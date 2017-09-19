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Онлайн покер серия XL Eclipse от 888poker приближается к экватору, но самые интересные турниры еще впереди.
Пока же окинем взглядом ряд турниров, что уже завершены, и в них высокими результатами отметились известные игроки.
Так, например, покерный посол «восьмерок» Крис Мурман попал за свой первый финальный стол серии XL Eclipse, доказав, что в турнирном покере он по-прежнему входит в число лучших игроков мира.
Каждый игрок в покер знает, что игра более десяти часов в онлайне подряд не является хорошим решением. Усталость приводит к ненужным ошибкам, и ваше преимущество над другими игроками стремительно уменьшается.
Впрочем, в мире есть несколько игроков, к которым, похоже, это правило не применяется. Один из них украинский игрок Роман «Romeopro33» Романовский, который сначала выиграл 27-й турнир серии - $15k Tornado – за 5,300 долларов призовых.
Затем в течение тех же суток он затащил еще и 36-й турнир, причем это был хайроллер с «гарантией» в полмиллиона долларов. Надо ли говорить, что за победу Роману досталось больше 100 тысяч долларов.
Это конечно удивительный результат, но есть еще два игрока, которые имеют уже по две победы на серии, пусть и не в один день.
Первый из них – это GSwarrior30, выигравший в воскресенье второй 15-тысячник неделю спустя после первого успеха, в то время как Кристиан «progree69» Сампаоли ухитрился сделать дубль за одни выходные.
Сначала Сампаоли стал лучше в $20k Monsoon, а затем первенствовал и в $15k Tornado.
Не можем не отметить и шведского игрока Антона «anteen» Бертильссона. Он хоть и не выиграл еще ни одного ивента, но пять финальных столов за половину серии XL Eclipse весьма серьезный результат.
Посол покера от 888poker Крис Мурман – самый прибыльный игрок в истории онлайн покер турниров – поддерживает свою репутацию на высоком уровне, достигнув финального стола Sunday Monsoon с полем в 800 игроков.
Это был уже 11-й кэш Мурмана на серии XL, и за третье место ему досталось порядка 5,300 долларов.
Таким образом, за минувший уик-энд британец четыре раза попадал за финальные столы, правда один из турниров был вне серии XL Eclipse.
Самым успешным в финансовом плане игроком минувших выходных стал голландец Янс Арендс, который играя под ником Graftekkel, затащил крупнейший турнир воскресенья - $250k Whale, хотя игра за финальным столом в нем завершилась уже ранним утром понедельника.
Призовые Арендса составили $64,930, что очень хороший результат, но в его карьере значатся и более крупные успехи.
Так за победу в Главном событии предыдущей серии XL Арендс получил $112,000. Есть в его послужном списке и второе место в Sunday Million от PokerStars, которое принесло ему и вовсе 200,000 долларов.
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Призовые
|
1
|
Янс Graftekkel Арендс
|
Голландия
|
$64,390
|
2
|
LOST_FAN
|
Россия
|
$46,810
|
3
|
JBA888
|
Коста-Рика
|
$35,485
|
4
|
AriGold17
|
Канада
|
$26,425
|
5
|
SalsaFiesta
|
Швеция
|
$18,120
|
6
|
HUPIPELUR1
|
Финляндия
|
$15,100
|
7
|
IshmaeI
|
Коста-Рика
|
$12,080
|
8
|
PennyHrdaway
|
Мексика
|
$9060
|
9
|
duchasp4rati
|Великобритания
|
$6040
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|$500
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|4
|Full Tilt
|$600
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