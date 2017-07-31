Мировая серия по покеру в Лас-Вегасе закончена, но впереди новый вызов – старт ее европейского филиала – WSOPE.

На этот раз серия WSOPE пройдет в чешском Розвадове в местном King’s Casino, куда ее долго пытался привезти Леон Цукерник, и ему это удалось. Причем контракт подписан еще и на 2019 год.

Но сейчас о предстоящем фестивале, во время которого будут разыграны 11 браслетов с 19 октября и по 10 ноября, а общий гарантированный призовой фонд составит 20 миллионов евро!

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Крупнейший WSOPE?

Европейская серия WSOP ранее проходила в Лондоне, Париже и Берлине, но теперь вместо самых больших городов она пройдет в крупнейшем казино старого континента.

Все по настоящему.

King’s Casino хоть и затеряно в глуши на границе между Германией и Чехией, но за последние года стало настоящей европейской Меккой покера.

Самый низкий бай-ин на серии WSOPE составит 550 евро, в то время как цена участия в хайроллере - €25,000.

Впрочем, больше всего пока привлекает внимание специальный турнир - High Roller for One Drop, который сменил прописку из Монако на Розвадов, а бай-ин в нем составит €111,111. Очевидно, что сыграть в нем захотят многие звезды покера.

Что до Главного события, то оно берет старт 4 ноября, а финальный стол намечен на 9 ноября. Стартовый взнос - €10,000+€350.

Саб-сателлиты с 50 центов!

Известно, что 888poker является главным спонсором серий WSOP и WSOPE. Следовательно только в этом покер руме можно найти сателлиты к этим турнирам.

Как обычно вам может помочь система степ-сателлитов, в которых можно играть даже за 1 цент.

Однако на этот раз специально и только (!) для серии WSOPE можно начинать отбор с 50-центовых сателлитов.

Прямые отборочные турниры в Розвадов проводятся по 2-3 раза в неделю, а бай-ин в них стандартный – 1,050 долларов.

На кону путевки на WSOPЕ по $13,000: бай-ин в «мейн», проживание и транспортные расходы.

Самая выгодная серия

Интересно, что серия WSOPE остается крайне недооцененной в мире покера, прямо-таки «паршивой овцой» ее считают.

Как это было: Анетт Обрестад.

Однако в этом году есть все шансы на изменение имиджа. Хотя и раньше на WSOPE играли и побеждали весьма интересные персоны.

Судите сами, первый WSOPE в 2007 году в Лондоне выиграла юная норвежка Анетт Обрестад. Затем на серии побеждали Джон Джуанда, Элио Фокс, Адриан Матеос, Кевин Макфи и даже сам Фил Хельмут, который стал единственным игроком в мире с победами на «мейнах» WSOP и WSOPE!

Есть победа в хайроллере 2013 года и у Дэниела Негреану.

Новый отель и не только

Одним из недостатков King’s Casino в Розвадове является проблема с доступным жильем. Один отель явно не справляется с ситуацией, и люди вынуждены ехать по 50 километров в день из отелей в других городах.

King's Casino внутри.

Однако к серии WSOPE все измениться, ибо владельцы казино не только вводят в строй новое крыло своего здания, но и с помпой откроют новый шикарный отель, который вместит большинство гостей предстоящего фестиваля.

«888poker приложили немало сил для популяризации серии WSOPE для наших игроков», - отметил вице-президент холдинга 888 Итай Пазнер, - «и теперь у них есть отличная возможность не только заработать большие деньги, но и получить заветный браслет».

«Я уверен, что предстоящий фестиваль покера в King’s Casino пройдет на самом высшем уровне и для многих игроков он станет незабываемым покерным приключением».

Полное расписание WSOPE-2017:

Турнир Название Бай-ин Гарантия 1 Monster Stack NLHE €1,100 €500,000 2 PLO €550 - 3 NLHE Super Turbo Bounty €1,100 - 4 NLHE 6-max €1,650 - 5 The Colossus NLHE €550 €2,000,000 6 PLO €2,200 - 7 PLO Hi-Lo €1,650 - 8 Little One for One Drop NLHE €1,100 €500,000 9 NLHE High Roller €25,000 - 10 High Roller for One Drop NLHE €111,111 €10,000,000 11 NLHE Main Event €10,350 €4,000,000

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