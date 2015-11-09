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Забастовка в казино

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9 Ноябрь 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Забастовка в казино

Изменение VIP программе на PokerStars приводит к тому что, как и прошлом году, игроки организуют бойкот, но даст ли он результат. 

Всем привет! Думаю, что уже все наслышаны о главной новости этого года очередные изменения в Vip программе PokerStars. Как и в прошлом году это в основном касается регулярных игроков, которые зарабатывают и живут чуть ли не за счет рейка, который в очередной раз у них отняли.

Я не являюсь регуляром и для меня, что есть изменения, что их нет. И я за любой кипишь, кроме голодовки. Естественно форум 2+2 не остался в стороне и там уже предложены и даты и действия по забастовке в протест новой программе.

Русскоговорящее комьюнити  так же предлагает бойкотировать практически в тех же датах, что и на форуме 2+2. Все это хорошо, но давай те вспомним прошлый год, и не будем изобретать велосипед, причем я уверен, что в этом году PokerStars практический не пойдет на уступки.

Давайте представим, что в казино Рио в Лас-Вегасе, регулярные игроки решат организовать бойкот и не придут играть, что от этого измениться? ничего т.к. туристы как шли, так и будут идти в казино и сливать свои деньги, в различные игры, включая покер.

Так и здесь PokerStars превращается в обыкновенное онлайн казино, если уже не превратился. Сейчас на PokerStars есть игра, в которой нам предлагается выиграть целый миллион долларов, вложив в игру либо $0.50, либо $5, либо $100. И благодаря случайности и везению вы можете стать миллионером менее чем за 20 минут игры.

Такой щедрости не было бы ни от одной здравомыслящей компании, если бы она не была уверена в том, что это окупиться в десятки раз. И скорее всего эту самую быструю прибыль генерируют не регулярные игроки, а те, кто забежал сюда с банкроллом $20 на пару минут, те, кто делает депозит, и естественно их будут поощрять.

И как я думаю, что тут бойкотирую, не бойкотирую, результат с каждым годом от этих действий будет ничтожным. У любой компании цель одна – это прибыль. И во фразе Давида Баазова о том, что мы не игроки, а потребители есть очень здравый смысл. Нам предоставляют услугу, которой мы пользуемся вот и все.

Кричать на сегодня, что это губит онлайн покер бессмысленно. Ведь у каждого регулярного игрока тупо отнимают прибыль и кладут ее в карман PokerStars. Да, всего это плохо, но и мы пришли в рум для того чтобы зарабатывать деньги, не стоит об этом забывать.

Видимо многим тем, кто не пересмотрел переход в другой рум, пора об этом задуматься.  И первый в этом списке 888poker. Так что не стоит расстраиваться и бойкотировать.

Нужно просто всем собраться дружно и покинуть PokerStars и перебраться в другой рум. Тогда это грозит потерей клиентов и это будет куда заметнее, чем просто не играть в определенный день в руме. Такой ход, что укус комара для слона.

На мой взгляд верное и единственное решение это уход с рума в другой.

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