Мировая серия по покеру уже набрала ход, а Главное событие 2017 года (во всех смыслах этого слова) возьмет старт 8 июля, и ты можешь оказаться там среди тысяч других игроков.

И нельзя пропустить турнир, о котором мечтает любой ценитель покера.

Конечно, бай-ин в 10,000 долларов, как и сама поездка в Лас-Вегас, могут стать препятствием для большинства, но на этот случай есть решение.

Ты можешь попасть в Вегас через 888poker – единственный официальный покер рум Мировой серии, который предлагает сателлиты на WSOP.

Как отобраться на WSOP?

Наверное, это был следующий вопрос, если ты уже в не Вегасе.

Итак, 888poker предлагает несколько вариантов. Во-первых, это традиционные сателлиты, к которым прилагается целая система степ-сателлитов.

Во-вторых, попасть в столице штата Невада можно и через BLAST-турнир с бай-ином в 10 долларов.

Рио в цвете.

Если у вас еще нет аккаунта для игры, то его можно сделать на странице обзора покер рума 888poker.

1) Степ-сателлиты

Самый традиционный путь, который может стоить вам лишь 1 цент, но в итоге привести к поездке на Главное событие WSOP.

Всего в этой системе есть 7 последовательных ступеней-турниров, а победа в последнем и приведет вас к нереальному успеху.

Бай-ины следующие - 1c, 10c, $1, $5, $30 и $160.

Кстати, уже на 6-м уровне (бай-ин - 160 долларов) можно отобраться не только в многочисленные Live-турниры 888poker, но и даже поспорить за путевку в Вегас на брендовый турнир восьмерок - $888 Crazy Eights, который также может принести вам золотой браслет WSOP.

На уровне 7 есть уже только самое главное блюдо – сателлит к «мейну» WSOP за 1,050 долларов.

Сателлиты уровней 1-6 проходят каждый день на 888poker, а 7-й «шаг» проходит дважды в неделю по четвергам и воскресеньям в 23.30 по московскому времени.

2) BLAST

BLAST – это совершенно новый формат турбо-покера в режиме Sit-and-Go. Бай-ины в нем начинаются от 1 долларов и до 100.

Это шанс!

Впрочем, поездка в Лас-Вегас на WSOP разыгрывается только на уровне $10. У вас будет три оппонента и очень мало времени, но это отличный шанс.

К слову не так давно игрок из Германии под ником Zouzuni уже сорвал подобный джекпот и теперь отправится в Вегас.

На победу у него ушло 13 минут, спустя которые он стал обладателем уникального пакета участника «мейна» за 12,500 долларов. Пробуйте…

Что получит победитель?

Пакет участника - $12,500 WSOP 2017 Main Event Prize Package – включает в себя:

$10,000 бай-ин в Главное событие WSOP

Проживание в отеле 4* Vdara Hotel с 9-го по 14-е июля

$1,200 на транспортные расходы

«VIP welcome» встреча

Трансферы отель-казино

888Live подарочный набор

$3,000 WSOP 2017 Crazy Eights Event Prize Package:

$888 бай-ин в турнир

Проживание в Rio Hotel (три ночи)

Билеты в Лас-Вегас

Как долго еще идет отбор?

Хороший вопрос. Последний сателлит 7-го уровня состоится 25 июня в 23.30 по Москве. А последний джекпот в BLAST-турнирах будет разыгран примерно же в эти дни.

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