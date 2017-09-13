Сентябрь на 888poker – это не просто месяц.

За три десятка дней проходит множество событий. Только что в Сан-Паулу закончился 888Live фестиваль, а скоро такой же ивент возьмет старт в Лондоне. Между ними время для онлайн серии XL Eclipse с двумя сотнями турниров.

И уже первые ивенты серии собрали огромные поля. Только в турнире Открытия было больше 2,300 игроков, которые сделали призовой фонд размером в 345,000 долларов.

Отличный старт на серии удался и послу «восьмерок» Паркеру Тэлботу, который выиграл один турнир, почти выиграл другой и получил еще место в «мейне».

Игрок выходных

Итак, победу в стартовом турнире серии одержал ImTriggered – игрок из Коста-Рики – выплата которому стала рекордной в его онлайн карьере.

К слову, это заокеанский товарищ получил не только $58,200 призовых, но успел еще побывать на финалке $1,050 Whale, заработав $18,400, а также занять 45-е место в MegaDeep. Других турниров в этот день он вообще не играл.

#7 Opening, выплаты финального стола:

Место Имя Страна Призовые 1 I’mTriggered Коста-Рика $58,270 2 Tsipras Финляндия $41,469 3 89Diamonds Великобритания $31,740 4 I_R_BABOON Голландия $22,425 5 LucySagara70 Голландия $16,387 6 Binkasaurus Великобритания $13,110 7 HinduKrush Великобритания $9832 8 GetLuckyAK Канада $6555 9 Ignatiik Украина $3726

Тем не менее, крупнейший финансовый успех первых дней серии пришелся на немецкого игрока CllsDntMttr, записавшего на свой счет $64,826 (победа в Whale).

Дважды о снаряде в одну воронку

Итак, Парке Тэлбот не так давно стал послом покера от 888poker, и уже, похоже, он самый успешный из них на серии.

За время своих стримов Тэлбот успел выиграть 12-й ивент – Super Tornado, получив 6,5 тысяч долларов призовых.

Параллельно он затащил сателлит в «мейн», а спустя 13 часов снова сел играть «Торнадо» и… финишировал вторым!

И не только он

Похоже, что «Торнадо» очень подходит для покерных амбассадоров «восьмерок», ибо бывший представитель покер рума Ксаюнь Лю также побывала на этой финалке, заняв 5-е место.

Два кэша сделал на выходных и Доминик Нитше, причем он единственный из послов, кто попал в деньги на самом дорогом турнире – Whale – с бай-ином в 1,050 долларов.

Немец занят там итоговое 16-е место, но также попал в Топ-50 в турнире Открытия серии XL Eclipse.

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Онлайн серия XL будет проходить до 24 сентября, во время чего бай-ины от 5 долларов и до 5,000 будут в порядке вещей, так что спешите!

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