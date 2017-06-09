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Для любого игрока в покер, будь он любителем или профессионалом, нет ничего интереснее, чем сыграть на Мировой серии в Лас-Вегасе.
Конечно, там будут все покерные про и знаменитости, но и для простых игроков всегда найдется выгодное место.
Да, это кульминация покерной мечты. Оказаться за покерными столами на Мировой серии, видеть перед собой стопки фишек, и оставаться в игре как можно дольше.
Необязательно играть Главное событие за 10,000 долларов, чтобы почувствовать себя полноценным участником WSOP. Там достаточно и других не менее интересных, а быть может и более выгодных для игроков-любителей турниров с меньшими бай-инами.
Кстати, для такого случая на WSOP есть специальный турнир от 888poker – Crazy Eights, и у вас есть отличный шанс стать его участником, и это опция доступна ТОЛЬКО для игроков PokerListings.
Во-первых, если у вас еще нет аккаунта для игры, то его можно сделать на странице обзора покер рума 888poker.
Прочитайте его, скачайте покерный клиент по ссылке и создайте аккаунт.
И все.
Если у вас уже есть игровой счет на 888poker, то вы также имеет право сыграть в этом турнире.
К слову, если вы все же новичок, то вы получите наш $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListingsRussia.
Детали эксклюзивного турнира:
Название турнира: PokerListings Exclusive $3,000 WSOP Package
День: четверг, 15 июня
Время: 19:35 по Москве
Бай-ин: $22 (допустимы: 3 ребая + 1 аддон)
Tournament ID: 104387003 – в закладках ‘Restricted’ tournaments
Еще раз: все игроки, которые когда-либо сделали аккаунт на 888poker через PokerListings, имеют право принять участие в этом турнире.
Важная информация:
У каждого игрока будет возможность сделать по 3 ребая, а также один аддон, чтобы иметь возможность получить более комфортный стек на последней стадии игры.
Итак, победителю турнира и обладателю пакета «$3,000 Crazy 8's Event package to WSOP 2017» полагается:
• 3 ночи (1-4 июля, 2017 года) в отеле Rio Hotel & Casino Las Vegas
• Бай-ин в $888 Crazy 8’s Event Tournament (Event #60) - $888,888 GUARANTEED 1ST PLACE
• $1,200 на транспортные расходы (выплачиваются на игровой счет на 888poker)
• Набор подарков 888live
В прошлом году в этом турнире приняли участие 6,700 игроков, а лучшим из них стал настоящий любитель Хунг Ли, которому и достались гарантированные $888,888 за первое место.
Желаете повторить подобный успех? Все начинается с регистрации на 888poker!
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