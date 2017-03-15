Зато организаторам первого в истории «Чемпионата в Панаме» вряд ли позавидуешь.

В первый стартовый день на стойку регистрации Главного события за 5,300 долларов пришли лишь 103 участника, часть из которых и вовсе была на «пригласительном статусе».

Конечно, в День 1В количество участников будет значительно больше, но не факт, что ожидания Нила Джонсона (500 человек в Главном событии) станут реальным достижением.

Бодрое начало

Но вернемся первому дню, в котором сумели выжить 43 игрока, а лучшим из них стал участник «Московских росомах» из Global Poker League – Игорь Ярошевский.

Ортиз снова на сцене.

На его счету 219,400 фишек, что значительно больше, чем у идущего на втором месте… бывшего чемпиона UFC Тито Ортиза (182,000).

И это весьма колоритная неожиданность, лишь подчеркивающая «особенность этого мейна».

Также в Топ-10 первого стартового дня сумели пробиться такие монстры покера, как Стив О’Двайер, Джейсон Кун, Джулиан Стир и игрок 2016 года по версии GPI Дэвид Питерс.

Не менее впечатляет и список просто перешедших в День 2: экс-чемпион мира Райан Рисс, Байрон Каверман, Энтони Зинно, Давиди Китаи (с самым маленьким стеком) и Джессика Перес Боррего.

Топ-10 чипкаунт после Дня 1А:

1. Игорь Ярошевский (Украина) – 219,600

2. Тито Ортиз (США) – 182,000

3. Джейсон Кун (США) – 175,500

4. Мартин Кус (Канада) – 146,800

5. Люк Грэхем (США) – 140,300

6. Висенте Дельгадо (Испания) – 138,000

7. Марсело Виллальба (Парагвай) – 127,600

8. Стив О’Двайер (США) – 117,000

9. Дэвид Питерс (США) – 116,100

10. Лукеш Гарг (США) – 108,900