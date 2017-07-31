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Мировая серия по покеру в Лас-Вегасе закончена, но впереди новый вызов – старт ее европейского филиала – WSOPE.
На этот раз серия WSOPE пройдет в чешском Розвадове в местном King’s Casino, куда ее долго пытался привезти Леон Цукерник, и ему это удалось. Причем контракт подписан еще и на 2019 год.
Но сейчас о предстоящем фестивале, во время которого будут разыграны 11 браслетов с 19 октября и по 10 ноября, а общий гарантированный призовой фонд составит 20 миллионов евро!
Заинтересовало? Тогда выиграй на 888poker поездку в Розвадов стоимостью в 13,000 долларов, в которую входит участие в Главном событии WSOPE!
Европейская серия WSOP ранее проходила в Лондоне, Париже и Берлине, но теперь вместо самых больших городов она пройдет в крупнейшем казино старого континента.
King’s Casino хоть и затеряно в глуши на границе между Германией и Чехией, но за последние года стало настоящей европейской Меккой покера.
Самый низкий бай-ин на серии WSOPE составит 550 евро, в то время как цена участия в хайроллере - €25,000.
Впрочем, больше всего пока привлекает внимание специальный турнир - High Roller for One Drop, который сменил прописку из Монако на Розвадов, а бай-ин в нем составит €111,111. Очевидно, что сыграть в нем захотят многие звезды покера.
Что до Главного события, то оно берет старт 4 ноября, а финальный стол намечен на 9 ноября. Стартовый взнос - €10,000+€350.
Известно, что 888poker является главным спонсором серий WSOP и WSOPE. Следовательно только в этом покер руме можно найти сателлиты к этим турнирам.
Как обычно вам может помочь система степ-сателлитов, в которых можно играть даже за 1 цент.
Однако на этот раз специально и только (!) для серии WSOPE можно начинать отбор с 50-центовых сателлитов.
Прямые отборочные турниры в Розвадов проводятся по 2-3 раза в неделю, а бай-ин в них стандартный – 1,050 долларов.
На кону путевки на WSOPЕ по $13,000: бай-ин в «мейн», проживание и транспортные расходы.
Интересно, что серия WSOPE остается крайне недооцененной в мире покера, прямо-таки «паршивой овцой» ее считают.
Однако в этом году есть все шансы на изменение имиджа. Хотя и раньше на WSOPE играли и побеждали весьма интересные персоны.
Судите сами, первый WSOPE в 2007 году в Лондоне выиграла юная норвежка Анетт Обрестад. Затем на серии побеждали Джон Джуанда, Элио Фокс, Адриан Матеос, Кевин Макфи и даже сам Фил Хельмут, который стал единственным игроком в мире с победами на «мейнах» WSOP и WSOPE!
Есть победа в хайроллере 2013 года и у Дэниела Негреану.
Одним из недостатков King’s Casino в Розвадове является проблема с доступным жильем. Один отель явно не справляется с ситуацией, и люди вынуждены ехать по 50 километров в день из отелей в других городах.
Однако к серии WSOPE все измениться, ибо владельцы казино не только вводят в строй новое крыло своего здания, но и с помпой откроют новый шикарный отель, который вместит большинство гостей предстоящего фестиваля.
«888poker приложили немало сил для популяризации серии WSOPE для наших игроков», - отметил вице-президент холдинга 888 Итай Пазнер, - «и теперь у них есть отличная возможность не только заработать большие деньги, но и получить заветный браслет».
«Я уверен, что предстоящий фестиваль покера в King’s Casino пройдет на самом высшем уровне и для многих игроков он станет незабываемым покерным приключением».
|
Турнир
|
Название
|
Бай-ин
|
Гарантия
|
1
|
Monster Stack NLHE
|
€1,100
|
€500,000
|
2
|
PLO
|
€550
|
-
|
3
|
NLHE Super Turbo Bounty
|
€1,100
|
-
|
4
|
NLHE 6-max
|
€1,650
|
-
|
5
|
The Colossus NLHE
|
€550
|
€2,000,000
|
6
|
PLO
|
€2,200
|
-
|
7
|
PLO Hi-Lo
|
€1,650
|
-
|
8
|
Little One for One Drop NLHE
|
€1,100
|
€500,000
|
9
|
NLHE High Roller
|
€25,000
|
-
|
10
|
High Roller for One Drop NLHE
|
€111,111
|
€10,000,000
|
11
|
NLHE Main Event
|
€10,350
|
€4,000,000
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