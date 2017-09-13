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Сентябрь на 888poker – это не просто месяц.
За три десятка дней проходит множество событий. Только что в Сан-Паулу закончился 888Live фестиваль, а скоро такой же ивент возьмет старт в Лондоне. Между ними время для онлайн серии XL Eclipse с двумя сотнями турниров.
И уже первые ивенты серии собрали огромные поля. Только в турнире Открытия было больше 2,300 игроков, которые сделали призовой фонд размером в 345,000 долларов.
Отличный старт на серии удался и послу «восьмерок» Паркеру Тэлботу, который выиграл один турнир, почти выиграл другой и получил еще место в «мейне».
Итак, победу в стартовом турнире серии одержал ImTriggered – игрок из Коста-Рики – выплата которому стала рекордной в его онлайн карьере.
К слову, это заокеанский товарищ получил не только $58,200 призовых, но успел еще побывать на финалке $1,050 Whale, заработав $18,400, а также занять 45-е место в MegaDeep. Других турниров в этот день он вообще не играл.
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Призовые
|
1
|
I’mTriggered
|
Коста-Рика
|
$58,270
|
2
|
Tsipras
|
Финляндия
|
$41,469
|
3
|
89Diamonds
|
Великобритания
|
$31,740
|
4
|
I_R_BABOON
|
Голландия
|
$22,425
|
5
|
LucySagara70
|
Голландия
|
$16,387
|
6
|
Binkasaurus
|
Великобритания
|
$13,110
|
7
|
HinduKrush
|
Великобритания
|
$9832
|
8
|
GetLuckyAK
|
Канада
|
$6555
|
9
|
Ignatiik
|
Украина
|
$3726
Тем не менее, крупнейший финансовый успех первых дней серии пришелся на немецкого игрока CllsDntMttr, записавшего на свой счет $64,826 (победа в Whale).
Итак, Парке Тэлбот не так давно стал послом покера от 888poker, и уже, похоже, он самый успешный из них на серии.
За время своих стримов Тэлбот успел выиграть 12-й ивент – Super Tornado, получив 6,5 тысяч долларов призовых.
Параллельно он затащил сателлит в «мейн», а спустя 13 часов снова сел играть «Торнадо» и… финишировал вторым!
Похоже, что «Торнадо» очень подходит для покерных амбассадоров «восьмерок», ибо бывший представитель покер рума Ксаюнь Лю также побывала на этой финалке, заняв 5-е место.
Два кэша сделал на выходных и Доминик Нитше, причем он единственный из послов, кто попал в деньги на самом дорогом турнире – Whale – с бай-ином в 1,050 долларов.
Немец занят там итоговое 16-е место, но также попал в Топ-50 в турнире Открытия серии XL Eclipse.
Онлайн серия XL будет проходить до 24 сентября, во время чего бай-ины от 5 долларов и до 5,000 будут в порядке вещей, так что спешите!
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