnar изменяют контрастность на более благоприятную для наших глаз. Линзы сделаны из различных фильтров и защитного покрытия. И еще они обещают боле лучшую видимость картинки, точнее ее четкое изображение.

Исходя из этого, если вы хотите, чтобы ваши глаза чувствовали себя гораздо лучше, то стоит присмотреться к данному производителю и выбрать для себя подходящие очки. Их стоимость не такая уж и запредельная. Стоимость на территории РФ колеблется от 2 000 рублей до 12000, это те очки которые видел лично я. Да и они могут сделать очки исключительно под вас по вашему рецепту, что тоже очень замечательно.

Так что играя в покер онлайн, не забудьте обезопасить себя от вредного воздействия компьютера. Или хотя бы настройте контрастность своего монитора по-другому, уйдя от синего цвета.