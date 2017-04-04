Оказывается – нет, если вы панамец под ником Xavi666.

Преодолев поле в 55 тысяч с небольшим игроков в юбилейном турнире в честь 11-летия Sunday Million, панамец наотрез отказался делить остаток призового фонда в Топ-4, что гарантировало ему сумму в 663 тысячи долларов!

И оказался прав. Ибо спустя 15 минут он выиграл и весь турнир, получив почти 1,1 миллиона долларов за этот успех, став в одну секунду легендой для панамского покерного сообщества.

Призовой фонд – $11,1 млн – сокрушил гарантию

Юбилейный турнир получил гарантированный призовой фонд в 10 миллионов долларов, что не стало сюрпризом.

Так происходит каждый год и бай-ин в этот специальный ивент также не меняется – 215 долларов.

Единственный «бонус» - это три ре-энтри, что позволило довести призовой фонд в итоге до невероятных 11,1 миллиона.

Всего же в деньги попали 9,206 игроков, а выход за финальный стол принес бы каждому «несгораемую» сумму в $78,086.

Интернациональная финалка.

В итоге за этим глобальным финальным столом сошлись игроки из разных стран почти со всего мира, а точнее из Панамы, Швеции, Вьетнама, Колумбии, Бельгии, Великобритании, Беларуси и Австралии (аж двое).

Впрочем, парочка «осси» не слишком удачно выступила, покинув стол первыми с конца, заняв 9-е и 8-е места.

Ненамного их пересидел и белорус «v0nder», финишировавший на 7-й позиции.

А в хедз-апе сошлись швед Mouzen и Xavi666, для которых это ситуация была похожа на сказку, ибо шведский игрок также не выигрывал сумм более $10 тысяч ранее.

Решающая битва, впрочем, длилась всего 4 раздачи, и в последней на флопе швед выставился с карманным королями, но его оппонент закрыл на терне 10-хай стрит и ривер уже не имел значения.

За второе место Mouzen получил $785,999.34 – несравнимые цифры по отношению к его предыдущим выигрышам.

Выплаты финального стола:

4/2/17 Sunday Million 11th Anniversary ($215 NL Hold'em)

Входов: 55,835 (44,017 игрока; 11,818 ре-энтри)

Призовойфонд: $11,167,000

ИТМ: 9,206

1. Xavi666 (Панама) $1,093,204.63

2. Mouzen (Швеция) $785,999.34

3. TranBrothers (Вьетнам) $565,140.65

4. gabito h261 (Колумбия) $406,341.44

5. girafganger7 (Бельгия) $292,163.33

6. Peter804 (Великобритания) $210,069.13

7. v0nder (Беларусь) $151,042.60

8. NormyDozer (Австралия) $108,601.30

9. RTAPEX (Австралия) $78,086.36