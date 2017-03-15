Зато организаторам первого в истории «Чемпионата в Панаме» вряд ли позавидуешь.
В первый стартовый день на стойку регистрации Главного события за 5,300 долларов пришли лишь 103 участника, часть из которых и вовсе была на «пригласительном статусе».
Конечно, в День 1В количество участников будет значительно больше, но не факт, что ожидания Нила Джонсона (500 человек в Главном событии) станут реальным достижением.
Бодрое начало
Но вернемся первому дню, в котором сумели выжить 43 игрока, а лучшим из них стал участник «Московских росомах» из Global Poker League – Игорь Ярошевский.
Ортиз снова на сцене.
На его счету 219,400 фишек, что значительно больше, чем у идущего на втором месте… бывшего чемпиона UFC Тито Ортиза (182,000).
И это весьма колоритная неожиданность, лишь подчеркивающая «особенность этого мейна».
Также в Топ-10 первого стартового дня сумели пробиться такие монстры покера, как Стив О’Двайер, Джейсон Кун, Джулиан Стир и игрок 2016 года по версии GPI Дэвид Питерс.
Не менее впечатляет и список просто перешедших в День 2: экс-чемпион мира Райан Рисс, Байрон Каверман, Энтони Зинно, Давиди Китаи (с самым маленьким стеком) и Джессика Перес Боррего.
Топ-10 чипкаунт после Дня 1А:
1. Игорь Ярошевский (Украина) – 219,600
2. Тито Ортиз (США) – 182,000
3. Джейсон Кун (США) – 175,500
4. Мартин Кус (Канада) – 146,800
5. Люк Грэхем (США) – 140,300
6. Висенте Дельгадо (Испания) – 138,000
7. Марсело Виллальба (Парагвай) – 127,600
8. Стив О’Двайер (США) – 117,000
9. Дэвид Питерс (США) – 116,100
10. Лукеш Гарг (США) – 108,900
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